https://ukraina.ru/20241128/1059274784.html

"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины

"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины - 28.11.2024 Украина.ру

"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины

Мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Свобода" и интервью, посвященные этой книге - "пощечина для Украины", поскольку экс-лидер страны продолжает настаивать, что строительство "Северного потока - 2" не было ошибкой, как и экономическое сотрудничество Москвы и Берлина. И что самое страшное по-прежнему думает, что Украине не место в НАТО

2024-11-28T13:17

2024-11-28T13:17

2024-11-28T13:17

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Такое мнение высказал заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер.Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием "Свобода. Воспоминания 1954-2021" поступили в продажу в Германии 26 ноября. В книге она рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры.Презентуя свои мемуары на одном из телеканалов, Меркель призналась, что хоть и не ностальгирует по политической деятельности, но все же скучает по встречам с некоторыми политиками, в том числе с лидером Франции Эммануэлем Макроном."Я была канцлером в течение 16 лет, и этого более чем достаточно. Но вот по чему я по-настоящему скучаю, так это по встречам с некоторыми личностями, в том числе с президентом Макроном", - сказала Меркель.А пользователи напомнили о курьезном случае на одной из их встреч в Париже: в ноябре 2018 года пожилая француженка перепутала канцлера ФРГ с первой леди Франции Брижит Макрон, назвав ее "мадам Макрон". Меркель в ответ широко улыбнулась и представилась по-немецки.Владимира Зеленского в списке людей, по которым скучает Меркель, не оказалось. И это не удивительно, уверены пользователи: канцлер точно помнит историю лета 2019 года.Тогда на на 30-градусной жаре Меркель затрясло прямо на официальном рауте, однако стоящий рядом с ней Зеленский попросту проигнорировал этот факт."Зеленский просто стоит. Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", - отреагировала тогда на произошедшее российская журналистка Ольга Скабеева.Упоминается в мемуарах Меркель и президент РФ Владимир Путин. В частности, экс-канцлер Германии отметила в своей книге, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте.Отдельного упоминания удостоился и ее рассказ об опоздании Путина на 33-й саммит тогда еще "Большой восьмерки" (G8), который проводился в июне 2007-го в немецком Хайлигендамме.По словам Меркель, российский лидер опоздал примерно на 45 минут и на ее вопрос о том, что случилось, ответил: "Это ваша вина, точнее вина Radeberger [знаменитое немецкое пиво премиум-класса]". Перед саммитом Путин попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е."Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было", - сказал тогда Путин с усмешкой, вспомнила Меркель и подчеркнула, что ненавидит опоздания.Пользователи сети вспомнили еще один курьезный эпизод в отношениях Путина и Меркель: летом 2022 года российский лидер пошутил над немецкой коллегой из-за ее страха перед собаками, подарив ей плюшевого щенка.Другие темы: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война".

https://ukraina.ru/20190618/1023944671.html

https://ukraina.ru/20220608/1034116633.html

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