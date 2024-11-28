"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059274784.html
"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины
"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины - 28.11.2024 Украина.ру
"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины
Мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Свобода" и интервью, посвященные этой книге - "пощечина для Украины", поскольку экс-лидер страны продолжает настаивать, что строительство "Северного потока - 2" не было ошибкой, как и экономическое сотрудничество Москвы и Берлина. И что самое страшное по-прежнему думает, что Украине не место в НАТО
2024-11-28T13:17
2024-11-28T13:17
новости
германия
украина
франция
меркель
владимир путин
эммануэль макрон
bild
нато
кгб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059272024_0:143:3070:1871_1920x0_80_0_0_83934a1314d5599a98b2235b0f19513b.jpg
Такое мнение высказал заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер.Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием "Свобода. Воспоминания 1954-2021" поступили в продажу в Германии 26 ноября. В книге она рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры.Презентуя свои мемуары на одном из телеканалов, Меркель призналась, что хоть и не ностальгирует по политической деятельности, но все же скучает по встречам с некоторыми политиками, в том числе с лидером Франции Эммануэлем Макроном."Я была канцлером в течение 16 лет, и этого более чем достаточно. Но вот по чему я по-настоящему скучаю, так это по встречам с некоторыми личностями, в том числе с президентом Макроном", - сказала Меркель.А пользователи напомнили о курьезном случае на одной из их встреч в Париже: в ноябре 2018 года пожилая француженка перепутала канцлера ФРГ с первой леди Франции Брижит Макрон, назвав ее "мадам Макрон". Меркель в ответ широко улыбнулась и представилась по-немецки.Владимира Зеленского в списке людей, по которым скучает Меркель, не оказалось. И это не удивительно, уверены пользователи: канцлер точно помнит историю лета 2019 года.Тогда на на 30-градусной жаре Меркель затрясло прямо на официальном рауте, однако стоящий рядом с ней Зеленский попросту проигнорировал этот факт."Зеленский просто стоит. Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", - отреагировала тогда на произошедшее российская журналистка Ольга Скабеева.Упоминается в мемуарах Меркель и президент РФ Владимир Путин. В частности, экс-канцлер Германии отметила в своей книге, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте.Отдельного упоминания удостоился и ее рассказ об опоздании Путина на 33-й саммит тогда еще "Большой восьмерки" (G8), который проводился в июне 2007-го в немецком Хайлигендамме.По словам Меркель, российский лидер опоздал примерно на 45 минут и на ее вопрос о том, что случилось, ответил: "Это ваша вина, точнее вина Radeberger [знаменитое немецкое пиво премиум-класса]". Перед саммитом Путин попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е."Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было", - сказал тогда Путин с усмешкой, вспомнила Меркель и подчеркнула, что ненавидит опоздания.Пользователи сети вспомнили еще один курьезный эпизод в отношениях Путина и Меркель: летом 2022 года российский лидер пошутил над немецкой коллегой из-за ее страха перед собаками, подарив ей плюшевого щенка.Другие темы: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война".
https://ukraina.ru/20190618/1023944671.html
https://ukraina.ru/20220608/1034116633.html
германия
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059272024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c744a408dc23964ea23e8acd9cb7b116.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, франция, меркель, владимир путин, эммануэль макрон, bild, нато, кгб, северный поток-2
Новости, Германия, Украина, Франция, Меркель, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Bild, НАТО, КГБ, Северный поток-2

