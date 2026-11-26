https://ukraina.ru/20261126/skandal-na-ukrainskom-otbore-na-evrovidenie-uchastnika-obvinili-v-strashnom-1084748612.html

Скандал на украинском отборе на "Евровидение": участника обвинили в страшном

Скандал на украинском отборе на "Евровидение": участника обвинили в страшном - 26.11.2026 Украина.ру

Скандал на украинском отборе на "Евровидение": участника обвинили в страшном

На Украине разгорелся скандал вокруг группы Spokusy, претендующей на участие в "Евровидении-2027". Ее гитариста Игоря Черепанова обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

2026-11-26T10:59

2026-11-26T10:59

2026-11-26T10:59

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Не успели украинские организаторы "Евровидения-2027" объявить претендентов на поездку в Европу, как один из участников национального отбора оказался в центре скандала с несовершеннолетними девушками. Причем обвинения прозвучали буквально на следующий день после публикации списка артистов.В среду, 25 ноября, автор творческих проектов Юлия Мантикора разместила в соцсетях видео, в котором обвинила 42-летнего гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова, известного под псевдонимом Череп, в сексуальных домогательствах к подросткам.В подтверждение своих слов она опубликовала скриншоты переписок музыканта с несовершеннолетними девушками. По словам Мантикоры, некоторые из них были значительно младше 18 лет.После публикации обвинений украинское издание "Суспільне Культура" связалось с музыкантом. Тот назвал происходящее клеветой и заверил, что никогда не вступает в романтические отношения с девушками младше 18 лет."Мог написать в личные сообщения какую-то ерунду в шуточной форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речь не шла", — попытался оправдаться Черепанов.Правда, после этого к журналистам обратились девушки, рассказавшие им о личном общении с гитаристом. Одна из них утверждает, что в подростковом возрасте подверглась нежелательным прикосновениям со стороны Черепанова, другая рассказала о приглашении на встречу и попытке поцеловать ее.Впрочем, проблемы с музыкальными конкурсами для Украины давно не редкость. Буквально месяц назад украинские поклонники "Евровидения" переживали из-за результатов детской версии соревнования.В конце октября на Мальте прошел финал "Детского Евровидения-2026". Представительница Украины Эрика Колесниченко набрала 106 баллов и заняла девятое место. Победа досталась певице Наре Керобян из Армении, получившей 202 балла. Для юной исполнительницы девятое место могло стать вполне достойным результатом, однако украинские поклонники решили поискать объяснение неудаче.В соцсетях вспомнили, что девятые места на взрослом "Евровидении" доставались также группе Ziferblat и певице Leléka. Совпадение оказалось настолько неприятным, что некоторые комментаторы заговорили о настоящем "проклятии". Другие пользователи пошли дальше: стали рассуждать о возможном подкупе организаторов, несправедливом голосовании и даже сглазе со стороны конкурентов.Не осталась в стороне и продюсер украинской участницы Светлана Тарабарова, написавшая для Колесниченко конкурсную песню. Если победить не удалось, можно вспомнить о политике и недостаточной поддержке Украины со стороны международной аудитории."Я же вам говорила, объединяться нужно лучше. Потому что политику и голоса никто не отменял", — заявила она после объявления результатов.Подробнее об этой истории — в публикации Нас прокляли! Украинцы нашли политику в результатах "Детского Евровидения".Однако музыкальными конкурсами скандальная жизнь украинской околокультурной среды не ограничивается. Чего стоит один только Радиодиктант национального единства, который ежегодно проводят ради популяризации украинского языка. Это мероприятие регулярно становится поводом для очередной ссоры.В этом году прочитать текст доверили певице и бывшей модели Playboy Даше Астафьевой вместе с преподавателем украинского языка Артуром Пройдаковым. Часть украинцев тут же возмутилась выбором организаторов. Одним не понравилось отсутствие у Астафьевой филологического образования, другие припомнили ей откровенные фотосессии, а третьи даже придрались к имени: почему Даша, а не Одарка?Подобные разборки давно стали привычными и для украинского шоу-бизнеса. Иво Бобул вызвал возмущение рассуждениями о меркантильности современных женщин, Олег Скрипка оказался под шквалом критики после слов о феминизме как проявлении женского эгоизма, а Оля Полякова была вынуждена оправдываться за сравнение обстановки в стране с концлагерем.Телеведущая Ольга Мартыновская тоже получила свою порцию негодования, когда во время интервью с улыбкой вспомнила о жестоком обращении с животными в детстве.И пока украинские знаменитости регулярно объясняются за собственные слова и поступки, Владимир Зеленский предпочитает лично определять, кому полагается государственное признание. Особенно наглядно это проявилось в истории с той же Астафьевой.Девятого ноября Зеленский наградил бывшую модель Playboy орденом княгини Ольги III степени. Причем церемонию провели в Трапезном храме Киево-Печерской лавры — одной из главных православных святынь, вокруг которой власти уже несколько лет судятся с представителями Украинской православной церкви.В президентском указе Астафьеву отметили за вклад в украинскую культуру, творческие достижения и профессиональное мастерство. Среди ее заслуг также были указаны волонтерская деятельность и создание книжного приложения UnderBook.Наместница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима выразила возмущение тем, что в древней православной святыне устраивают подобные мероприятия."В Киево-Печерской лавре эротическая актриса, звезда "Плейбоя" Дарья Астафьева получила орден. Директор заповедника поздравил ее. Вот такая она теперь, Лавра…" — заявила она.Подробности в материале "Сатанинские пляски"* Зеленского: в лавре наградили звезду Playboy за вклад в культуру.

https://ukraina.ru/20261026/devushka-s-oblozhki-playboy-zachitaet-ukraintsam-radiodiktant-edinstva-1084074012.html

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