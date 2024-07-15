"Война не начнется": эксперт раскрыл, что будет, если РФ закроет Черное море или собьет пару истребителей
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТренировка военной техники к параду Победы в Екатеринбурге
Российский ЗРК С-400 вполне может сбить американский разведывательный самолет. Если Россия закроет Черное море или собьет пару западных истребителей, никакая война не начнется Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Когда в России стали поднимать тему о закрытии неба над севером Черного моря, на Западе пригрозили поднимать в воздух разведывательные БПЛА вместе с истребителями. Поэтому нужно сбивать эти самолеты. Жесткий ответ – это единственное, что может понять Запад, рассказал эксперт.
"С-400 вполне может сбить американский разведывательный самолет. Он даже может сбить истребитель, который будет вместе с ним лететь. Тем более, у их самолетов-разведчиков зачастую нет реактивных двигателей (они работают на винтах). Это крупная мишень, которая очень медленно летит", - отметил Крапивник.
В крайнем случае ВКС РФ тоже могут поднять истребители, чтобы посадить вражеский самолет на российский аэродром или посадить его в море, уточнил он.
Когда Запад говорит, что готов на переговоры с Россией, он имеет в виду, что она должна "приползти к ним на коленях". Но тот же самый принцип работает в отношении него самого, указал специалист.
"Если мы закроем Черное море или собьем пару истребителей, никакая война не начнется. Надо четко заявить: если у вас что-то поднимется в воздух, мы это уничтожим", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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