https://ukraina.ru/20240705/1056095246.html

Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну

Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну - 05.07.2024 Украина.ру

Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну

НАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином, особенно после заключения стратегического договора России и КНДР. Поэтому будет бороться с незападными союзами и вести прокси-войны через партнеров по образцу Украины.

2024-07-05T17:25

2024-07-05T17:25

2024-07-05T18:20

интервью

нато

дональд трамп

йенс столтенберг

россия

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сша

всу

сво

военная помощь

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Военный политолог также отметил, что США заинтересованы в том, чтобы если и не создать тихоокеанское НАТО, то придать европейскому НАТО некий глобальный охват. То есть альянс выступает инструментом обеспечения лидерства США в мире и военным механизмом для организации крестового похода против всех, кто не согласен с Вашингтоном.Главной темой саммита НАТО станут поставки оружия и подготовка военных для Украины, заявил 5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи лидеров стран альянса. Он также отметил, что НАТО "не нужен "Минск-3" — альянс хочет гарантий безопасности для Киева.Встреча стран – участниц НАТО состоится 9–11 июля в Вашингтоне.— Сергей Михайлович, как вы прокомментируете общую повестку саммита НАТО, о которой заявил Столтенберг?— Это действительно ключевой саммит для НАТО, приуроченный к 75-летнему юбилею альянса, который они отмечали в апреле. Он неслучайно проводится в Вашингтоне, где подписывалась одноименная декларация. Это тот самый договор, который лег в основу устава НАТО, где содержится та самая 5 статья о коллективной обороне блока, ключевая для него.Если мы говорим о том, какие вопросы должен решить этот саммит, то сам Йенс Столтенберг обозначил основные пункты, в том числе в своей статье в журнале Foreign Office.Первое. Коллективная оборона альянса, когда сами страны – члены НАТО будут решать вопросы укрепления своего военного потенциала.Второе. Помощь Украине, о которой Столтенберг, в частности, говорил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии саммита. Раньше натовцы пытались как бы отойти в сторону и заявляли, что Киеву помогает не сам блок НАТО, а только его страны-члены.Сейчас уже четко звучит, что именно НАТО будет заниматься военной помощью режиму Зеленского и возьмет на себя командование и управление боевым действиями.Третье. Расширение глобальных амбиций НАТО. То есть обсуждение повестки сотрудничества альянса с партнерами по всему миру, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.— Как они будут решать поставленные задачи?— Их решение упирается в три важных фактора.Во-первых, это деньги. На все вышеуказанное нужны ресурсы. На это уже намекал Дональд Трамп, когда говорил, что НАТО без денег американцам не нужно.Во-вторых, сами США. Насколько Штатам необходимо НАТО, если без Америки оно нежизнеспособно.В-третьих, Россия. Натовцы сами проговариваются, что Россия — это главный их враг. Это то, для чего создавался альянс. А создавался он для противодействия альтернативной Западу цивилизационной формации, который ранее олицетворял Советский Союз, а теперь — Россия. Этот альтернативный проект должен быть либо уничтожен, либо сдержан, либо переформатирован таким образом, чтобы Запад мог его включить в свой состав или держать под контролем.Все эти факторы представляют серьезный вызов для НАТО, учитывая неопределенную ситуацию в Америке. Мы не знаем, кто будет президентом США и какая у него будет внешняя политика в отношении этого блока. Поэтому натовские официальные лица пытаются заявить о своей необходимости.Тот же Столтенберг в статье прямо пишет, что без НАТО мир пропадет и без него ни о какой безопасности не может быть и речи. Он также все время подчеркивает важность альянса для США, поскольку именно Вашингтон является основным спонсором и лидером этой организации.Это и есть движущая сила, без которой европейцы ни в каком НАТО нуждаться не будут. Повторюсь, европейцы нуждаются в этом блоке, пока там есть США.— А как в НАТО реагируют на заключение стратегического договора между Россией и КНДР?—Как я уже сказал, НАТО будет заниматься сдерживанием России.Более того, там все чаще и чаще звучат термины холодной войны: deterrence и containment, что переводится как противоборство. Для этого альянс будет заниматься собственной военной накачкой, ведением прокси-войн с помощью своих партнеров по образцу Украины и противодействию незападным союзам. Учитывая, чтосближение РФ и КНДР очень встревожило НАТО.Пока НАТО ничего не может сделать с тесным партнерством между Москвой и Пекином. Они пребывают в прострации, потому что у них нет рычагов воздействия на Россию и Северную Корею. Но они попытаются найти механизмы относительно того, как можно помешать военно-политическому сближению России с Китаем, которое считается одной из самых главных угроз для НАТО.Это и будет одним из ключевых пунктов, который будет обсуждаться на саммите в Вашингтоне.— Запад уже предпринимает попытки надавить на Китай по линии Евросоюза и двусторонних отношений с европейскими странами…— Да. Пекин пытаются уговорить, чтобы он не сближался с Москвой.