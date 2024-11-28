Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
Утром 28 ноября российские военные нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей
"Мартыновский военный аэродром часто используется бандеровской авиацией. Сопротивление сообщает, что там был пару раз замечен F-16, но он стоял не более часа. Видимо, либо дозаправлялся, либо подвешивали ракеты. А может просто пробовали взлет/посадку", - отметил Лебедев, добавив, что какая именно техника находилась на аэродроме во время прилета, пока уточняется.
Утром 28 ноября стало известно о взрывах в разных частях Украины. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.
В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери.
"Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев.
10:19"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФУкраинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Также появилась информация о том, что Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*.
10:41ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подпольеРоссийская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*. Об этом журналистам агентства РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев
* Запрещенная в РФ террористическая организация.