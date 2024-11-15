https://ukraina.ru/20241115/1058939906.html

Глава администрации Ясиноватой о возрождении Авдеевки и о планах на знаменитый коксохимический завод

Глава администрации Ясиноватой о возрождении Авдеевки и о планах на знаменитый коксохимический завод - 15.11.2024 Украина.ру

Глава администрации Ясиноватой о возрождении Авдеевки и о планах на знаменитый коксохимический завод

После освобождения Авдеевки мы начали принимать какие-то более-менее твердые решения по восстановлению, обустройству и развитию, стало спокойно. Такого масштабного вмешательства в город, как при России, не было никогда, рассказал в интервью для Украина.ру глава администрации города Ясиноватая Александр Пеняев.

2024-11-15T19:59

2024-11-15T19:59

2024-11-15T20:00

интервью

авдеевка

ясиноватая

россия

днр

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В ведении администрации Ясиноватой находится теперь и освобожденная в феврале российскими войсками Авдеевка. Александр Пеняев поделился, как сейчас живет и восстанавливается этот полузакрытый город, сколько там граждан РФ и что будет с легендарным Авдеевским коксохимическим заводом.— Александр Михайлович, до 2014 года Ясиноватая вместе с Донецкой областью входили в состав Украины. Что вы можете рассказать про состояние городской инфраструктуры на тот момент?— Знаете, до 2014 года при Украине городская инфраструктура не поддерживалась. Использовали то, что осталось еще от Советского Союза. Что касается инфраструктуры и социальной сферы, и образования, и медицины, все оставалось в таком режиме, как будто ничего не обновлялось, а просто-напросто использовали то оборудование, которое было создано давным-давно. Примерно такая была ситуация до 2014 года.Что касается города Ясиноватая, дороги просто поддерживались ямочными ремонтами, то есть капитальных никаких вложений не было.— А водопроводные системы ремонтировались?— По сетям водопроводным никаких работ не проводилось вообще. На сегодняшний день некоторые сети изношены даже на 100%.— А объекты соцкульбыта? Что с ними происходило при Украине?— Ничего не происходило. В каком состоянии были школы, детсады, больницы при Советском Союзе, так все до 2014 года и оставалось. Никаких вложений, модернизаций, обновлений не происходило.— Ясиноватая – это прифронтовой город вот уже 10 лет. После свобождения Авдеевки стало, наверное, легче. А вообще расскажите, пожалуйста, сильно ли обстреливался город, как он пострадал? Что было, например, в это время с Ясиноватским коксохимическим заводом?— Авдеевский коксохимический завод на сегодняшний день разрушен. Слава богу, Авдеевку освободили. Сейчас мы там проводим мероприятия по восстановлению с помощью шеф-региона.— Авдеевкой занимается..?— Это наш округ. Мы вместе с Ямало-Ненецким автономным округом, Челябинской областью и Ханты-Мансийском занимаемся восстановлением. У нас уже шесть объектов практически будут готовы к концу месяца, даже раньше, чтобы люди вышли из подвалов. Все это, конечно, на автономном отоплении, на автономном электричестве, но уже сдвиги колоссальные пошли. Люди смогут получить свое более комфортное жилье в виде квартир отремонтированных, полностью с теплом, со светом.— Вы сейчас говорите про Авдеевку?— Да, это я сейчас говорю про Авдеевку.Что касается Ясиноватой, она тоже очень сильно пострадала в 2014-м году. Город, слава Богу, уже под Украиной не был. Нас, конечно, сильно обстреливали, но у нас была возможность, благодаря российскому финансированию, создавать аварийные бригады, восстановительные бригады. На протяжении всего этого времени, 8 лет, мы город все равно восстанавливали.С началом СВО усугубилась, конечно, обстановка в городе по обстрелам. Очень сильно город страдал. У нас очень большое количество мирных жителей погибших, раненых, детей в том числе.На сегодняшний день, после освобождения Авдеевки, у нас ситуация намного изменилась, стало спокойно. Мы открыли школы уже, у нас работают детсады.Благодаря шеф-региону Челябинской области, мы провели в этом году очень много ремонтов дорог.— Сколько сейчас примерно отремонтировано дорог? Можете еще рассказать, что сейчас с водопроводными сетями?— Значит, по дорогам. Мы отремонтировали более 60 тысяч квадратных метров. Ориентировочная такая цифра. Очень большой вклад сделал шеф-регион.