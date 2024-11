https://ukraina.ru/20241128/1059273958.html

Отрицание Вашингтона и обсуждения в Европе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 ноября

Действующая американская администрация отрицает намерения поставить Киеву ядерное оружие, а в Европе обсуждают, но пока не планируют отправку войск на Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_64c60da378cbf7ce9a0c42cc3c648ee6.png.webp

Вашингтон не собирается передавать Киеву ядерное оружие, заявили в Белом доме изданию Newsweek."Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием", — рассказали в администрации президента США.Ранее газета The New York Times сообщила, что некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась в 1991 году после распада СССР.Эта публикация вызвала отрицательную реакцию в России. В Кремле назвали такие предложения безответственными."Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть такой крайне экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится вот к этому крайнему флангу. Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Негативно восприняли возможное предоставление Украине ядерного оружия и в самих Соединённых Штатах."Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены. Это нужно остановить немедленно!" — заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин.Она задалась вопросом, не пытается ли администрация Байдена начать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для остановки передачи власти победившему на выборах президента США Дональду Трампу.Практически одновременно с новостями о нежелании действующей администрации США поставлять Украине ядерное оружие другое издание — журнал The Economist —сообщило, что страны Европы не занимаются серьёзным планированием отправки войск на Украине, а лишь обсуждают это.Ранее издание Le Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. При этом данные государства не исключили, что могут возглавить коалицию по Украине.Обстрелы и налётыУтром 28 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и два – над Ростовской областью", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее, в 11:17, оборонное ведомство информировало о новом ударе."В период с 09:00 до 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по этому региону России.Все обстрелы ВСУ совершили на Горловском направлении, выпустив в общей сложности 34 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 45 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 7; Малокаховка — 4; Софиевка — 3; Любимовка — 3; Песчаное — 2; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 11; Великая Лепетиха — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы и Любимовка. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 28 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Город Белгород атакован вражеским беспилотником. Повреждено неэксплуатируемое здание. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Ближнее, Новая Нелидовка, Репное и Соломино выпущено 15 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 5 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Последствий нет", - писал Гладков.В Борисовском районе по селу Грузское нанесены удары с помощью 4 дронов-камикадзе. Повреждён автомобиль.В Волоконовском районе хутор Старый подвергся артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Гора-Подол, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 5 боеприпасов, и атакам 8 БПЛА. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Колотиловка выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 3 беспилотниками. Пострадавших и повреждений нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Нижнее Березово-Второе в ходе одного обстрела выпущено 8 артиллерийских снарядов и совершены атаки с помощью 6 БПЛА. Повреждены частный и многоквартирный дома, два грузовых автомобиля", - сообщил Гладков.В Курской области продолжаются бои со вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О требованиях Украины к Североатлантическому Альянсу - в статье Сергея Зуева "Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника"".