А со стороны НАТО вообще звучит жесткая риторика, граничащая с ультиматумом. Альянс уже договорился до того, что Китай, помогая России, якобы является спонсором военного кризиса в Европе и напрямую угрожает европейцам. На другие страны, которые не входят в НАТО, но сотрудничают с ними, тоже оказывается давление, чтобы они сворачивали сотрудничество с Пекином. Кроме того, НАТО выстраивает сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Представители этих государств тоже будут приглашены на саммит альянса. Хотя в вашингтонском договоре было четко прописано, что НАТО имеет географические ограничения: это североатлантический союз, в который не должны вовлекаться страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но они вовлекаются именно под давлением США.Штаты заинтересованы в том, чтобы если и не создать тихоокеанское НАТО, то придать европейскому НАТО некий глобальный охват. Фактически речь идет о том, что НАТО выступает инструментом обеспечения американского лидерства во всему миру и военным механизмом для организации крестового похода против всех, кто не согласен с Вашингтоном.— Украина накапливает войска на границе с Белоруссией. Если киевский режим предпримет вооруженную провокацию, то с какой конкретно целью и в каком масштабе?— В этой истории есть много сценариев и много интересов.НАТО не готово к тому, чтобы напрямую противодействовать России на поле боя. То есть у них идет трансформация и процесс перевооружения. Тем не менее, и на Западе, и прежде всего на Украине, есть силы, которые страстно желают интернационализировать этот конфликт, чтобы в него напрямую вмешалось как можно больше государств (а уж если НАТО напрямую втянется в него — то вообще хорошо).Украина четко представляет, что у нее нет сил долго бороться с Россией. Ей нужно расширение западной помощи или прямое вовлечение в конфликт Запада. А среди западных кураторов Киева есть диаметрально противоположные взгляды относительно того, стоит ли сейчас вмешивать в конфликт Белоруссию или нет.Запад хотел бы, чтобы Минск в ситуации с СВО отошел в сторону, но у него ничего не получается.Во-первых, российско-белорусские связи очень крепки. Во-вторых, ставка на белорусскую оппозицию не сыграла (Запад не собирается снова поднимать на щит ту же Тихановскую). Но провокации со стороны Украины возможны.Кроме того, нельзя забывать о позиции Польши и Прибалтики, которым тоже была бы выгодна интернационализация украинского конфликта. Это позволит им повысить свой статус в НАТО и получить больше поддержки от США. При этом они хотели бы, чтобы этот хаос возле их границ носил управляемый характер. Только они забывают, что попытка управлять украинским конфликтом приведет к тому, что этот конфликт выйдет за рамки и станет неуправляемым.Украина тоже опасается, что если она напрямую предпримет агрессию в отношении Белоруссии, то потеряет всякую поддержку Запада. Поэтому они будут действовать исподтишка, чтобы спровоцировать Москву или Минск на более жесткий ответ.— Советники Трампа подготовили план на случай его президентства, согласно которому Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Россией. Москве пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае отказа от этих переговоров. Что можно сказать об этом плане?—Я бы не переоценивал желание Трампа быстро закончить украинский конфликт. Пока Трамп не выиграл борьбу за пост президента, он более свободен в своих обещаниях. Тем более, риторика Трампа тоже меняется.Важно понимать, что ведение опосредованной войны до определенной степени Вашингтону тоже выгодно. И Трамп, как бизнесмен, тоже может сделать на это ставку. Если же у России будут серьезные успехи на фронте и США поймут, что дальнейшее развитие конфликта на Украине не отвечает американским интересам и несет с собой слишком большие расходы, план Трампа, по которому он вынудит Зеленского сесть за стол переговоров, может быть реализован.Это лишний раз показывает, что ключ к прекращению конфликта лежит в Вашингтоне. То есть даже на самом Западе признают, что именно они подогревают этот конфликт.Но я опасаюсь, что Трамп как бизнесмен может попытаться поиграть в ведение прокси-войны. Тем более, американскому истеблишменту жалко терять Украину. Тот же помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявил, что помощь Украине, исключая прямое вмешательство Штатов в конфликт — это очень выгодная сделка.Да, за последнее время США участвовали в различных военных кампаниях на Ближнем Востоке и Афганистане. Из Афганистана они бесславно вышли. А на Украине для них ситуация выгодна, поскольку прямого их участия в конфликте нет.Главная же их цель — подорвать возможности России и обеспечить глобальное лидерство США. Украинский кризис рассматривается только через эту призму.Развития Украины им не нужно, Украина должна только воевать. Все зависит только от того, насколько грамотно киевский режим может сопротивляться России. Поэтому Запад все чаще и чаще критикует режим Зеленского по поводу того, что огромная западная помощь расходуется неэффективно.О том, как Россия и КНДР готовятся ответить на агрессию НАТО, в интервью Алексей Фененко: Когда Япония вынудила КНДР и РФ вернуть договор о партнерстве, сбылись два кошмара США

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Анна Черкасова

интервью, нато, дональд трамп, йенс столтенберг, россия, украина, сша, всу, сво, военная помощь, запад, агрессия, белоруссия, китай, кндр