Мы полностью ввели новый водовод протяжённостью 1200 метров в город. Водовод, который запитывал город, был изношен практически на 100%. Это был очень проблематичный участок и до 2014 года.Кроме того, благодаря шеф-региону мы поменяли внутригородские центральные водоводы протяжённостью около полукилометра. И в программе стоит дальнейшее восстановление и замена сети водоводов.Поменяли на трёх многоквартирных домах розливы. Очень большую работу уделяем сейчас сетям.Кроме этого, у нас разрушены дома многоквартирного фонда, несущие конструкции нарушены. В этом году мы восстановили два дома. До этого восстановлена была детская поликлиника. Построены в городе два МФЦ, отремонтированы три школы. Причём капитально отремонтированы, начиная от сетей инженерной направленности и заканчивая кровельными работами.В этом году мы совместно с шеф-регионом реконструировали площадь Славы полностью.— Это центральная площадь?— Да, это центральная площадь. На следующий год у нас очень большие, глобальные планы, финансирование подтверждено, много будет проведено восстановительных работ.Мы, кстати, выиграли грант по комфортной среде, будет восстановлен полностью парк "Юбилейный". Там вообще никогда ничего не делалось до этого времени. Абсолютно никогда не было никаких глобальных реконструкций в городе вообще на моей памяти.Я сам родился и вырос в Ясиноватой, поэтому такого масштабного строительства и реконструкции в городе не было никогда.— А какие-то такие глобальные проекты, может быть, какие-то бассейны, спортивные сооружения, новые ЖК?— Да, у нас были планы насчет бассейна, но в силу того, что мы находились очень близко к линии боевого соприкосновения, мы многие работы не могли даже запланировать из-за напряженной обстановки в городе. От того места, где мы сейчас находимся, и до линии боевого соприкосновения, до передка, ровно 3 километра.Поэтому вы сами понимаете, что после освобождения Авдеевки мы чуть меньше года, как начали более-менее уже принимать какие-то твердые решения по восстановлению, либо по каким-нибудь другим направлениям, связанным с социальной сферой или с образованием. У нас ведь школы не работали, было дистанционное обучение.— Ясиноватая была такая узловая железнодорожная станция. Что сейчас со зданием ж/д вокзала? Если планы по восстановлению железнодорожного сообщения?— Сейчас уже ходит одна электричка в Донецк. Железнодорожный вокзал сильно не пострадал, слава Богу, он готов работать.Инфраструктура железной дороги очень сильно разрушена, нужно ее восстанавливать.На самом деле на железной дороге до 2014 года ясиноватцев работало больше 13,5 тысяч. Поэтому это для нас очень важный момент в городе, это градообразующее предприятие. И очень много у нас в городе именно железнодорожников.У нас одна сторона города – это железнодорожная, другая сторона – это легендарный машиностроительный завод, который выпускает на сегодняшний день горнопроходческую технику.Руководителям и учредителю завода тоже надо отдать должное - сохранили это предприятие в трудные времена. Тут много об этом можно рассказать. Все понимают, что такое обстрелы, причем регулярные. И на сегодняшний день завод работает, выпускает продукцию, создает рабочие места, что немаловажно, чтобы возвращались люди и продолжали дальше свою деятельность на благо города, на благо Республики.Город Ясиноватая насыщен был разными производствами. И немаловажное место здесь занимало сельское хозяйство. Его надо, конечно, развивать.— Что выращивали?— У нас выращивали все, начиная от зерновых культур, заканчивая клубникой. Три птицефабрики было на территории Ясиноватского района. Было и животноводство - выращивали крупный рогатый скот.— Будете возрождать это?— Я думаю, что это необходимо делать. Потому что нам здесь сам Бог велел этим заниматься. Земли плодородные, и все это уже было обустроено еще нашими предками. И не так просто этим занимались. Значит, это было нужно. И сейчас нужно кормить людей.— Александр Михайлович, вы про Авдеевку вспомнили. Расскажите, какая вообще гуманитарная обстановка в Авдеевке? Во-первых, по-моему, там сейчас проживает где-то 600 человек. Чем они питаются? Чем они живут? Я так понимаю, работы для них никакой. Ходит ли туда транспорт? Работают ли какие-то коммунальные службы? Вода и прочее?