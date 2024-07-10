https://ukraina.ru/20240710/1056153571.html

"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев"

"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев" - 10.07.2024 Украина.ру

"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев"

Поляки и литовцы могут говорить что угодно, но выделять для Украины штатные воинские части, а не добровольцев, они не желают. Все понимают, что когда с ее территории "десятками и сотнями пойдут гробы", в этих странах начнутся большие проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-07-10T04:30

2024-07-10T04:30

2024-07-10T04:30

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украина

запад

михаил онуфриенко

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польша

литва

всу

война

виктор ющенко

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Сценарий, при котором Киев попытается расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и НАТО маловероятен, потому что для ввода войск НАТО не нужно никаких предлогов, рассказал обозреватель.Уже много лет существует польско-литовско-украинская бригада. Сначала она существовала только на бумаге, но во времена экс-президента Украины Виктора Ющенко она стала реальной, указал он.А сдерживает то, что по этой бригаде сразу же начнет работать российская дальняя бомбардировочная авиация. Поляки и литовцы могут говорить что угодно, но выделять штатные воинские части, а не добровольцев, они не желают. Все понимают, что когда с Украины десятками и сотнями пойдут гробы, в этих странах начнутся большие проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руО личной мотивации и обмене опытом с белорусскими военными - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали

https://ukraina.ru/20240709/1056136272.html

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новости, украина, запад, михаил онуфриенко, нато, польша, литва, всу, война, виктор ющенко