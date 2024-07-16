Главное за ночь 16 июля - 16.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240716/1056276450.html
Главное за ночь 16 июля
Главное за ночь 16 июля - 16.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 июля
Илон Маск планирует предоставлять около 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету, поддерживающему Трампа в рамках президентской кампании. Об... Украина.ру, 16.07.2024
2024-07-16T08:10
2024-07-16T09:05
новости
россия
украина
дональд трамп
илон маск
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2547ab66a3aeaaffe9c3ad48a199f47.jpg
Илон Маск планирует предоставлять около 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету, поддерживающему Трампа в рамках президентской кампании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН, передает корреспондент РИА Новости.Украинское партизанское движение, не связанное с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ, сообщил Андрей Марочко. Случаи отравления украинских солдат едой и водой, полученной от так называемых волонтеров, выявлены на харьковском и донецком направлениях.Трамп в случае победы на президентских выборах проведет переговоры с РФ для завершения конфликта на Украине. Как заявил в эфире Fox News кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, это поможет избежать риска ядерной войны.По Украине с ночи и на данный момент продолжается атака беспилотников. На данный момент Герани кружат в Житомирской области. Ночью ПВО работала в Киеве. Об этом сообщают украинские ТГ-каналы.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b4d39beefb2080e23cb966557e9a0b12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, дональд трамп, илон маск, сергей лавров
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Сергей Лавров

Главное за ночь 16 июля

08:10 16.07.2024 (обновлено: 09:05 16.07.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Илон Маск планирует предоставлять около 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету, поддерживающему Трампа в рамках президентской кампании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Украинское партизанское движение, не связанное с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ, сообщил Андрей Марочко. Случаи отравления украинских солдат едой и водой, полученной от так называемых волонтеров, выявлены на харьковском и донецком направлениях.
Трамп в случае победы на президентских выборах проведет переговоры с РФ для завершения конфликта на Украине. Как заявил в эфире Fox News кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, это поможет избежать риска ядерной войны.
По Украине с ночи и на данный момент продолжается атака беспилотников. На данный момент Герани кружат в Житомирской области. Ночью ПВО работала в Киеве. Об этом сообщают украинские ТГ-каналы.
 
НовостиРоссияУкраинаДональд ТрампИлон МаскСергей Лавров
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди - СМИ
09:46В Госдепе США поддержали участие РФ во втором саммите по Украине
09:40Гладков рассказал о пострадавших при обстреле белгородского села и Шебекино
09:30Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июля
09:20Нет гуманности, нет помилования: Медведев объяснил, каким должен быть ответ на зверства "Азова"*
09:00Обвинения в применении химоружия, провалы ВСУ, катастрофа для Киева. Главное на Украине на утро 16 июля
08:10Главное за ночь 16 июля
07:58От суверенитета без независимости к независимости без суверенитета
06:00Политолог указал на непрофессионализм охраны Трампа
05:50ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
05:42"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам
05:23Хроника энергетической войны: Борьба возобновляемых и природных источников энергии плюс жара в Европе
05:23НАТО не спланировала ни одной безупречной операции за 75 лет — политолог
04:43Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег
04:31Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра
04:18Политолог рассказал об украинском следе в покушении на Трампа
03:53Политолог рассказал о влиянии атаки на Трампа на ход американской избирательной компании
03:13Покушение на Трампа не стало неожиданностью — политолог
20:20Пуля просвистела над ухом Трампа и попала точно в цель. В совершенно другую
20:00От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО
Лента новостейМолния