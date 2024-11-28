Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров" - 28.11.2024 Украина.ру
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Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров"
Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров" - 28.11.2024 Украина.ру
Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров"
Директор благотворительного фонда и военнослужащий переправляли уклонистов через государственную границу под видом "водителей-волонтеров". Они предстанут перед... Украина.ру, 28.11.2024
2024-11-28T12:31
2024-11-28T12:31
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Директор благотворительного фонда и военнослужащий переправляли уклонистов через государственную границу под видом "водителей-волонтеров". Они предстанут перед судом, сообщила 28 ноября Госбюро расследований (ГБР) Украины.Директор благотворительного фонда обещал оформить и выдать уклонисту волонтерское удостоверение для пересечения государственной границы. Также фамилия беглеца вносилась в информационную систему "Путь", что позволяло выехать из постсоветской республики для получения гуманитарной помощи.ГБР задержала военнослужащего при получении части оплаты в размере $8,5 тыс. Военнослужащий и директор фонда обвиняются в организации незаконной переправки через госграницу. Им угрожают лишением свободы до 9 лет.Год назад тарифы на переправу украинских уклонистов в Евросоюз были кратно ниже. Размеры вознаграждения помогавшим в этом приводились ГБР, Нацполицией, СБУ и ГПСУ. В большинстве случаев они были в долларах США, а не в валютах Украины или ЕС.Накануне сообщилось, что "Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса Новости на эту тему: Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США
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новости, украина, ес, гбр, уклонисты, мобилизация, сво, украина-ес, безвизовый режим, евроинтеграция, волонтеры
Новости, Украина, ЕС, ГБР, уклонисты, мобилизация, СВО, Украина-ЕС, безвизовый режим, евроинтеграция, волонтеры

Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров"

12:31 28.11.2024
 
ГБР задержала пособника уклонистам
ГБР задержала пособника уклонистам
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Директор благотворительного фонда и военнослужащий переправляли уклонистов через государственную границу под видом "водителей-волонтеров". Они предстанут перед судом, сообщила 28 ноября Госбюро расследований (ГБР) Украины.
Директор благотворительного фонда обещал оформить и выдать уклонисту волонтерское удостоверение для пересечения государственной границы. Также фамилия беглеца вносилась в информационную систему "Путь", что позволяло выехать из постсоветской республики для получения гуманитарной помощи.
"За эту услугу дельцы попросили 6 тыс. долларов США, затем сумма увеличивалась до 12 тыс. долларов. долларов США из-за "трудностей с оформлением". В стоимость услуги входило сопровождение клиента на всех этапах прохождения государственной границы Украины с Румынией", - сказано в официальном сообщении.
ГБР задержала военнослужащего при получении части оплаты в размере $8,5 тыс. Военнослужащий и директор фонда обвиняются в организации незаконной переправки через госграницу. Им угрожают лишением свободы до 9 лет.
Год назад тарифы на переправу украинских уклонистов в Евросоюз были кратно ниже. Размеры вознаграждения помогавшим в этом приводились ГБР, Нацполицией, СБУ и ГПСУ. В большинстве случаев они были в долларах США, а не в валютах Украины или ЕС.
Накануне сообщилось, что "Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса
Новости на эту тему: Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США
 
НовостиУкраинаЕСГБРуклонистымобилизацияСВОУкраина-ЕСбезвизовый режимевроинтеграцияволонтеры
 
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