https://ukraina.ru/20261114/putin-tramp-i-si-ne-budut-obsuzhdat-ukrainu-na-sammite-ates-1084497361.html

Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС

Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС - 14.11.2026 Украина.ру

Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не затронут тему Украины в ходе переговоров на полях саммита АТЭС. Как ожидается, встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Основной акцент будет сделан на вопросах ядерного разоружения

2026-11-14T13:30

2026-11-14T13:30

2026-11-14T13:31

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Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации. Также лидеры планируют обсудить войну в Иране. 12 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что встреча трех лидеров в настоящее время прорабатывается. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что саммит оказался под вопросом из-за разногласий Вашингтона и Пекина: Китай хочет заранее согласовать сценарий, в то время как США настаивают на свободной дискуссии.По данным источников CNN, американские официальные лица скептически относятся к вероятности заключения нового соглашения по ядерному оружию, считая, что переговоры станут лишь отправной точкой. Эта встреча станет первой в истории трехсторонним контактом лидеров США, Китая и России. Ожидается, что в американскую делегацию войдет Илон Маск. Отдельная двусторонняя встреча Путина и Трампа не планируется.Следующий раунд переговоров по Украине должен состояться достаточно быстро. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Подробности – на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, китай, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, атэс, the wall street journal, cnn