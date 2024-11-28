Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области - 28.11.2024 Украина.ру
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Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области
Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области - 28.11.2024 Украина.ру
Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области
Утром 28 ноября российские военные нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей
2024-11-28T11:38
2024-11-28T11:38
новости
россия
николаевская область
украина
вооруженные силы украины
правый сектор
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истребитель
f-16
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Утром 28 ноября стало известно о взрывах в разных частях Украины. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери."Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев.Также появилась информация о том, что Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*.Другие темы: Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, россия, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, правый сектор, forbes, истребитель, f-16
Новости, Россия, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Forbes, истребитель, F-16

Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области

11:38 28.11.2024
 
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
Фото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
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Утром 28 ноября российские военные нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей

"Мартыновский военный аэродром часто используется бандеровской авиацией. Сопротивление сообщает, что там был пару раз замечен F-16, но он стоял не более часа. Видимо, либо дозаправлялся, либо подвешивали ракеты. А может просто пробовали взлет/посадку", - отметил Лебедев, добавив, что какая именно техника находилась на аэродроме во время прилета, пока уточняется.

Утром 28 ноября стало известно о взрывах в разных частях Украины. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.
В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери.
"Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев.
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Также появилась информация о том, что Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*.
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Другие темы: Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиРоссияНиколаевская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПравый секторForbesистребительF-16
 
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