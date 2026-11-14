Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС - 14.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261114/putin-tramp-i-si-ne-budut-obsuzhdat-ukrainu-na-sammite-ates-1084497361.html
Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС
Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС - 14.11.2026 Украина.ру
Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не затронут тему Украины в ходе переговоров на полях саммита АТЭС. Как ожидается, встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Основной акцент будет сделан на вопросах ядерного разоружения
2026-11-14T13:30
2026-11-14T13:31
новости
украина
россия
китай
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
атэс
the wall street journal
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/04/1060800438_0:131:994:690_1920x0_80_0_0_3c898e464f3bab9dc6f8b9edd7e6a153.jpg
Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации. Также лидеры планируют обсудить войну в Иране. 12 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что встреча трех лидеров в настоящее время прорабатывается. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что саммит оказался под вопросом из-за разногласий Вашингтона и Пекина: Китай хочет заранее согласовать сценарий, в то время как США настаивают на свободной дискуссии.По данным источников CNN, американские официальные лица скептически относятся к вероятности заключения нового соглашения по ядерному оружию, считая, что переговоры станут лишь отправной точкой. Эта встреча станет первой в истории трехсторонним контактом лидеров США, Китая и России. Ожидается, что в американскую делегацию войдет Илон Маск. Отдельная двусторонняя встреча Путина и Трампа не планируется.Следующий раунд переговоров по Украине должен состояться достаточно быстро. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Подробности – на сайте Украина.ру.
украина
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/04/1060800438_0:0:995:747_1920x0_80_0_0_d4dfc489bd42370029e9a068f4121b2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, китай, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, атэс, the wall street journal, cnn
Новости, Украина, Россия, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, АТЭС, The Wall Street Journal, CNN

Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС

13:30 14.11.2026 (обновлено: 13:31 14.11.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не затронут тему Украины в ходе переговоров на полях саммита АТЭС. Как ожидается, встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Основной акцент будет сделан на вопросах ядерного разоружения
Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации.

Также лидеры планируют обсудить войну в Иране. 12 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что встреча трех лидеров в настоящее время прорабатывается. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что саммит оказался под вопросом из-за разногласий Вашингтона и Пекина: Китай хочет заранее согласовать сценарий, в то время как США настаивают на свободной дискуссии.
По данным источников CNN, американские официальные лица скептически относятся к вероятности заключения нового соглашения по ядерному оружию, считая, что переговоры станут лишь отправной точкой. Эта встреча станет первой в истории трехсторонним контактом лидеров США, Китая и России. Ожидается, что в американскую делегацию войдет Илон Маск. Отдельная двусторонняя встреча Путина и Трампа не планируется.
Следующий раунд переговоров по Украине должен состояться достаточно быстро. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Подробности – на сайте Украина.ру.

Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКитайВладимир ПутинДональд ТрампСи ЦзиньпинАТЭСThe Wall Street JournalCNN
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:24"У него гвоздодёр в руках": сотрудники ТЦК на Волыни избили 67-летнюю женщину
13:30Чтобы Серёжа богател: Стерненко призвал европейцев воевать с Россией
13:30Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС
13:26ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли
13:03Супруги и их дочь погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
12:17Польша отказалась платить за американское оружие для Киева
11:58История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров 0:23
11:47ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы
11:24Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ
11:05Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО
10:48Конец СБУ: генерала-наркобарона освободили из-под стражи
10:33Главарь наркокартеля рассказал, как на Украине обманывали граждан США
10:33"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее
10:00Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября
09:34Теракты в Питере и в Москве: Гаспарян о европейско-украинском стремлении к миру через террор
09:31Свадьба пса Патрона, золотой крокодил и сертификат в крематорий: абсурд поглощает Украину
08:29Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами
08:01Ленинские лавры Павла Милюкова. 110 лет речи "Глупость или измена"
07:19Фальшивые документы и дети-неформалы на фронте: осторожно, новая порция вранья от украинской пропаганды
06:30Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе
Лента новостейМолния