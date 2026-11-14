https://ukraina.ru/20261114/putin-tramp-i-si-ne-budut-obsuzhdat-ukrainu-na-sammite-ates-1084497361.html
Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС
Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС - 14.11.2026 Украина.ру
Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не затронут тему Украины в ходе переговоров на полях саммита АТЭС. Как ожидается, встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Основной акцент будет сделан на вопросах ядерного разоружения
2026-11-14T13:30
2026-11-14T13:30
2026-11-14T13:31
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Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации. Также лидеры планируют обсудить войну в Иране. 12 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что встреча трех лидеров в настоящее время прорабатывается. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что саммит оказался под вопросом из-за разногласий Вашингтона и Пекина: Китай хочет заранее согласовать сценарий, в то время как США настаивают на свободной дискуссии.По данным источников CNN, американские официальные лица скептически относятся к вероятности заключения нового соглашения по ядерному оружию, считая, что переговоры станут лишь отправной точкой. Эта встреча станет первой в истории трехсторонним контактом лидеров США, Китая и России. Ожидается, что в американскую делегацию войдет Илон Маск. Отдельная двусторонняя встреча Путина и Трампа не планируется.Следующий раунд переговоров по Украине должен состояться достаточно быстро. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Подробности – на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, китай, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, атэс, the wall street journal, cnn
Новости, Украина, Россия, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, АТЭС, The Wall Street Journal, CNN
Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС
13:30 14.11.2026 (обновлено: 13:31 14.11.2026)
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не затронут тему Украины в ходе переговоров на полях саммита АТЭС. Как ожидается, встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Основной акцент будет сделан на вопросах ядерного разоружения
Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации.
Также лидеры планируют обсудить войну в Иране. 12 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что встреча трех лидеров в настоящее время прорабатывается. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что саммит оказался под вопросом из-за разногласий Вашингтона и Пекина: Китай хочет заранее согласовать сценарий, в то время как США настаивают на свободной дискуссии.
По данным источников CNN, американские официальные лица скептически относятся к вероятности заключения нового соглашения по ядерному оружию, считая, что переговоры станут лишь отправной точкой. Эта встреча станет первой в истории трехсторонним контактом лидеров США, Китая и России. Ожидается, что в американскую делегацию войдет Илон Маск. Отдельная двусторонняя встреча Путина и Трампа не планируется.
Следующий раунд переговоров по Украине должен состояться достаточно быстро. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Подробности – на сайте Украина.ру.