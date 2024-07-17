Майкл Бом: Трампу нужны подпевалы и Вэнс отлично справится с этой ролью - 17.07.2024 Украина.ру
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Майкл Бом: Трампу нужны подпевалы и Вэнс отлично справится с этой ролью
Майкл Бом: Трампу нужны подпевалы и Вэнс отлично справится с этой ролью - 17.07.2024 Украина.ру
Майкл Бом: Трампу нужны подпевалы и Вэнс отлично справится с этой ролью
Часть политикума в США надеялась, что "трампизм" — это временное явление, но тут появился молодой и успешный Вэнс. Между тем мирный план Трампа по Украине выглядит гладким только на бумаге.
2024-07-17T04:54
2024-07-17T04:54
интервью
россия
сша
украина
дональд трамп
джей ди вэнс
джо байден
выборы
сво
переговоры
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом.Официальный кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп, который на днях пережил покушение на свою жизнь, на съезде Республиканской партии 15 июля выбрал Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.— Майкл, кандидата в вице-президенты Вэнса характеризуют как молодого и успешного бизнесмена и политика. Что вы думаете о нем как о политике?— Вэнс — новичок в политике. Он пришел из бизнеса на политическую арену меньше двух лет назад, в 2022 году, когда стал сенатором от штата Огайо. Причем это место он получил с помощью серьезной политической поддержки от Трампа. То есть менее чем за два года Вэнсу удалось стать достаточно известным: для одних со знаком минус, для других со знаком плюс.Вэнс сторонник увеличения добычи газа и нефти. Как и Трамп он поддерживает открытие ворот для всех американских нефтяных компаний, чтобы они могли наладить добычу сырья по максимуму.Как вы знаете, Байден в этом вопросе более осторожен и выставляет ограничения для американских нефтяников с целью охраны окружающей среды. Кроме того, если США увеличат добычу газа и нефти, это может повлиять на мировые цены и затронуть российские интересы как значимого игрока в этой области.Что касается вопроса Украины, у Вэнса еще более жесткая позиция. Он считает, что США не должны тратить никаких денег на Украину. Тем не менее, я бы не преувеличивал роль Вэнса в этом вопросе, потому что все решения будет принимать Трамп. Экс-президент извлек урок из своего первого срока, когда были споры и увольнения внутри его команды. Трампу нужны "подпевалы", которые скажут: "Дональд, ты гений, я поддержу тебя". Вэнс отлично справится с этой ролью ролью. Он — копия Трампа и будет ему лояльным подчиненным.— Каковы перспективы Вэнса стать президентом в 2028 году?— Тут есть один момент.Оппоненты Трампы надеялись, что это временное явление, что стоит переждать четыре года его взбалмошного, опасного и непредсказуемого президентства, и все успокоится. В 2028 году, думали они, США смогут вернуться к предыдущему режиму, когда были адекватные лидеры.Но Трамп видит своим преемником Вэнса (свою копию, как я сказал выше), который полностью разделяет его ценности. Получается, что "трампизм", которого опасаются оппоненты, и после ухода Трампа не закончится.— Действительно ли Вэнс способен вместе с Трампом остановить конфликт на Украине и наладить отношения с Россией?— Как говорится в пословице "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".Я бы обратил внимание на мирный план, который представили два бывших военных, служившие в администрации Трампа во время его президентства, а сейчас работающие в исследовательском центре.Трамп пока официально не одобрил этот план, но мне кажется, что он это сделает.[Согласно указанному плану, подготовленному советниками Трампа, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Россией. Москве пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины в случае отказа.]Выглядит данная инициатива разумно и рационально, но будет ли это работать? Украину Трамп может заставить сделать, что угодно. А вот насколько захочет пойти на такие условия Россия — большой вопрос. Это даже не камень преткновения, а целая глыба преткновения. Второй момент. Для Украины предусмотрена "морковка". Страна будет вооружена до зубов, если пойдет на мирный план и согласится "отдать" России условно 20% территорий (именно те земли, что сейчас находится под российским контролем).Но для России это все равно неприемлемые условия, потому что одна из целей спецоперации — это демилитаризация Украины. А план Трампа предполагает по сути гарантированную поставку оружия в страну. Поэтому радоваться мирному плану Трампа пока что рано. Нужно посмотреть, что будет на деле.— Если президентом США станет Дональд Трамп, смогут ли Россия и США выработать новые договоренности по ядерному оружию? В 2019 году Трамп объявил о приостановке обязательств по договору о РСМД.— Важно понимать отношение Трампа в целом к таким договорам. Тут даже дело не в России.Трамп крайне скептически относится к этим документам, считает, что нельзя "связывать руки" США, что страну обманут. Он не одобряет в том числе ООН как институт, считает, что это бездарная и бессмысленная организация.Поэтому экс-президент вышел из договора о РСМД и Парижского соглашения по климату. Напомню, что Трамп обвинил Россию в том, что она не соблюдает договор о РСМД, потому что в Калининграде находится "Искандер", который нарушает параметры, указанные в документе.[Поводом к выходу из соглашения для США стала разработка Россией крылатой ракеты 9М729, этими ракетами можно оснастить пусковые установки "Искандер".]Это только лишний раз подтверждает принципы и убеждения Дональда Трампа: никаких соглашений, никаких подписей. Поэтому, если он станет президентом, первый вопрос будет касаться двустороннего договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-III).Кстати, Байден имеет совершенно противоположную точку зрения и уверен в необходимости таких договоренностей. Напомню, когда он стал президентом США, чуть ли не первым его действием стало продление договора СНВ-III на 5 лет. И Россия согласилась.Если Трамп станет президентом, то скорее всего и этот договор умрет…— Покушение на Трампа сделало его чуть ли не героем Америки, а шансы Байдена и демократов ушли почти что в ноль. Как демократы будут решать ситуацию?— Проблема в том, что Байден не уходит. И невозможно его заставить это сделать. Теоретически может произойти бунт, когда делегаты от демократов соберутся в августе на партийный съезд, чтобы формально утвердить его кандидатуру. Но это маловеротно.Напомню, Байден получил подавляющее количество голосов делегатов на партийных праймериз в штатах. Это почти 90%. Они привязаны к нему.Я надеюсь на Байдена будет идти давление, и он уйдет из президентской гонки. Если этого не произойдет, у демократов очень мало шансов на победу на выборах.— Кого выставят кандидатом и вице-президентом от демократов, если Байден уйдет?— Будет открытая конкуренция, будет много претендентов. И придется все делать быстро, время поджимает, осталось три месяца.Если Байден уйдет, он должен назначить на свое место замену. Скорее всего это будет Камала Харрис. Но она многим не нравится. Я уверен, что будет участвовать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор штата Мичиган Гретчел Уитмер — она толковая политик.О том, как президенты США довели страну до войны с Россией и развалили Украину, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.
https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html
https://ukraina.ru/20240716/1056288946.html
https://ukraina.ru/20240716/1056287075.html
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, джо байден, выборы, сво, переговоры, ядерное оружие, рсмд, снв-3, украина.ру, республиканская партия, оон
Интервью, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Джо Байден, выборы, СВО, переговоры, Ядерное оружие, РСМД, СНВ-3, Украина.ру, Республиканская партия, ООН

