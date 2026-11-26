https://ukraina.ru/20261126/armiya-rossii-nakryla-sborochnye-tsekha-dalnoboynykh-dronov-v-kieve-1084748910.html

Армия России накрыла сборочные цеха дальнобойных дронов в Киеве

Армия России накрыла сборочные цеха дальнобойных дронов в Киеве - 26.11.2026 Украина.ру

Армия России накрыла сборочные цеха дальнобойных дронов в Киеве

Российские военные в ходе ночного удара поразили в Киеве промышленное предприятие ОАО "Химволокно" и цех сборки беспилотников ООО "Оаклайн", сообщили 26 ноября в Министерстве обороны РФ

2026-11-26T10:50

2026-11-26T10:50

2026-11-26T10:50

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спецоперация

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

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По данным военного ведомства, минувшей ночью Вооруженные силы России применили ударные беспилотники и высокоточное оружие наземного базирования для атаки на объекты украинского военно-промышленного комплекса в столице.В результате попаданий в Киеве было выведено из строя предприятие ОАО "Химволокно", которое занимается выпуском комплектующих для боевых частей дальнобойных дронов и беспилотников средней дальности. Кроме того, российские войска поразили площадку компании ООО "Оаклайн", где производилась сборка и хранение беспилотных аппаратов средней и большой дальности в интересах фирмы "Файер Пойнт".О других успехах россиян - в материале Россия прорывает ПВО ВСУ "Искандерами" и реактивными дронами — эксперт про удары по Украине в дзен-канале Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина, киев, вооруженные силы украины