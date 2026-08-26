Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров - 26.08.2026 Украина.ру
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Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров
Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров - 26.08.2026 Украина.ру
Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров
Заграница поможет украинским аграриям в хранении урожая нынешнего года, но не всем. Об этом 26 августа сообщил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
2026-08-26T19:32
2026-08-26T19:32
новости
украина
всемирный банк
россия
черное море
сергей корецкий
вооруженные силы украины
порты
финансовая помощь
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"Международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение нынешнего урожая малых и средних агропроизводителей, работающих в прифронтовых регионах", - сообщил премьер-министр Украины.Он не назвал сроки выделения денег и условия, равно как и суммы, который дойдут до украинских аграриев. Однако отметил, что сейчас руководство Украины доводит до финала со Всемирным банком "возможность привлечения еще $25 млн для расширения этой поддержки". "Средства позволят производителям получить необходимое оборудование и частично решить проблему хранения урожая, в частности из-за затруднений с его экспортом", - уточнил Корецкий.Он поблагодарил партнеров киевского режима, отметив важность их вклада "для глобальной продовольственной безопасности". Премьер-министр Украины также упомянул о терроризме в Черноморском регионе. Однако ответственность за это он возложил не на ВСУ и украинские спецслужбы, а на Россию. Летом украинская армия усилила атаки на гражданские суда под разными флагами, перевозившими грузы в интересах США, Турции, Казахстана и других стран по Черному морю. Армия России в июле усилила атаки на морские порты Украины, обеспечивавшие прием военной помощи Запада и экспорт сельхозпродукции, доходы от которой шли на оплату поставок для ВСУ.Проблемы с навигацией в акватории Черного моря спровоцировали сбой в экспортных поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий сообщил, что в августе из-за простоя ключевых портовых хабов аграриям удалось отправить на внешние рынки лишь порядка 35% от изначально запланированных объемов зерновых.Убытки украинских аграриев исчисляются миллиардами. Железнодорожная и автомобильная инфраструктура Украины не справляется с возросшей нагрузкой из-за паралича портов.Ситуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портамВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, всемирный банк, россия, черное море, сергей корецкий, вооруженные силы украины, порты, финансовая помощь, международная помощь
Новости, Украина, Всемирный банк, Россия, Черное море, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины, порты, финансовая помощь, Международная помощь

Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров

19:32 26.08.2026
 
© REUTERS / Andrii Nesterenko
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
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Заграница поможет украинским аграриям в хранении урожая нынешнего года, но не всем. Об этом 26 августа сообщил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
"Международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение нынешнего урожая малых и средних агропроизводителей, работающих в прифронтовых регионах", - сообщил премьер-министр Украины.
Он не назвал сроки выделения денег и условия, равно как и суммы, который дойдут до украинских аграриев. Однако отметил, что сейчас руководство Украины доводит до финала со Всемирным банком "возможность привлечения еще $25 млн для расширения этой поддержки".
"Средства позволят производителям получить необходимое оборудование и частично решить проблему хранения урожая, в частности из-за затруднений с его экспортом", - уточнил Корецкий.
Он поблагодарил партнеров киевского режима, отметив важность их вклада "для глобальной продовольственной безопасности".
Премьер-министр Украины также упомянул о терроризме в Черноморском регионе. Однако ответственность за это он возложил не на ВСУ и украинские спецслужбы, а на Россию.
Летом украинская армия усилила атаки на гражданские суда под разными флагами, перевозившими грузы в интересах США, Турции, Казахстана и других стран по Черному морю. Армия России в июле усилила атаки на морские порты Украины, обеспечивавшие прием военной помощи Запада и экспорт сельхозпродукции, доходы от которой шли на оплату поставок для ВСУ.
Проблемы с навигацией в акватории Черного моря спровоцировали сбой в экспортных поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий сообщил, что в августе из-за простоя ключевых портовых хабов аграриям удалось отправить на внешние рынки лишь порядка 35% от изначально запланированных объемов зерновых.
Убытки украинских аграриев исчисляются миллиардами. Железнодорожная и автомобильная инфраструктура Украины не справляется с возросшей нагрузкой из-за паралича портов.
Ситуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портам
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