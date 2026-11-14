https://ukraina.ru/20261114/iskandery-nauchilis-obkhodit-ukrainskuyu-reb-1084499215.html

"Искандеры" научились обходить украинскую РЭБ

"Искандеры" научились обходить украинскую РЭБ - 14.11.2026 Украина.ру

"Искандеры" научились обходить украинскую РЭБ

Российские баллистические ракеты "Искандер" получили новые оптические и радиолокационные системы наведения, которые позволяют корректировать траекторию на финальном участке полета и обходить средства радиоэлектронной борьбы, сообщает британская газета The Telegraph

2026-11-14T15:54

2026-11-14T15:54

2026-11-14T15:54

новости

киев

россия

украина

алексей анпилогов

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059123940_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_e9fbe36849fe0486f6bc10754c9bd4c3.jpg

По данным издания, усовершенствованные головки самонаведения сканируют местность непосредственно перед ударом, обеспечивая поражение целей с точностью до нескольких метров. Профессор военной стратегии Берлинской школы Херти Мауро Джилли пояснил изданию, что ранее одной из главных проблем баллистических ракет была погрешность на заключительном этапе, однако теперь модернизация существенно снизила эффективность украинского РЭБ.Газета связывает обновление ракет с успешными российскими ударами по мостам Киева, отмечая при этом, что полностью разрушить крупные мостовые сооружения крайне сложно из-за прочности их конструкций.Помимо ударов по инфраструктуре, издание пишет о стремлении России добиться "островизации" энергосистемы Украины — разделения единой сети на изолированные участки. Нарушение работы энергосети отражается и на украинской промышленности, в том числе на предприятиях, связанных с оборонным производством, говорится в публикации.Ранее военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью нашему изданию рассказал, что "Искандер" с полутонной взрывчатки пробивает верхнюю плиту армированной конструкции моста, а если туда прилетают две ракеты — пробивается сверху донизу вся конструкция. О том, как наносятся удары по украинской военной логистике — подробнее на сайте Украина.ру.

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, алексей анпилогов, украина.ру