"Ржавые кинжалы" из Америки: Кнутов рассказал про новую угрозу для России - 14.11.2026 Украина.ру
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"Ржавые кинжалы" из Америки: Кнутов рассказал про новую угрозу для России
"Ржавые кинжалы" из Америки: Кнутов рассказал про новую угрозу для России - 14.11.2026 Украина.ру
"Ржавые кинжалы" из Америки: Кнутов рассказал про новую угрозу для России
Американская крылатая ракета Rusty Dagger по параметрам совпадает со Storm Shadow и SCALP — и российская ПВО их сбивает, — но летит почти втрое дальше: 950 километров против 300. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-11-14T19:31
2026-11-14T19:33
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вооруженные силы украины
поставки
ракеты
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Отвечая на вопрос, какую угрозу представляет для ПВО американская ракета "Ржавый кинжал" (Rusty Dagger) эксперт объяснил: по параметрам она совпадает с уже знакомыми целями.Кнутов начал с того, что "Ржавый кинжал" практически по всем параметрам совпадает с ракетами Storm Shadow и SCALP, которые российские средства ПВО успешно сбивают. "Мы их сбиваем", — заявил эксперт. Разница, по его словам, в дальности: у Storm Shadow и SCALP — 300 километров, у Taurus — 500, а у "Ржавого кинжала" — 950. "Это играет важную роль", — подчеркнул он.Скорость, с которой США передали ракеты Киеву, по его словам, заставляет задуматься. "С одной стороны, Трамп говорит о необходимости проведения переговоров. С другой стороны, наземная установка для запуска этих ракет была испытана только в октябре. Месяца еще не прошло, а мы уже сбили четыре таких "Ржавых кинжала", — отметил Кнутов.Он также привёл данные о масштабе поставок: "Есть данные, что США собираются поставить киевскому режиму более 3300 ракет".По словам эксперта, украинский проект Fire Point оказался неудачным: российские военные успешно уничтожают ракеты, а поскольку они большие, их можно сбивать даже из зенитно-артиллерийских установок."Поэтому противник сделал ставку на американские крылатые ракеты. Для нас это очень серьезная угроза", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.
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"Ржавые кинжалы" из Америки: Кнутов рассказал про новую угрозу для России

19:31 14.11.2026 (обновлено: 19:33 14.11.2026)
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Американская крылатая ракета Rusty Dagger по параметрам совпадает со Storm Shadow и SCALP — и российская ПВО их сбивает, — но летит почти втрое дальше: 950 километров против 300. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос, какую угрозу представляет для ПВО американская ракета "Ржавый кинжал" (Rusty Dagger) эксперт объяснил: по параметрам она совпадает с уже знакомыми целями.
Кнутов начал с того, что "Ржавый кинжал" практически по всем параметрам совпадает с ракетами Storm Shadow и SCALP, которые российские средства ПВО успешно сбивают. "Мы их сбиваем", — заявил эксперт.
Разница, по его словам, в дальности: у Storm Shadow и SCALP — 300 километров, у Taurus — 500, а у "Ржавого кинжала" — 950. "Это играет важную роль", — подчеркнул он.
Скорость, с которой США передали ракеты Киеву, по его словам, заставляет задуматься. "С одной стороны, Трамп говорит о необходимости проведения переговоров. С другой стороны, наземная установка для запуска этих ракет была испытана только в октябре. Месяца еще не прошло, а мы уже сбили четыре таких "Ржавых кинжала", — отметил Кнутов.
Он также привёл данные о масштабе поставок: "Есть данные, что США собираются поставить киевскому режиму более 3300 ракет".
По словам эксперта, украинский проект Fire Point оказался неудачным: российские военные успешно уничтожают ракеты, а поскольку они большие, их можно сбивать даже из зенитно-артиллерийских установок.
"Поэтому противник сделал ставку на американские крылатые ракеты. Для нас это очень серьезная угроза", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.
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