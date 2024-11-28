США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом - 28.11.2024 Украина.ру
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США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом
США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом - 28.11.2024 Украина.ру
США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом
Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие Украине. Об этом заявили в Белом доме, передает Newsweek
2024-11-28T12:06
2024-11-28T12:06
новости
украина
дмитрий медведев
сша
киев
джо байден
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"Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием", - говорится в материале.На днях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы.Подробнее - в материале Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дмитрий медведев, сша, киев, джо байден
Новости, Украина, Дмитрий Медведев, США, Киев, Джо Байден

США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом

12:06 28.11.2024
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
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Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие Украине. Об этом заявили в Белом доме, передает Newsweek
"Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием", - говорится в материале.
На днях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы.
Подробнее - в материале Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДмитрий МедведевСШАКиевДжо Байден
 
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