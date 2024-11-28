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Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине

Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине - 28.11.2024 Украина.ру

Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине

Приоритетом деятельности на посту спецпредставителя президента США по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог считает национальные интересы США. Об этом он заявил подписчикам своего аккаунта в соцсети.

2024-11-28T11:09

2024-11-28T11:09

2024-11-28T11:16

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Накануне избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. После этого сам Келлог рассказал, какую цель будет отстаивать при работе на новой должности. Он также обозначил принцип, которым будет руководствоваться в своей миссии. Отставной генерал-лейтенант Келлог является ветераном войн во Вьетнаме и Ираке. Отстаиваемый им принцип "мир через силу" в решении украинской проблемы накануне поддержал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО Также на эту тему: МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине Ранее в новостях: Трамп рассказал, кого назначит спецпосланником по Украине

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новости, украина, сша, америка, кит келлог, сво, россия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика