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Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете

Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете - 28.11.2024 Украина.ру

Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете

Ценностные ориентиры Русского мира позитивно воспринимаются в разных регионах человечества. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.

2024-11-28T13:01

2024-11-28T13:01

2024-11-28T13:31

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Российский лидер приветствовал открытие XXVI Всемирного русского народного собора, объединившего под сводами храма Христа Спасителя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий, руководителей органов власти, видных учёных и общественных деятелей.По его мнению, именно солидарность граждан, общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяют России достойно отвечать на любые вызовы, а также уверенно идти вперёд, добиваться намеченных целей, обретать новых друзей и единомышленников.Он выразил уверенность в проведении ВРНС в атмосфере свободных, творческих дискуссий. Также Путин заверил, что выдвинутые участниками форума конструктивные предложения обязательно будут востребованы.Обращение российского лидера зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.Ранее на эту тему: "Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов Тем временем: Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам

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новости, россия, владимир путин, сергей кириенко, русская традиция, русский мир, цивилизация, диалог цивилизаций, многополярный мир, международные отношения, международная политика, рпц, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея