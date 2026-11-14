https://ukraina.ru/20261114/le-pen-khuzhe-trampa-ukrainu-prizvali-opasatsya-predatelstva-1084498990.html

Ле Пен хуже Трампа: Украину призвали опасаться "предательства"

Ле Пен хуже Трампа: Украину призвали опасаться "предательства" - 14.11.2026 Украина.ру

Ле Пен хуже Трампа: Украину призвали опасаться "предательства"

Британское издание The Guardian выпустило колонку, в которой утверждает: "предательство" Марин Ле Пен Украины может быть для Киева опаснее, чем политика нынешнего президента США Дональда Трампа

2026-11-14T15:32

2026-11-14T15:32

2026-11-14T15:32

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Автор опубликованной в The Guardian колонки "Трамп не спасёт Украину. Но предательство Марин Ле Пен может быть хуже" – исполнительный директор Eurasia Group Муджтаба Рахман.По его словам, страны ЕС недооценивают "угрозу", которую для Украины может представлять победа Ле Пен в 2027 году. В Европе, указал Рахман, слишком сосредоточены на позиции Трампа. И это при том, что роль США не столь определяющая, как раньше. Рахман утверждает, что Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025 года не предоставлял Украине новой военной помощи. Более того, операции США на Ближнем Востоке усугубили дефицит необходимых Киеву ракет-перехватчиков к комплексам Patriot, которые американцы и так неохотно выделяли украинцам.Что же до Ле Пен, то её приход к власти может не только прекратить помощь Франции Украине, но и в целом повлиять на выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза. Ле Пен выступает против увеличения взноса Франции в бюджет ЕС, угрожая заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза. А ведь речь среди прочего идёт и о финансировании Украины на €100 млрд, которые Украине планируют выделить после 2028 года.По словам Рахмана, позиция Ле Пен может стать политическим оправданием и для других европейских правительств, которые не считают поддержку Украины своим приоритетным заданием. Среди таких государств Рахман назвал Италию, Испанию, Грецию, Австрию, Венгрию и Словакию.В итоге это может привести к тому, что финансовое бремя может лечь на меньшую северных и западных европейских государств, которым будет сложно компенсировать сокращение взносов других стран.Также избрание Ле Пен может поставить под угрозу европейскую интеграцию Украины. Политик уже выступала против вступления Украины в Евросоюз.Кроме того, ещё с 2017 года Ле Пен выступает за отмену санкций против России. Действующие европейские антироссийские санкции должны пройти процедуру продления в июле 2027 года. Если Франция наложит на них вето, эти ограничения могут утратить силу. Кроме того, Ле Пен в случае избрания президентом сможет блокировать продление персональных санкций и введение новых ограничений.Рахман описал и ряд других негативных сценариев для Украины, призвав европейские столицы уже сейчас готовиться к худшим из них, а не надеяться на смягчение позиций Ле Пен."Перспективы Украины мрачнее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году", – подытожил Рахман.Он указал, что главная угроза заключается в возможном ослаблении европейского единства.Ранее, в сентябре, Ле Пен вступила в перепалку с другим кандидатом в президенты Франции Эдуаром Филиппом. Последний заявил, что Ле Пен добивается "ослабления Украины", что, по его мнению, является "угрозой безопасности Европы и Франции".В ответ Ле Пен заявила, что "международный список достижений [Филиппа] такой же жалкий, как и результаты в экономической и бюджетной сферах". Она также указал, что с самого начала конфликта призвала Францию срочно созвать большую конференцию за мир, "чтобы способствовать не продолжению кровопролития, а дипломатическому урегулированию".

https://ukraina.ru/20261102/test-na-gibkost-kuleba-zayavil-chto-ssha-vykinuli-britaniyu-i-frantsiyu-iz-peregovorov-1084223681.html

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украина, франция, марин ле пен, дональд трамп, киев, the guardian, ес, новости