https://ukraina.ru/20240705/1056098359.html

Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре

Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - 05.07.2024 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре

Тотальная мобилизация, когда людей хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально меняется ситуация. Человеку, попадающему на фронт, если его за две недели не убили, уже плевать на Зеленского, он ненавидит его лютой ненавистью, но воевать он будет. У него сужается кругозор, все сводится к выживанию.

2024-07-05T18:30

2024-07-05T18:30

2024-07-05T18:30

интервью

волчанск

россия

украина

михаил онуфриенко

владимир зеленский

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

нато

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.На днях ВС РФ после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка, с которого возможно перерезать снабжение группировки ВСУ в Волчанске.- Михаил Борисович, насколько ВС России сейчас близки к тому, чтобы перерезать снабжение украинской группировки в Волчанске?- Это абсолютно нереально. Мы не контролируем даже половину Волчанска и полностью северный берег от реки Волчья. Там идут бои, и противник через реку постоянно перебрасывает подкрепления. Если бы река была полностью под огнем, это было бы невозможно.На Волчанск идет множество дорог. Основные две дороги раздваиваются на южной окраине Волчанска. Одна уходит на юго-восток, другая на юго-запад. Одна из них идет на Старый Салтов вдоль берега Северского Донца. Вторая идет через Белый Колодязь и далее на Ольховатку, снабжая группировку, о которой идет речь.Основная часть дорог и идет через Салтов, через дамбу, которую наши периодически бомбят. Есть еще трасса в обход водохранилища, она расположена южнее и идет через Чугуев и через Печенеги.Само по себе взятие Прилипки физически не способно привести к изоляции Волчанска, потому что это просто прорыв между Липцами и Волчанском. Ни с юга, ни с востока Волчанск никак не отрежут. Там даже клещи не вырисовываются вокруг города, как есть, например, в районе Торецка, где наши обошли его с востока и с юга и вбивают клин от Часова Яра.В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить полностью дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, не позволяя восстанавливать, тогда у группировки возникнут проблемы и снабжение нужно будет вести уже через Балаклею.Чем уникальна Харьковская область, почему ее нужно было брать и не отдавать? Это крупнейший центр железнодорожных узлов и автодорог, идущих вдоль каждой железной дороги. Там что-либо отрезать от чего-либо нереально, пока не решена проблема Харькова. Если уже окружать, то окружать с Харьковом (смеется). Если вам будут говорить об окружении на этом направлении, не верьте.Это просто направление, которое мы развиваем. Если вы смотрели карту харьковского наступления, то оно шло по двум направлениям. Между группировкой, наступающей на Липцы и группировкой, наступающей на Волчанск, оставалась лакуна, где мы границу даже не пересекали.Сейчас это исправляется, потому что мы перешли к оборонительным боям, противник постоянно контратакует. У него село Глубокое на Липцевском направлении и бои в Волчанске отнимают все силы. Это позволяет нам двигаться по флангам, постепенно расширяя фронт и улучшая свое положение на этом участке. Но не более того − окружение, перерезание линий снабжения нереально от слова совсем.- Устойчивость обороны противника в Волчанске обусловлена его географическим положением, а не какой-то фортификацией?- Нет, там нет ничего уникального, что позволило бы создать устойчивую оборону. Речной массив есть, да. Но мы даже на него сослаться не можем. Войска противника находятся на северном берегу, где мы ведем с ним бои. А определяется все количеством сил и средств, которые противник туда бросил.- Бои в районе Сотницкого Казачка, который расположен севернее Липцев, это еще одно направление, которое открывают наши вооруженные силы?- Здесь рано об этом говорить. Если вы обратили внимание, на Сумском направлении за последний месяц было, как минимум, четыре приграничных прорыва, когда полностью уничтожались опорные пункты, брались мелкие села, где находились эти опорники, но после этого наши войска уходили. Это действия крупных ДРГ, поддержанных артиллерией и авиацией. Поэтому говорить, что мы у Казачка начали еще одно наступление, невозможно.