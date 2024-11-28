Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
От возможностей Киева пополнить ряды ВСУ зависит оказание помощи США в подготовке украинских военнослужащих. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Представители администрации Байдена заверил в готовности США продолжать поддержку Киева. При этом он отметил, что военная помощь США в части подготовки личного состава украинской армии упирается в способность Киева обеспечить пополнение ВСУ.
"Это самая насущная потребность", - сказал Кирби, говоря о наборе личного состава ВСУ.
Представитель Белого дома обратил внимание на готовность США даже увеличить помощь Киеву в подготовке военнослужащих. Однако, заметил Кирби, для этого Киев должен сделать необходимые шаги по восполнению рядов вооруженных сил.
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