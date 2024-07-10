"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев" - 10.07.2024 Украина.ру
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"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев"
"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев" - 10.07.2024 Украина.ру
"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев"
Поляки и литовцы могут говорить что угодно, но выделять для Украины штатные воинские части, а не добровольцев, они не желают. Все понимают, что когда с ее территории "десятками и сотнями пойдут гробы", в этих странах начнутся большие проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-07-10T04:30
2024-07-10T04:30
новости
украина
запад
михаил онуфриенко
нато
польша
литва
всу
война
виктор ющенко
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Сценарий, при котором Киев попытается расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и НАТО маловероятен, потому что для ввода войск НАТО не нужно никаких предлогов, рассказал обозреватель.Уже много лет существует польско-литовско-украинская бригада. Сначала она существовала только на бумаге, но во времена экс-президента Украины Виктора Ющенко она стала реальной, указал он.А сдерживает то, что по этой бригаде сразу же начнет работать российская дальняя бомбардировочная авиация. Поляки и литовцы могут говорить что угодно, но выделять штатные воинские части, а не добровольцев, они не желают. Все понимают, что когда с Украины десятками и сотнями пойдут гробы, в этих странах начнутся большие проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руО личной мотивации и обмене опытом с белорусскими военными - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запад, михаил онуфриенко, нато, польша, литва, всу, война, виктор ющенко
Новости, Украина, Запад, Михаил Онуфриенко, НАТО, Польша, Литва, ВСУ, война, Виктор Ющенко

"Когда сотнями пойдут гробы": Онуфриенко о том, почему Запад боится вводить на Украину "миротворцев"

04:30 10.07.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© NATO
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Поляки и литовцы могут говорить что угодно, но выделять для Украины штатные воинские части, а не добровольцев, они не желают. Все понимают, что когда с ее территории "десятками и сотнями пойдут гробы", в этих странах начнутся большие проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сценарий, при котором Киев попытается расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и НАТО маловероятен, потому что для ввода войск НАТО не нужно никаких предлогов, рассказал обозреватель.
Уже много лет существует польско-литовско-украинская бригада. Сначала она существовала только на бумаге, но во времена экс-президента Украины Виктора Ющенко она стала реальной, указал он.
"87% там изначально было польских военнослужащих. Эту бригаду можно было бы развернуть, значительно увеличив ее численность, и ввести на Западную Украину как миротворческую", - указал Онуфриенко.
А сдерживает то, что по этой бригаде сразу же начнет работать российская дальняя бомбардировочная авиация. Поляки и литовцы могут говорить что угодно, но выделять штатные воинские части, а не добровольцев, они не желают. Все понимают, что когда с Украины десятками и сотнями пойдут гробы, в этих странах начнутся большие проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
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