- То есть задача наших войск - нанесение ударов на широком фронте, чтобы растянуть резервы противника, - остаётся прежней?- Да. Отказавшись от летнего наступления, мы выполнили свои задачи на Харьковском и Сумском участках границы – оттягивать по максимуму силы противника.- И эта тактика дала свои плоды в Донбассе, где на днях наши заняли микрорайон Канал в Часов Яре и продвигаются на окраинах Нью-Йорка?- Конечно. Даже те резервы, о которых заявляет противник, 14 бригад, это ни о чем. Они трехбатальонного состава, то есть всего 35 тысяч человек. И то не факт, у них и батальоны не полного состава.Для группировки, которая воюет на фронте более тысячи километров численностью более 500 тысяч человек 14 бригад резерва это ни о чем. Это для затыкания дыр.- Но пока говорить о крушении обороны ВСУ в Донбассе рано?- Не будет никакого крушения. Третий год боевых действий, никто не видит, чтобы сотнями и тысячами в плен сдавались части противника. Еженедельные сводки сообщают максимум о 50 пленных. Причем зачастую (наши солдаты и офицеры это подтверждают) всушники сдаются в плен, когда у них израсходован боезапас. Стойкость русского солдата не зависит от его идеологических воззрений. От того, что он фашист, она хуже не стала.Поэтому не надо строить иллюзий. Тотальная мобилизация, когда хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально менялась ситуация. Она ухудшается только за счет низкого уровня подготовки. Человеку, попадающему на фронт, если его за две недели не убили, уже плевать на Зеленского, он ненавидит его лютой ненавистью, он ненавидит своего комбрига, но воевать он будет. У него сужается кругозор, все сводится к выживанию.Есть еще одна причина, по которой реже сдаются в плен, и наши реже стараются брать в плен. Это то, что по таким группам бьют беспилотниками, как только могут. И по своим, и по нашим. Рисковать никто не хочет. Но если бы сдавались подразделениями, этой проблемы не было бы.- Глава МИД Украины Кулеба заявил, что одно из ключевых решений, которое поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя, это "уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе". Как противник может попытаться реализовать этот план?- Удары по аэродромам они наносят регулярно. Они наносили успешные удары по нашим самолетам ДРЛО. Как минимум, два сбили за последние полгода. Но реализовать этот план эффективно они не могут, потому что им нечем сделать это. Им не хватает средств ПВО. Можно снять их с городов и перебросить к фронту, что они и делают, но насытить тысячекилометровый фронт они не смогут.Передача даже 26 истребителей F-16 не приведет ни к чему. Они больше самолетов потеряли за полгода. Это только частично компенсирует потери. Достоверно подтверждена фото и видеодокументами потеря ВВС Украины более 250 самолетов, о есть компенсируют около 10%.- Последний крупный успех, это уничтожение шести самолётов Су-27 на аэродроме в Миргороде.- Да, потом были еще успешные удары. За последние полтора месяца они потерли 14 самолетов. А поставка F-16 не будет одномоментной, Запад обещает растянуть поставки на два года. Так что все это прекраснодушные мечтания, ситуация на фронте не изменится.- Уже несколько раз белорусская сторона сообщала о концентрации ВСУ в приграничных районах. Возможен ли сценарий, при котором Киев попытается расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и НАТО?- Такой сценарий маловероятен, потому что для ввода войск НАТО не нужно никаких предлогов. Много лет уже существует польско-литовско-украинская бригада. Сначала она существовала только на бумаге, во времена Ющенко она стала реальной. 87% там изначально было польских военнослужащих. Эту бригаду можно было бы развернуть, значительно увеличив ее численность, и ввести на Западную Украину как миротворческую.А сдерживает то, что по этой бригаде с удовольствием начнет работать наша дальняя бомбардировочная авиация. Поляки и литовцы могут говорить что угодно, но выделять штатные воинские части, а не добровольцев, они не желают. Все понимают, что когда десятками и сотнями пойдут гробы, в этих странах начнутся большие проблемы.О концентрации ВСУ на границе с Белоруссией Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

https://ukraina.ru/20240705/1056083351.html

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Денис Рудометов

интервью, волчанск, россия, украина, михаил онуфриенко, владимир зеленский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, нато, украина.ру, f-16, сво, часов яр