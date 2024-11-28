Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов - 28.11.2024 Украина.ру
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Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов
Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов - 28.11.2024 Украина.ру
Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов
Дорогостоящее оружие, переданное ВСУ странами Запада, украинские военные превращают в подпольных мастерских в боевую часть для дешевых дронов. Об этом сообщил американский финансово-экономический журнал Forbes
2024-11-28T11:12
2024-11-28T11:12
новости
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киев
forbes
вооруженные силы украины
пентагон
деньги
сша
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В качестве примера издание приводит шведские одноразовые ручные противотанковые гранатометы AT4, которые Киеву поставляют США. Стоимость одного такого гранатомета составляет примерно три тысячи долларов (в пересчете на рубли на данный момент это более 300 тысяч).Однако, отмечают авторы статьи, украинские военные нашли этому оружию другое применение - в качестве боеголовки для дешевых FPV-дронов.Однако, отмечает издание, определенная логика в военном транжирстве ВСУ все же есть: возможности гранатометчика при поражении целей ограничены по сравнению с обзором и потенциалом оператора дрона. Эту точку зрения, уточнили журналисты Forbes, разделяет, например, основатель и президент компании, занимающейся производством боеприпасов Брайан Дэвис.Потраченные на Украину западные деньги с трудом поддаются подсчету из-за обилия траншей и разночтения в заявленных и итоговых тратах. Однако попытки осознать примерный общий объем вливаний регулярно предпринимаются.Ранее Пентагон сообщал, что США выделили Украине с начала СВО военной помощи на сумму около 60,4 миллиарда долларов. Однако позже британское издание BBC уточнило, что за время проведения СВО Запад пообещал Украине около 250 миллиарда евро, и порядка трех четвертей этой суммы уже было выделено, а значит общая сумма очевидно превышает заявленные Пентагоном 60,4 миллиарда долларов.Пытались подсчитать свои затраты на ВСУ и немцы. Буквально неделю назад Кабмин страны обнародовал информацию о том, что речь идет о сумме примерно в 28 миллиардов евро."В общей сложности Федеративная Республика Германия до сих пор предоставила или обязалась на будущие годы военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро. Средства на инициативу по укреплению потенциала безопасности только в 2024 году для военной помощи Украине составляют около 7,1 млрд евро", - говорилось на сайте ведомства, где также уточнялось, что на военную помощь Украине уже было потрачено около 5 миллиардов евро в 2023 году и около 1,6 миллиардов евро в 2022.Еще по теме: В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы — тату.
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новости, украина, запад, киев, forbes, вооруженные силы украины, пентагон, деньги, сша, германия, дроны
Новости, Украина, Запад, Киев, Forbes, Вооруженные силы Украины, Пентагон, деньги, США, Германия, дроны

Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов

11:12 28.11.2024
 
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Дорогостоящее оружие, переданное ВСУ странами Запада, украинские военные превращают в подпольных мастерских в боевую часть для дешевых дронов. Об этом сообщил американский финансово-экономический журнал Forbes
В качестве примера издание приводит шведские одноразовые ручные противотанковые гранатометы AT4, которые Киеву поставляют США. Стоимость одного такого гранатомета составляет примерно три тысячи долларов (в пересчете на рубли на данный момент это более 300 тысяч).
Однако, отмечают авторы статьи, украинские военные нашли этому оружию другое применение - в качестве боеголовки для дешевых FPV-дронов.
"Я думаю, украинцы считают, что неуправляемое оружие, запускаемое с плеча, имеет ограниченную ценность", - ссылается Forbes на военного эксперта Роя.
Однако, отмечает издание, определенная логика в военном транжирстве ВСУ все же есть: возможности гранатометчика при поражении целей ограничены по сравнению с обзором и потенциалом оператора дрона. Эту точку зрения, уточнили журналисты Forbes, разделяет, например, основатель и президент компании, занимающейся производством боеприпасов Брайан Дэвис.
"Даже если динамика боя в будущем изменится таким образом, что украинцы в обороне смогут чаще использовать переносные AT4, я бы сказал, что их все равно лучше использовать на FPV", - сказал Дэвис.
Потраченные на Украину западные деньги с трудом поддаются подсчету из-за обилия траншей и разночтения в заявленных и итоговых тратах. Однако попытки осознать примерный общий объем вливаний регулярно предпринимаются.
Ранее Пентагон сообщал, что США выделили Украине с начала СВО военной помощи на сумму около 60,4 миллиарда долларов. Однако позже британское издание BBC уточнило, что за время проведения СВО Запад пообещал Украине около 250 миллиарда евро, и порядка трех четвертей этой суммы уже было выделено, а значит общая сумма очевидно превышает заявленные Пентагоном 60,4 миллиарда долларов.
Пытались подсчитать свои затраты на ВСУ и немцы. Буквально неделю назад Кабмин страны обнародовал информацию о том, что речь идет о сумме примерно в 28 миллиардов евро.
"В общей сложности Федеративная Республика Германия до сих пор предоставила или обязалась на будущие годы военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро. Средства на инициативу по укреплению потенциала безопасности только в 2024 году для военной помощи Украине составляют около 7,1 млрд евро", - говорилось на сайте ведомства, где также уточнялось, что на военную помощь Украине уже было потрачено около 5 миллиардов евро в 2023 году и около 1,6 миллиардов евро в 2022.
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
20 ноября, 18:14
Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и оружие, в том числе это поставки от Федеральных вооруженных сил ФРГ и промышленности, финансируемые из фондов Федерального правительства Германии. Об этом 20 ноября написали на официальном сайте кабмина страны
Еще по теме: В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы — тату.
 
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