https://ukraina.ru/20241128/1059272844.html

Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров"

Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров" - 28.11.2024 Украина.ру

Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров"

Директор благотворительного фонда и военнослужащий переправляли уклонистов через государственную границу под видом "водителей-волонтеров". Они предстанут перед... Украина.ру, 28.11.2024

2024-11-28T12:31

2024-11-28T12:31

2024-11-28T12:31

новости

украина

ес

гбр

уклонисты

мобилизация

сво

украина-ес

безвизовый режим

евроинтеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059272724_78:104:368:267_1920x0_80_0_0_b222d465d9a06f48ba1a5266dffd0deb.jpg

Директор благотворительного фонда и военнослужащий переправляли уклонистов через государственную границу под видом "водителей-волонтеров". Они предстанут перед судом, сообщила 28 ноября Госбюро расследований (ГБР) Украины.Директор благотворительного фонда обещал оформить и выдать уклонисту волонтерское удостоверение для пересечения государственной границы. Также фамилия беглеца вносилась в информационную систему "Путь", что позволяло выехать из постсоветской республики для получения гуманитарной помощи.ГБР задержала военнослужащего при получении части оплаты в размере $8,5 тыс. Военнослужащий и директор фонда обвиняются в организации незаконной переправки через госграницу. Им угрожают лишением свободы до 9 лет.Год назад тарифы на переправу украинских уклонистов в Евросоюз были кратно ниже. Размеры вознаграждения помогавшим в этом приводились ГБР, Нацполицией, СБУ и ГПСУ. В большинстве случаев они были в долларах США, а не в валютах Украины или ЕС.Накануне сообщилось, что "Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса Новости на эту тему: Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, гбр, уклонисты, мобилизация, сво, украина-ес, безвизовый режим, евроинтеграция, волонтеры