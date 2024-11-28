Рютте высказался об отправке войск НАТО на Украину - 28.11.2024 Украина.ру
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Рютте высказался об отправке войск НАТО на Украину
Рютте высказался об отправке войск НАТО на Украину - 28.11.2024 Украина.ру
Рютте высказался об отправке войск НАТО на Украину
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на вопрос Fox News, рассматривает ли альянс возможность задействовать войска, если третьи страны продолжат якобы оказывать поддержку России в конфликте
2024-11-28T11:03
2024-11-28T11:03
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"Я думаю, что это не будет мудрым решением", - признал он.Рютте также высказал мнение, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду. На сегодняшний день, по его словам, украинская сторона находится в невыгодном положении для начала таких переговоров.Ранее заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы участвуют в боевых действиях против ВСУ.При этом в РФ обращали внимание на то, что у США нет доказательств присутствия военных из КНДР в зоне спецоперации. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна по военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Подробнее - в материале Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР на сайте Украина.ру.
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Новости, КНДР, Рютте, Украина, Россия, НАТО

Рютте высказался об отправке войск НАТО на Украину

11:03 28.11.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на вопрос Fox News, рассматривает ли альянс возможность задействовать войска, если третьи страны продолжат якобы оказывать поддержку России в конфликте
"Я думаю, что это не будет мудрым решением", - признал он.
Рютте также высказал мнение, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.
На сегодняшний день, по его словам, украинская сторона находится в невыгодном положении для начала таких переговоров.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы участвуют в боевых действиях против ВСУ.
При этом в РФ обращали внимание на то, что у США нет доказательств присутствия военных из КНДР в зоне спецоперации. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна по военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Подробнее - в материале Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР на сайте Украина.ру.
 
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