— Город Авдеевка на сегодняшний день – это такой полузакрытый город. Но те люди, которые имеют прописку и прошли определенные процедуры, имеют справку о том, что они прошли эти процедуры, туда свободно заезжают.В Авдеевке сейчас населения порядка 600-700 человек. Мы создали там участок нашего коммунального предприятия ЖЭК, там приняли порядка 40 человек местных жителей на работу. Они работают, подметают улицы, наводят порядок.Мы открыли там ПВР, пункт временного содержания людей для тех, которых сейчас эвакуируют из более горячих точек – Селидово, Украинск, Горняк и так далее. На сегодняшний день за примерно месяц через этот ПВР пришло где-то 1300 человек.— А потом куда они направляются?— Потом мы их там собираем и привозим сюда, в Ясиноватую, здесь есть стационарный ПВР, где люди по регламенту определенному проходят все проверки. И дальше, если есть куда ехать, они уезжают. Если люди изъявляют желание здесь оставаться, мы пытаемся, конечно, их здесь оставлять, потому что испытываем кадровый голод.— А где они селятся?- Некоторые в общежитиях, некоторые снимают квартиры, находят варианты. Но вы же понимаете, основная масса – социальная ниша: это престарелые люди, почтенного возраста люди.— Александр Михайлович, в самой Авдеевке есть тепло, электричество, работают ли магазины?— На сегодняшний день вся торговая сеть в Авдеевке уже работает, начиная от продуктов питания и заканчивая стройматериалами. Электричества нет, все это от генераторов работает. Даже кафе есть, где можно выпить чай, кофе.— Отлично! Сколько магазинов, вы сказали?— Магазинов порядка, наверное, уже более десяти разной направленности.— То есть это продуктовые магазины, там можно купить одежду, предположим, бытовые вещи?— Можно купить одежду, кроме того, там же гуманитарная поддержка еще идет. С помощью нашего правительства, Дениса Владимировича Пушилина, Солнцева Евгения Александровича, сейчас мы углем людей обеспечили. Еще Красный Крест тоже помогает обеспечивать людей теплом, потому что в этом году там не будет еще ни электричества стационарного, ни газофикации, все на генераторах, все на топливе и так далее. Ямал, шеф-регион, тоже помогает, им большое спасибо.Люди в обиде там не остались. Я думаю, что к концу ноября те, кто живет в подвалах на сегодняшний день, уже получат полноценное жилье в виде квартир.— И там будет тепло?— Да, это уже с отоплением, с освещением, оборудованные квартиры с горячей водой. Там уже установлены будут бойлеры, вся необходимая мебель, техника, вплоть до плиты электрической. То есть достаточно большой объем работы выполнен, и жизнь там уже налаживается. Понятное дело, не все сразу.— А что со знаменитым Авдеевским коксохимом? Что там сейчас происходит? Он закрыт, будет или возрождаться?— По коксохиму у меня четкой информации нет. Но я думаю, что он будет возрождаться, потому что это тоже легендарное предприятие, второе по величине в Европе по объему работ, по выпускаемой коксохимической продукции.— А на баланс оно не взято?— Пока нет ничего. Решаются все-таки вопросы в определенных кругах насчет инвестирования и так далее, потому что это было градообразующее предприятие.Понимаете, в Авдеевке даже котельных не было, все квартиры отапливались от коксохимического завода.— Как в городе с обстрелами, с FPV-дронами, в плане безопасности?— Знаете, тоже на сегодняшний день ситуация там намного стала лучше, если сравнивать с февралем. На сегодняшний день работают подрядчики, восстанавливают дома, работает техника, все службы, начиная от пенсионного фонда и заканчивая МВД. То есть полиция уже там работает на постоянной основе.Кроме того, раз в неделю туда приезжает МФЦ. То есть у людей есть возможность, не выезжая из Авдеевки, подать документы на гражданство.— Кстати, все там оставшиеся граждане России теперь?— Да, все граждане, все получили гражданство, льготы, кому положено. Пенсионный фонд у нас тоже там работает. То есть все службы социальной направленности, кроме этого, даже уже медпункт будет тоже там стационарно работать.О восстановлении других городов ДНР - Харцызска и Зугрэса - в интервью "Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале".

https://ukraina.ru/20241022/1058258365.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, авдеевка, ясиноватая, россия, днр