https://ukraina.ru/20240716/1056276450.html

Главное за ночь 16 июля

Главное за ночь 16 июля - 16.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 июля

Илон Маск планирует предоставлять около 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету, поддерживающему Трампа в рамках президентской кампании. Об... Украина.ру, 16.07.2024

2024-07-16T08:10

2024-07-16T08:10

2024-07-16T09:05

новости

россия

украина

дональд трамп

илон маск

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2547ab66a3aeaaffe9c3ad48a199f47.jpg

Илон Маск планирует предоставлять около 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету, поддерживающему Трампа в рамках президентской кампании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН, передает корреспондент РИА Новости.Украинское партизанское движение, не связанное с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ, сообщил Андрей Марочко. Случаи отравления украинских солдат едой и водой, полученной от так называемых волонтеров, выявлены на харьковском и донецком направлениях.Трамп в случае победы на президентских выборах проведет переговоры с РФ для завершения конфликта на Украине. Как заявил в эфире Fox News кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, это поможет избежать риска ядерной войны.По Украине с ночи и на данный момент продолжается атака беспилотников. На данный момент Герани кружат в Житомирской области. Ночью ПВО работала в Киеве. Об этом сообщают украинские ТГ-каналы.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, дональд трамп, илон маск, сергей лавров