https://ukraina.ru/20240712/1056199673.html

Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО

Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО - 12.07.2024 Украина.ру

Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО

Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Война идет против России, но только на условиях Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-12T04:30

2024-07-12T04:30

2024-07-12T04:30

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Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу, рассказал эксперт.Хотел уточнить, что ВКС не бомбят взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Уничтожаются склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов, добавил он.Тем не менее Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Они себя хорошо чувствуют, потому что мы им это позволили, считает эксперт."Война идет против России, но только на их условиях. Им не страшно, что американские или британские базы по всему миру будут попадать под удар", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках

https://ukraina.ru/20240711/1056179811.html

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новости, россия, украина, сша, станислав крапивник, украина.ру, нато, вкс, f-16, аэродромы, запад, война, сво