Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США - 28.11.2024 Украина.ру
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Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США
Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США - 28.11.2024 Украина.ру
Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США
От возможностей Киева пополнить ряды ВСУ зависит оказание помощи США в подготовке украинских военнослужащих. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
2024-11-28T12:12
2024-11-28T12:12
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джон кирби
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джо байден
всу
мобилизация
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Представители администрации Байдена заверил в готовности США продолжать поддержку Киева. При этом он отметил, что военная помощь США в части подготовки личного состава украинской армии упирается в способность Киева обеспечить пополнение ВСУ."Это самая насущная потребность", - сказал Кирби, говоря о наборе личного состава ВСУ.Представитель Белого дома обратил внимание на готовность США даже увеличить помощь Киеву в подготовке военнослужащих. Однако, заметил Кирби, для этого Киев должен сделать необходимые шаги по восполнению рядов вооруженных сил.Ранее на Украине был введён запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет. Норма закреплена президентским указом и постановлением правительства постсоветской республики. В таких условиях украинцы начали вывозить детей за границу.Советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин заявил о бессмысленности снижения мобилизационного возраста до 18 лет из-за дефицита оружия для уже мобилизованных солдат. Подробности в публикации Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник Зеленского Зампред правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина придерживается такого же мнения. Она раскритиковала призыв Вашингтона снизить мобилизационный возраст до 18 лет, заявив, что США должны представить ВСУ подготовку и необходимое вооружение. Подробности в публикации Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times На этом фоне Владимир Зеленский санкционировал более масштабные мероприятия по насильственной мобилизации. Пополнение ВСУ осуществляется также за счёт сокращения "брони" для работников стратегических предприятий Украины, в том числе ВПК. Об этом сообщалось в публикации Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут Свидетельства украинского военнослужащего представлены в публикации Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком" Ранее в новостях на эту тему: Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи Также сообщалось, что Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына
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новости, сша, киев, украина, джон кирби, владимир зеленский, джо байден, всу, мобилизация, сво, военная помощь
Новости, США, Киев, Украина, Джон Кирби, Владимир Зеленский, Джо Байден, ВСУ, мобилизация, СВО, военная помощь

Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США

12:12 28.11.2024
 
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
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От возможностей Киева пополнить ряды ВСУ зависит оказание помощи США в подготовке украинских военнослужащих. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Представители администрации Байдена заверил в готовности США продолжать поддержку Киева. При этом он отметил, что военная помощь США в части подготовки личного состава украинской армии упирается в способность Киева обеспечить пополнение ВСУ.
"Это самая насущная потребность", - сказал Кирби, говоря о наборе личного состава ВСУ.
Представитель Белого дома обратил внимание на готовность США даже увеличить помощь Киеву в подготовке военнослужащих. Однако, заметил Кирби, для этого Киев должен сделать необходимые шаги по восполнению рядов вооруженных сил.
Ранее на Украине был введён запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет. Норма закреплена президентским указом и постановлением правительства постсоветской республики. В таких условиях украинцы начали вывозить детей за границу.
Советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин заявил о бессмысленности снижения мобилизационного возраста до 18 лет из-за дефицита оружия для уже мобилизованных солдат. Подробности в публикации Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник Зеленского
Зампред правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина придерживается такого же мнения. Она раскритиковала призыв Вашингтона снизить мобилизационный возраст до 18 лет, заявив, что США должны представить ВСУ подготовку и необходимое вооружение. Подробности в публикации Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
На этом фоне Владимир Зеленский санкционировал более масштабные мероприятия по насильственной мобилизации. Пополнение ВСУ осуществляется также за счёт сокращения "брони" для работников стратегических предприятий Украины, в том числе ВПК. Об этом сообщалось в публикации Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут
Свидетельства украинского военнослужащего представлены в публикации Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком"
Ранее в новостях на эту тему: Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи
Также сообщалось, что Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына
 
НовостиСШАКиевУкраинаДжон КирбиВладимир ЗеленскийДжо БайденВСУмобилизацияСВОвоенная помощь
 
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