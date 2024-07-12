Шольц резко ответил Зеленскому о снятии ограничений на использование оружия
11:05 12.07.2024 (обновлено: 11:10 12.07.2024)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отказал Владимиру Зеленскому в ответ на его просьбу снять все ограничения на использование западного оружия, передаваемого украинской армии. Об этом пишет немецкое издание Bild
"Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины. Наша задача — обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и твердости", — заявил Шольц по окончании саммита НАТО в Вашингтоне.
СМИ напоминает, что ранее под угрозой захвата российскими войсками всей Харьковской области, ключевые союзники Киева, в том числе Германия, разрешили Украине атаковать военные цели на территории РФ "на ограниченном участке".
Позже на саммите НАТО Зеленский настаивал на том, что все ограничения на использование западного оружия должны быть окончательно сняты.
Тем временем, поменяли свое решение об ударах ВСУ по территории России и в Великобритании, премьер которой накануне заявлял, что Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow, способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь РФ.
"Британия была вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для (премьера Великобритании - Ред.) сэра Кира Стармера", – приводит газета Telegraph сообщение Министерства обороны Великобритании.