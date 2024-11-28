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Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете - 28.11.2024 Украина.ру
Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
Ценностные ориентиры Русского мира позитивно воспринимаются в разных регионах человечества. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.
2024-11-28T13:01
2024-11-28T13:01
2024-11-28T13:31
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Российский лидер приветствовал открытие XXVI Всемирного русского народного собора, объединившего под сводами храма Христа Спасителя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий, руководителей органов власти, видных учёных и общественных деятелей.По его мнению, именно солидарность граждан, общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяют России достойно отвечать на любые вызовы, а также уверенно идти вперёд, добиваться намеченных целей, обретать новых друзей и единомышленников.Он выразил уверенность в проведении ВРНС в атмосфере свободных, творческих дискуссий. Также Путин заверил, что выдвинутые участниками форума конструктивные предложения обязательно будут востребованы.Обращение российского лидера зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.Ранее на эту тему: "Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов Тем временем: Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам
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новости, россия, владимир путин, сергей кириенко, русская традиция, русский мир, цивилизация, диалог цивилизаций, многополярный мир, международные отношения, международная политика, рпц, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея
Новости, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, русская традиция, Русский мир, цивилизация, Диалог цивилизаций, многополярный мир, международные отношения, Международная политика, РПЦ, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея
Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
13:01 28.11.2024 (обновлено: 13:31 28.11.2024)
Ценностные ориентиры Русского мира позитивно воспринимаются в разных регионах человечества. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер приветствовал открытие XXVI Всемирного русского народного собора, объединившего под сводами храма Христа Спасителя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий, руководителей органов власти, видных учёных и общественных деятелей.
"В вашей повестке – вопросы, которые имеют определяющее значение для суверенного развития страны, для будущего всего громадного пространства Русского мира. Это укрепление единства нашего многонационального народа, сбережение традиций, духовных и нравственных ценностей, завещанных нам предками", - отметил президент России.
По его мнению, именно солидарность граждан, общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяют России достойно отвечать на любые вызовы, а также уверенно идти вперёд, добиваться намеченных целей, обретать новых друзей и единомышленников.
"Здесь особо подчеркну, что мировоззренческая основа Русского мира с его открытостью, неизменным уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете. Всё больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества, отвергают любые формы расизма и неоколониализма", - заявил Путин.
Он выразил уверенность в проведении ВРНС в атмосфере свободных, творческих дискуссий. Также Путин заверил, что выдвинутые участниками форума конструктивные предложения обязательно будут востребованы.
Обращение российского лидера зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко
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