Майкл Бом: Трампу нужны подпевалы и Вэнс отлично справится с этой ролью

04:54 17.07.2024
 
© vladtime.ruМайкл Бом интервью
Майкл Бом интервью
© vladtime.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Часть политикума в США надеялась, что "трампизм" — это временное явление, но тут появился молодой и успешный Вэнс. Между тем мирный план Трампа по Украине выглядит гладким только на бумаге.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом.
Официальный кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп, который на днях пережил покушение на свою жизнь, на съезде Республиканской партии 15 июля выбрал Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.
— Майкл, кандидата в вице-президенты Вэнса характеризуют как молодого и успешного бизнесмена и политика. Что вы думаете о нем как о политике?
— Вэнс — новичок в политике. Он пришел из бизнеса на политическую арену меньше двух лет назад, в 2022 году, когда стал сенатором от штата Огайо. Причем это место он получил с помощью серьезной политической поддержки от Трампа.
То есть менее чем за два года Вэнсу удалось стать достаточно известным: для одних со знаком минус, для других со знаком плюс.
Вэнс сторонник увеличения добычи газа и нефти. Как и Трамп он поддерживает открытие ворот для всех американских нефтяных компаний, чтобы они могли наладить добычу сырья по максимуму.
Как вы знаете, Байден в этом вопросе более осторожен и выставляет ограничения для американских нефтяников с целью охраны окружающей среды. Кроме того, если США увеличат добычу газа и нефти, это может повлиять на мировые цены и затронуть российские интересы как значимого игрока в этой области.
Что касается вопроса Украины, у Вэнса еще более жесткая позиция. Он считает, что США не должны тратить никаких денег на Украину. Тем не менее, я бы не преувеличивал роль Вэнса в этом вопросе, потому что все решения будет принимать Трамп.
Экс-президент извлек урок из своего первого срока, когда были споры и увольнения внутри его команды. Трампу нужны "подпевалы", которые скажут: "Дональд, ты гений, я поддержу тебя".
Вэнс отлично справится с этой ролью ролью. Он — копия Трампа и будет ему лояльным подчиненным.
Майкл Бом - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября 2022, 16:40
Майкл Бом: кто он
— Каковы перспективы Вэнса стать президентом в 2028 году?
— Тут есть один момент.
Оппоненты Трампы надеялись, что это временное явление, что стоит переждать четыре года его взбалмошного, опасного и непредсказуемого президентства, и все успокоится. В 2028 году, думали они, США смогут вернуться к предыдущему режиму, когда были адекватные лидеры.
Но Трамп видит своим преемником Вэнса (свою копию, как я сказал выше), который полностью разделяет его ценности. Получается, что "трампизм", которого опасаются оппоненты, и после ухода Трампа не закончится.
— Действительно ли Вэнс способен вместе с Трампом остановить конфликт на Украине и наладить отношения с Россией?
— Как говорится в пословице "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Я бы обратил внимание на мирный план, который представили два бывших военных, служившие в администрации Трампа во время его президентства, а сейчас работающие в исследовательском центре.
Трамп пока официально не одобрил этот план, но мне кажется, что он это сделает.
[Согласно указанному плану, подготовленному советниками Трампа, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Россией. Москве пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины в случае отказа.]
Выглядит данная инициатива разумно и рационально, но будет ли это работать? Украину Трамп может заставить сделать, что угодно. А вот насколько захочет пойти на такие условия Россия — большой вопрос. Это даже не камень преткновения, а целая глыба преткновения.
Второй момент. Для Украины предусмотрена "морковка". Страна будет вооружена до зубов, если пойдет на мирный план и согласится "отдать" России условно 20% территорий (именно те земли, что сейчас находится под российским контролем).
Но для России это все равно неприемлемые условия, потому что одна из целей спецоперации — это демилитаризация Украины. А план Трампа предполагает по сути гарантированную поставку оружия в страну.
Поэтому радоваться мирному плану Трампа пока что рано. Нужно посмотреть, что будет на деле.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 16:36
У Байдена драма. Грег Вайнер о клоне Трампа, несущем катастрофу Украине и переговоры РоссииДемократы превратились в секонд-хэнд. Если Дональд Трамп победит на выборах в США, вместе с вице-президентом Вэнсом он попробует выйти на мирные переговоры с Россией по Украине
— Если президентом США станет Дональд Трамп, смогут ли Россия и США выработать новые договоренности по ядерному оружию? В 2019 году Трамп объявил о приостановке обязательств по договору о РСМД.
— Важно понимать отношение Трампа в целом к таким договорам. Тут даже дело не в России.
Трамп крайне скептически относится к этим документам, считает, что нельзя "связывать руки" США, что страну обманут. Он не одобряет в том числе ООН как институт, считает, что это бездарная и бессмысленная организация.
Поэтому экс-президент вышел из договора о РСМД и Парижского соглашения по климату. Напомню, что Трамп обвинил Россию в том, что она не соблюдает договор о РСМД, потому что в Калининграде находится "Искандер", который нарушает параметры, указанные в документе.
[Поводом к выходу из соглашения для США стала разработка Россией крылатой ракеты 9М729, этими ракетами можно оснастить пусковые установки "Искандер".]
Это только лишний раз подтверждает принципы и убеждения Дональда Трампа: никаких соглашений, никаких подписей. Поэтому, если он станет президентом, первый вопрос будет касаться двустороннего договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-III).
Кстати, Байден имеет совершенно противоположную точку зрения и уверен в необходимости таких договоренностей. Напомню, когда он стал президентом США, чуть ли не первым его действием стало продление договора СНВ-III на 5 лет. И Россия согласилась.
Если Трамп станет президентом, то скорее всего и этот договор умрет…
— Покушение на Трампа сделало его чуть ли не героем Америки, а шансы Байдена и демократов ушли почти что в ноль. Как демократы будут решать ситуацию?
— Проблема в том, что Байден не уходит. И невозможно его заставить это сделать. Теоретически может произойти бунт, когда делегаты от демократов соберутся в августе на партийный съезд, чтобы формально утвердить его кандидатуру. Но это маловеротно.
Напомню, Байден получил подавляющее количество голосов делегатов на партийных праймериз в штатах. Это почти 90%. Они привязаны к нему.
Я надеюсь на Байдена будет идти давление, и он уйдет из президентской гонки. Если этого не произойдет, у демократов очень мало шансов на победу на выборах.
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 15:00
Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответСША как национальное государство выйдут из гражданской войны обновленными и окрепшими. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.
— Кого выставят кандидатом и вице-президентом от демократов, если Байден уйдет?
— Будет открытая конкуренция, будет много претендентов. И придется все делать быстро, время поджимает, осталось три месяца.
Если Байден уйдет, он должен назначить на свое место замену. Скорее всего это будет Камала Харрис. Но она многим не нравится. Я уверен, что будет участвовать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор штата Мичиган Гретчел Уитмер — она толковая политик.
О том, как президенты США довели страну до войны с Россией и развалили Украину, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.
 
ИнтервьюРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжей Ди ВэнсДжо БайденвыборыСВОпереговорыЯдерное оружиеРСМДСНВ-3Украина.руРеспубликанская партияООН
 
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