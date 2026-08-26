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Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию

Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию - 26.08.2026 Украина.ру

Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию

Побег украинских уклонистов в Белоруссию организовал полицейский, взымая тариф в национальной валюте США. Об этом 26 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-26T18:49

2026-08-26T18:49

2026-08-26T18:49

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Побег с Украины в соседнюю Белоруссию был налажен через западный регион."По данным следствия, правоохранитель перевозил "клиентов" собственным автомобилем из Харькова в одно из сел Ровенской области недалеко от границы с Белоруссией. За такую ​​"услугу" он брал 3,5 тысяч долларов США", - сообщило ГБР.Полицейский рассчитывал на свой статус при пересечении блокпостов. Госпогранслужба Украины в Житомирской области внесла коррективы в эту самонадеянность.Следователи выяснили, что у беглецов было все необходимое для дальнейшего пешего перехода госграницы - еда, туристические коврики, одежда для маскировки и средства навигации. Процессуальное руководство за этой историей осуществляет Житомирская областная прокуратура.Полицейского уволили и теперь он фигурирует в уголовном деле как бывший сотрудник Нацполиции.Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова тем временем анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной. Подробности в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августаТакже 26 августа СБУ отчиталась за противодействие помощи жертвам насильственной мобилизации на возмездной основе. Подробности в публикации Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, житомирская область, гбр, госпогранслужба, нацполиция, коррупция, ситуация на украине, мобилизация на украине, уклонисты, белоруссия, союзное государство