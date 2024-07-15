https://ukraina.ru/20240715/1056213295.html

"Война не начнется": эксперт раскрыл, что будет, если РФ закроет Черное море или собьет пару истребителей

"Война не начнется": эксперт раскрыл, что будет, если РФ закроет Черное море или собьет пару истребителей - 15.07.2024 Украина.ру

"Война не начнется": эксперт раскрыл, что будет, если РФ закроет Черное море или собьет пару истребителей

Российский ЗРК С-400 вполне может сбить американский разведывательный самолет. Если Россия закроет Черное море или собьет пару западных истребителей, никакая война не начнется Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-15T03:00

2024-07-15T03:00

2024-07-15T03:00

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черное море

станислав крапивник

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с-400 «триумф»

самолет

разведка

война

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Когда в России стали поднимать тему о закрытии неба над севером Черного моря, на Западе пригрозили поднимать в воздух разведывательные БПЛА вместе с истребителями. Поэтому нужно сбивать эти самолеты. Жесткий ответ – это единственное, что может понять Запад, рассказал эксперт.В крайнем случае ВКС РФ тоже могут поднять истребители, чтобы посадить вражеский самолет на российский аэродром или посадить его в море, уточнил он.Когда Запад говорит, что готов на переговоры с Россией, он имеет в виду, что она должна "приползти к ним на коленях". Но тот же самый принцип работает в отношении него самого, указал специалист."Если мы закроем Черное море или собьем пару истребителей, никакая война не начнется. Надо четко заявить: если у вас что-то поднимется в воздух, мы это уничтожим", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, насколько гражданскому человеку трудно адаптироваться на войне и жить в землянке и блиндаже - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали

https://ukraina.ru/20240712/1056196161.html

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новости, россия, сша, черное море, станислав крапивник, вкс, с-400 «триумф», самолет, разведка, война, бпла, дроны