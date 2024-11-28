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США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом

США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом - 28.11.2024 Украина.ру

США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом

Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие Украине. Об этом заявили в Белом доме, передает Newsweek

2024-11-28T12:06

2024-11-28T12:06

2024-11-28T12:06

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"Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием", - говорится в материале.На днях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы.Подробнее - в материале Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий медведев, сша, киев, джо байден