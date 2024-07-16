Главное за ночь 16 июля
08:10 16.07.2024 (обновлено: 09:05 16.07.2024)
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Илон Маск планирует предоставлять около 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету, поддерживающему Трампа в рамках президентской кампании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Украинское партизанское движение, не связанное с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ, сообщил Андрей Марочко. Случаи отравления украинских солдат едой и водой, полученной от так называемых волонтеров, выявлены на харьковском и донецком направлениях.
Трамп в случае победы на президентских выборах проведет переговоры с РФ для завершения конфликта на Украине. Как заявил в эфире Fox News кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, это поможет избежать риска ядерной войны.
По Украине с ночи и на данный момент продолжается атака беспилотников. На данный момент Герани кружат в Житомирской области. Ночью ПВО работала в Киеве. Об этом сообщают украинские ТГ-каналы.