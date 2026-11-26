Армия России накрыла сборочные цеха дальнобойных дронов в Киеве
© Фото : osnmedia.ru
© Фото : osnmedia.ru
Российские военные в ходе ночного удара поразили в Киеве промышленное предприятие ОАО "Химволокно" и цех сборки беспилотников ООО "Оаклайн", сообщили 26 ноября в Министерстве обороны РФ
По данным военного ведомства, минувшей ночью Вооруженные силы России применили ударные беспилотники и высокоточное оружие наземного базирования для атаки на объекты украинского военно-промышленного комплекса в столице.
В результате попаданий в Киеве было выведено из строя предприятие ОАО "Химволокно", которое занимается выпуском комплектующих для боевых частей дальнобойных дронов и беспилотников средней дальности.
Кроме того, российские войска поразили площадку компании ООО "Оаклайн", где производилась сборка и хранение беспилотных аппаратов средней и большой дальности в интересах фирмы "Файер Пойнт".
О других успехах россиян - в материале Россия прорывает ПВО ВСУ "Искандерами" и реактивными дронами — эксперт про удары по Украине в дзен-канале Украина.ру.
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