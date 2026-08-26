https://ukraina.ru/20260826/premer-ministr-ukrainy-rasskazal-o-schedrosti-zarubezhnykh-partnrov-1082819873.html

Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров

Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров - 26.08.2026 Украина.ру

Премьер-министр Украины рассказал о "щедрости" зарубежных партнёров

Заграница поможет украинским аграриям в хранении урожая нынешнего года, но не всем. Об этом 26 августа сообщил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий

2026-08-26T19:32

2026-08-26T19:32

2026-08-26T19:32

новости

украина

всемирный банк

россия

черное море

сергей корецкий

вооруженные силы украины

порты

финансовая помощь

международная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081545997_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_221ff422990739e43ff7b662d028dca0.jpg

"Международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение нынешнего урожая малых и средних агропроизводителей, работающих в прифронтовых регионах", - сообщил премьер-министр Украины.Он не назвал сроки выделения денег и условия, равно как и суммы, который дойдут до украинских аграриев. Однако отметил, что сейчас руководство Украины доводит до финала со Всемирным банком "возможность привлечения еще $25 млн для расширения этой поддержки". "Средства позволят производителям получить необходимое оборудование и частично решить проблему хранения урожая, в частности из-за затруднений с его экспортом", - уточнил Корецкий.Он поблагодарил партнеров киевского режима, отметив важность их вклада "для глобальной продовольственной безопасности". Премьер-министр Украины также упомянул о терроризме в Черноморском регионе. Однако ответственность за это он возложил не на ВСУ и украинские спецслужбы, а на Россию. Летом украинская армия усилила атаки на гражданские суда под разными флагами, перевозившими грузы в интересах США, Турции, Казахстана и других стран по Черному морю. Армия России в июле усилила атаки на морские порты Украины, обеспечивавшие прием военной помощи Запада и экспорт сельхозпродукции, доходы от которой шли на оплату поставок для ВСУ.Проблемы с навигацией в акватории Черного моря спровоцировали сбой в экспортных поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий сообщил, что в августе из-за простоя ключевых портовых хабов аграриям удалось отправить на внешние рынки лишь порядка 35% от изначально запланированных объемов зерновых.Убытки украинских аграриев исчисляются миллиардами. Железнодорожная и автомобильная инфраструктура Украины не справляется с возросшей нагрузкой из-за паралича портов.Ситуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портамВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всемирный банк, россия, черное море, сергей корецкий, вооруженные силы украины, порты, финансовая помощь, международная помощь