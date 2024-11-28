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Глава Бюро нацбезопасности Польши признал, что РФ выигрывает в конфликте на Украине

Глава Бюро нацбезопасности Польши признал, что РФ выигрывает в конфликте на Украине - 28.11.2024 Украина.ру

Глава Бюро нацбезопасности Польши признал, что РФ выигрывает в конфликте на Украине

Россия выигрывает в конфликте на Украине. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радио ZET

2024-11-28T12:47

2024-11-28T12:47

2024-11-28T12:47

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"Без сомнения, инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну", - признал он.В этом же интервью, он заверил, что необходимости отправки войск НАТО на Украину пока нет.Касаясь теоретической возможности военного участия Польши или НАТО в целом в конфликте на Украине, Сивера указал, что французская администрация с февраля поднимает вопрос о возможном присутствии военных на Украине в различных формах - учебных и экономических миссиях.По его словам, в тех или иных формах, участие возможно.На днях издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину, так как риски от совершения подобных шагов перевешивают преимущества. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни также подтвердил позицию об отсутствии намерений отправлять на Украину итальянских военнослужащих.Подробнее о возможных последствиях от переброски военных - в материале Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, украина, джо байден, нато, мид, польша, россия, мвд