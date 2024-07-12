Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй
Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Война идет против России, но только на условиях Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу, рассказал эксперт.
"Таким образом, F-16 не будут постоянно находиться на Украине, а у нас вроде бы не будет повода ударить по натовским аэродромам. Другое дело, что мы наносим удары по украинским аэродромам, способным принять эти истребители", - указал Крапивник.
Хотел уточнить, что ВКС не бомбят взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Уничтожаются склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов, добавил он.
Тем не менее Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Они себя хорошо чувствуют, потому что мы им это позволили, считает эксперт.
"Война идет против России, но только на их условиях. Им не страшно, что американские или британские базы по всему миру будут попадать под удар", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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