Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО - 12.07.2024 Украина.ру
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Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО - 12.07.2024 Украина.ру
Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Война идет против России, но только на условиях Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-12T04:30
2024-07-12T04:30
новости
россия
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украина.ру
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Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу, рассказал эксперт.Хотел уточнить, что ВКС не бомбят взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Уничтожаются склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов, добавил он.Тем не менее Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Они себя хорошо чувствуют, потому что мы им это позволили, считает эксперт."Война идет против России, но только на их условиях. Им не страшно, что американские или британские базы по всему миру будут попадать под удар", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
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новости, россия, украина, сша, станислав крапивник, украина.ру, нато, вкс, f-16, аэродромы, запад, война, сво
Новости, Россия, Украина, США, Станислав Крапивник, Украина.ру, НАТО, ВКС, F-16, аэродромы, Запад, война, СВО

Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО

04:30 12.07.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Война идет против России, но только на условиях Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу, рассказал эксперт.
"Таким образом, F-16 не будут постоянно находиться на Украине, а у нас вроде бы не будет повода ударить по натовским аэродромам. Другое дело, что мы наносим удары по украинским аэродромам, способным принять эти истребители", - указал Крапивник.
Хотел уточнить, что ВКС не бомбят взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Уничтожаются склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов, добавил он.
Тем не менее Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Они себя хорошо чувствуют, потому что мы им это позволили, считает эксперт.
"Война идет против России, но только на их условиях. Им не страшно, что американские или британские базы по всему миру будут попадать под удар", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
Грег Вайнер интервью
Вчера, 04:37
Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд НАТО и США повышают ставки, чтобы выйти на мирные переговоры с Россией по Украине с максимально выгодной позиции, считает политолог-американист Грег Вайнер
 
НовостиРоссияУкраинаСШАСтанислав КрапивникУкраина.руНАТОВКСF-16аэродромыЗападвойнаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
04:15Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
04:00"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ
03:45"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских
03:30В нужное время и в нужном месте: Корнев раскрыл, как ВС РФ копят резервы и бьют по оперативному тылу ВСУ
03:15"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16
03:00"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну
22:16НАТО - все карты на стол. Эксперты увидели главную цель Альянса - Китай
21:49Украинская парадигма: хочешь мира – работаешь на Кремль
21:25Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
20:45Зеленскому Запад ищет замену. Но это - на всякий случай, который пока не настал
20:37"Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на Украине
20:32Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем
19:58Зеленский - наследник тех, кто разбивал головы польским младенцам. Поляки о Соглашении Польши с Украиной
18:37Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля
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17:06Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании
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16:02Бруно Шульц: магический реализм еврейского Дрогобыча
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