Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета - 14.11.2026 Украина.ру
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Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета
Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета - 14.11.2026 Украина.ру
Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о прекращении финансовой и военной поддержки Киева. Решение Софии обусловлено необходимостью жесткой экономии государственных средств, пишут балканские СМИ со ссылкой на заявление премьера
2026-11-14T15:16
2026-11-14T15:15
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Радев отметил, что в Болгарии зафиксирован серьезный дефицит бюджета, а собственные запасы вооружений находятся на низком уровне, что делает дальнейшие поставки невозможными.При этом глава болгарского правительства заверил, что страна не намерена блокировать на уровне Евросоюза финансовую помощь Украине от других государств — членов ЕС.Позиция Радева фактически выводит Болгарию из "коалиции желающих", поддерживающей Киев вооружением, и перекликается с недавними решениями Польши и ряда других восточноевропейских стран, которые также начали сокращать дотации из-за собственных экономических трудностей. Подробнее – в материале Польша отказалась платить за американское оружие для Киева на сайте Украина.ру.
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новости, болгария, киев, украина, ес, украина.ру
Новости, Болгария, Киев, Украина, ЕС, Украина.ру

Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета

15:16 14.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке
‼ Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
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Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о прекращении финансовой и военной поддержки Киева. Решение Софии обусловлено необходимостью жесткой экономии государственных средств, пишут балканские СМИ со ссылкой на заявление премьера
Радев отметил, что в Болгарии зафиксирован серьезный дефицит бюджета, а собственные запасы вооружений находятся на низком уровне, что делает дальнейшие поставки невозможными.
При этом глава болгарского правительства заверил, что страна не намерена блокировать на уровне Евросоюза финансовую помощь Украине от других государств — членов ЕС.

Позиция Радева фактически выводит Болгарию из "коалиции желающих", поддерживающей Киев вооружением, и перекликается с недавними решениями Польши и ряда других восточноевропейских стран, которые также начали сокращать дотации из-за собственных экономических трудностей. Подробнее – в материале Польша отказалась платить за американское оружие для Киева на сайте Украина.ру.
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