Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине
11:09 28.11.2024 (обновлено: 11:16 28.11.2024)
Приоритетом деятельности на посту спецпредставителя президента США по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог считает национальные интересы США. Об этом он заявил подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.
После этого сам Келлог рассказал, какую цель будет отстаивать при работе на новой должности. Он также обозначил принцип, которым будет руководствоваться в своей миссии.
"Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей должной преданностью и самоотдачей", — заявил Келлог.
Отставной генерал-лейтенант Келлог является ветераном войн во Вьетнаме и Ираке. Отстаиваемый им принцип "мир через силу" в решении украинской проблемы накануне поддержал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО
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