"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины

13:17 28.11.2024
 
© Getty Images / Sean Gallup
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Getty Images / Sean Gallup
Читать в
ДзенTelegram
Мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Свобода" и интервью, посвященные этой книге - "пощечина для Украины", поскольку экс-лидер страны продолжает настаивать, что строительство "Северного потока - 2" не было ошибкой, как и экономическое сотрудничество Москвы и Берлина. И что самое страшное по-прежнему думает, что Украине не место в НАТО
Такое мнение высказал заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер.
"Это пощечина для всех украинцев, что экс-канцлер Ангела Меркель даже задним числом считает "Северный поток" правильным и не желает видеть "какой-либо ошибки". Если бы Меркель действительно хотела критически говорить о своей политической жизни, то пошла бы на ток-шоу, где среди гостей есть и критики", - уверен Ронцхаймер.
Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием "Свобода. Воспоминания 1954-2021" поступили в продажу в Германии 26 ноября. В книге она рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры.
Презентуя свои мемуары на одном из телеканалов, Меркель призналась, что хоть и не ностальгирует по политической деятельности, но все же скучает по встречам с некоторыми политиками, в том числе с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
"Я была канцлером в течение 16 лет, и этого более чем достаточно. Но вот по чему я по-настоящему скучаю, так это по встречам с некоторыми личностями, в том числе с президентом Макроном", - сказала Меркель.
А пользователи напомнили о курьезном случае на одной из их встреч в Париже: в ноябре 2018 года пожилая француженка перепутала канцлера ФРГ с первой леди Франции Брижит Макрон, назвав ее "мадам Макрон". Меркель в ответ широко улыбнулась и представилась по-немецки.
Владимира Зеленского в списке людей, по которым скучает Меркель, не оказалось. И это не удивительно, уверены пользователи: канцлер точно помнит историю лета 2019 года.
Тогда на на 30-градусной жаре Меркель затрясло прямо на официальном рауте, однако стоящий рядом с ней Зеленский попросту проигнорировал этот факт.
"Зеленский просто стоит. Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", - отреагировала тогда на произошедшее российская журналистка Ольга Скабеева.
Зеленский Меркель
18 июня 2019, 18:37
Зеленский в Берлине: Встреча, которая потрясла Меркель18 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Германию на переговоры с руководством федеративной республики. Программа была настолько насыщенной, что в неё не внесли изменений, даже когда канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала себя плохо
Упоминается в мемуарах Меркель и президент РФ Владимир Путин. В частности, экс-канцлер Германии отметила в своей книге, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте.
Отдельного упоминания удостоился и ее рассказ об опоздании Путина на 33-й саммит тогда еще "Большой восьмерки" (G8), который проводился в июне 2007-го в немецком Хайлигендамме.
По словам Меркель, российский лидер опоздал примерно на 45 минут и на ее вопрос о том, что случилось, ответил: "Это ваша вина, точнее вина Radeberger [знаменитое немецкое пиво премиум-класса]". Перед саммитом Путин попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е.
"Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было", - сказал тогда Путин с усмешкой, вспомнила Меркель и подчеркнула, что ненавидит опоздания.
Пользователи сети вспомнили еще один курьезный эпизод в отношениях Путина и Меркель: летом 2022 года российский лидер пошутил над немецкой коллегой из-за ее страха перед собаками, подарив ей плюшевого щенка.
- РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня 2022, 11:30
Меркель заявила, что Путин пытался запугать ее собакамиЭкс-канцлер ФРГ Ангела Меркель 7 июня дала интервью немецкому телеканалу Phoenix, в котором в частности рассказала о своем страхе перед собаками, попутно пошутив, что президент РФ Владимир Путин пытался этим обстоятельством воспользоваться
Другие темы: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война".
 
НовостиГерманияУкраинаФранцияМеркельВладимир ПутинЭммануэль МакронBildНАТОКГБСеверный поток-2
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
14:57Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
14:48Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев"
14:22Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
14:14Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин
14:05Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
13:57Путин вступился за граждан Украины
13:40Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира
13:31Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте
13:18Доллар за 110 рублей, а ставка 21%: как всего тремя подписями исправить ситуацию - Подойницын
13:17"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины
13:01Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
13:00Отрицание Вашингтона и обсуждения в Европе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 ноября
12:47Глава Бюро нацбезопасности Польши признал, что РФ выигрывает в конфликте на Украине
12:31Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров"
12:28"Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 лет
12:12Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США
12:06США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом
12:03Европа готова на многое ради участия Трампа: Economist посчитал траты ЕС на помощь Украине
11:38Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области
Лента новостейМолния