Новый премьер-министр Британии одобрил удары ВСУ с помощью Storm Shadow по России
11:17 10.07.2024 (обновлено: 11:25 10.07.2024)
Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow, способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь России. Такое разрешение "в соответствии с международным гуманитарным правом" Киеву дал новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает газета Bloomberg
На полях саммита НАТО в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов, он согласился, что Киев должен самостоятельно решать, как использовать крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией.
По словам премьера, такое оружие "очевидно должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонных целях". Аргументируя дальнейшую поддержку Киева, он вспомнил удар по детской больнице "Охматдет" в украинской столице.
"Мое послание президенту Путину таково: этот саммит НАТО следует рассматривать как четкую и единую решимость союзников в отношении НАТО и других стран поддержать Украину и противостоять российской агрессии", – приводит СМИ заявление Стармера.
Ранее сообщалось, что ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ и прежде атаковали территорию России, тщательно изучают инженеры РФ, чтобы система противовоздушной обороны могла как можно эффективнее их уничтожать.
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