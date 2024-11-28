Европа готова на многое ради участия Трампа: Economist посчитал траты ЕС на помощь Украине - 28.11.2024 Украина.ру
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Европа готова на многое ради участия Трампа: Economist посчитал траты ЕС на помощь Украине
Европа готова на многое ради участия Трампа: Economist посчитал траты ЕС на помощь Украине - 28.11.2024 Украина.ру
Европа готова на многое ради участия Трампа: Economist посчитал траты ЕС на помощь Украине
Ради сохранения участия США в помощи Киеву Европа готова пойти на многое, даже на кратное увеличение трат на ВСУ. Вновь избранному президенту США Дональду Трампу стоит лишь попросить об этом. Такой вывод сделали журналисты британского журнала Economist, ссылаясь на мнение неназванного европейского дипломата
2024-11-28T12:03
2024-11-28T12:03
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В материале отмечается, что с января 2022-го по конец августа текущего года европейцы потратили на помощь Киеву 124 миллиарда долларов, в то время как США - чуть более 89,5 миллиардов. То есть соотношение потраченных Европой и Вашингтоном сумм составляет 60 к 40.Между тем, ВСУ своеобразно распоряжаются этими деньгами. Например, американский финансово-экономический журнал Forbes обратил внимание на то, что вэсэушники кустарно переделывают дорогостоящее западное оружие в боевую часть для дешевых дронов.В качестве примера издание приводит шведские одноразовые ручные противотанковые гранатометы AT4, которые Киеву поставляют США. Стоимость одного такого гранатомета составляет примерно три тысячи долларов (в пересчете на рубли на данный момент это более 300 тысяч)."Я думаю, украинцы считают, что неуправляемое оружие, запускаемое с плеча, имеет ограниченную ценность", - ссылается Forbes на военного эксперта Роя.Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство американскими тратами на Украину, а после второго избрания на пост президента США в начале ноября объявил, что создаст новый Департамент эффективности правительства (DOGE).Это ведомство под руководством бизнесмена Илона Маска и бывшего кандидата в президенты, предпринимателя Вивека Рамасвами должно будет избавить страну от "расточительных расходов". Маск уже объявил, что по его подсчетам сумма экономии составит порядка двух триллионов долларов.Другие темы: "Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ.
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новости, сша, европа, украина, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, forbes, ес, всу
Новости, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Forbes, ЕС, ВСУ

Европа готова на многое ради участия Трампа: Economist посчитал траты ЕС на помощь Украине

12:03 28.11.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Ради сохранения участия США в помощи Киеву Европа готова пойти на многое, даже на кратное увеличение трат на ВСУ. Вновь избранному президенту США Дональду Трампу стоит лишь попросить об этом. Такой вывод сделали журналисты британского журнала Economist, ссылаясь на мнение неназванного европейского дипломата
В материале отмечается, что с января 2022-го по конец августа текущего года европейцы потратили на помощь Киеву 124 миллиарда долларов, в то время как США - чуть более 89,5 миллиардов. То есть соотношение потраченных Европой и Вашингтоном сумм составляет 60 к 40.

"Если Трамп потребует вместо этого раздел "80 к 20", да будет так", - пишет журнал со ссылкой на дипломата, уточнившего, что это скромная цена за сохранение участия Вашингтона.

Между тем, ВСУ своеобразно распоряжаются этими деньгами. Например, американский финансово-экономический журнал Forbes обратил внимание на то, что вэсэушники кустарно переделывают дорогостоящее западное оружие в боевую часть для дешевых дронов.
В качестве примера издание приводит шведские одноразовые ручные противотанковые гранатометы AT4, которые Киеву поставляют США. Стоимость одного такого гранатомета составляет примерно три тысячи долларов (в пересчете на рубли на данный момент это более 300 тысяч).
"Я думаю, украинцы считают, что неуправляемое оружие, запускаемое с плеча, имеет ограниченную ценность", - ссылается Forbes на военного эксперта Роя.
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Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство американскими тратами на Украину, а после второго избрания на пост президента США в начале ноября объявил, что создаст новый Департамент эффективности правительства (DOGE).
Это ведомство под руководством бизнесмена Илона Маска и бывшего кандидата в президенты, предпринимателя Вивека Рамасвами должно будет избавить страну от "расточительных расходов". Маск уже объявил, что по его подсчетам сумма экономии составит порядка двух триллионов долларов.
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