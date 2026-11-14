"Опять появились терминалы Starlink": Кнутов о том, как ВСУ наводят дроны на НПЗ - 14.11.2026 Украина.ру
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"Опять появились терминалы Starlink": Кнутов о том, как ВСУ наводят дроны на НПЗ
"Опять появились терминалы Starlink": Кнутов о том, как ВСУ наводят дроны на НПЗ - 14.11.2026 Украина.ру
"Опять появились терминалы Starlink": Кнутов о том, как ВСУ наводят дроны на НПЗ
Удары по российским НПЗ — сейчас главная проблема, и решить её можно только с помощью пассивной антидроновой защиты и мобильных огневых групп (МОГ). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-11-14T20:31
2026-11-14T20:31
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В ночь на 9 ноября в Ленинградской области дроны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод ("Киришинефтеоргсинтез" / КИНЕФ), принадлежащий компании "Сургутнефтегаз". Журналист поинтересовался, использовал ли противник передышку для восполнения дронов. "Такое ощущение, что да", — заявил Кнутов.При этом эксперт обратил внимание на тактику украинских дронов: судя по метеорологической карте, их маршрут идёт ровно по границе непогоды или прямо через тучи. "Под прикрытием дождя и тумана беспилотники летят вглубь территории нашей страны", — пояснил он.Кроме того, на всех дронах снова появились терминалы Starlink с видеонаведением для поражения объектов. "Хотя [Илон] Маск и заявлял, что против использования Starlink, но его спутники используются", — отметил Кнутов.Он также предположил, что история с отключением спутников для Украины на несколько дней была связана с повышением цены на эти услуги. Вероятность этого очень большая, миротворческие задачи здесь не стояли, сказал эксперт."На сегодняшний день удары по НПЗ — это проблема № 1. Решать ее можно только за счет создания пассивной антидроновой защиты и мобильных огневых групп, вооруженных современным оружием", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.
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"Опять появились терминалы Starlink": Кнутов о том, как ВСУ наводят дроны на НПЗ

20:31 14.11.2026
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Удары по российским НПЗ — сейчас главная проблема, и решить её можно только с помощью пассивной антидроновой защиты и мобильных огневых групп (МОГ). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В ночь на 9 ноября в Ленинградской области дроны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод ("Киришинефтеоргсинтез" / КИНЕФ), принадлежащий компании "Сургутнефтегаз".
Журналист поинтересовался, использовал ли противник передышку для восполнения дронов. "Такое ощущение, что да", — заявил Кнутов.
При этом эксперт обратил внимание на тактику украинских дронов: судя по метеорологической карте, их маршрут идёт ровно по границе непогоды или прямо через тучи. "Под прикрытием дождя и тумана беспилотники летят вглубь территории нашей страны", — пояснил он.
Кроме того, на всех дронах снова появились терминалы Starlink с видеонаведением для поражения объектов. "Хотя [Илон] Маск и заявлял, что против использования Starlink, но его спутники используются", — отметил Кнутов.
Он также предположил, что история с отключением спутников для Украины на несколько дней была связана с повышением цены на эти услуги. Вероятность этого очень большая, миротворческие задачи здесь не стояли, сказал эксперт.
"На сегодняшний день удары по НПЗ — это проблема № 1. Решать ее можно только за счет создания пассивной антидроновой защиты и мобильных огневых групп, вооруженных современным оружием", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.
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