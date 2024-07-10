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Новый премьер-министр Британии одобрил удары ВСУ с помощью Storm Shadow по России

Новый премьер-министр Британии одобрил удары ВСУ с помощью Storm Shadow по России - 10.07.2024 Украина.ру

Новый премьер-министр Британии одобрил удары ВСУ с помощью Storm Shadow по России

Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow, способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь России. Такое разрешение "в соответствии с международным гуманитарным правом" Киеву дал новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает газета Bloomberg

2024-07-10T11:17

2024-07-10T11:17

2024-07-10T11:25

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На полях саммита НАТО в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов, он согласился, что Киев должен самостоятельно решать, как использовать крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией. По словам премьера, такое оружие "очевидно должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонных целях". Аргументируя дальнейшую поддержку Киева, он вспомнил удар по детской больнице "Охматдет" в украинской столице. Напомним, в киевскую клинику угодила антиракета украинской системы противовоздушной обороны. Чудом из детей никто не погиб. Традиционно Киев обвинил ВКС России в обстреле гражданского объекта. "Мое послание президенту Путину таково: этот саммит НАТО следует рассматривать как четкую и единую решимость союзников в отношении НАТО и других стран поддержать Украину и противостоять российской агрессии", – приводит СМИ заявление Стармера. Ранее сообщалось, что ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ и прежде атаковали территорию России, тщательно изучают инженеры РФ, чтобы система противовоздушной обороны могла как можно эффективнее их уничтожать.Подробнее о том, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow читайте в интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро на сайте Украина.ру.

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