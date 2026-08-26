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Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию
Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию - 26.08.2026 Украина.ру
Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию
Побег украинских уклонистов в Белоруссию организовал полицейский, взымая тариф в национальной валюте США. Об этом 26 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-26T18:49
2026-08-26T18:49
2026-08-26T18:49
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Побег с Украины в соседнюю Белоруссию был налажен через западный регион."По данным следствия, правоохранитель перевозил "клиентов" собственным автомобилем из Харькова в одно из сел Ровенской области недалеко от границы с Белоруссией. За такую "услугу" он брал 3,5 тысяч долларов США", - сообщило ГБР.Полицейский рассчитывал на свой статус при пересечении блокпостов. Госпогранслужба Украины в Житомирской области внесла коррективы в эту самонадеянность.Следователи выяснили, что у беглецов было все необходимое для дальнейшего пешего перехода госграницы - еда, туристические коврики, одежда для маскировки и средства навигации. Процессуальное руководство за этой историей осуществляет Житомирская областная прокуратура.Полицейского уволили и теперь он фигурирует в уголовном деле как бывший сотрудник Нацполиции.Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова тем временем анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной. Подробности в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августаТакже 26 августа СБУ отчиталась за противодействие помощи жертвам насильственной мобилизации на возмездной основе. Подробности в публикации Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, житомирская область, гбр, госпогранслужба, нацполиция, коррупция, ситуация на украине, мобилизация на украине, уклонисты, белоруссия, союзное государство
Новости, Украина, Житомирская область, ГБР, Госпогранслужба, Нацполиция, коррупция, ситуация на Украине, мобилизация на Украине, уклонисты, Белоруссия, Союзное государство
Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию
Побег украинских уклонистов в Белоруссию организовал полицейский, взымая тариф в национальной валюте США. Об этом 26 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Побег с Украины в соседнюю Белоруссию был налажен через западный регион.
"По данным следствия, правоохранитель перевозил "клиентов" собственным автомобилем из Харькова в одно из сел Ровенской области недалеко от границы с Белоруссией. За такую "услугу" он брал 3,5 тысяч долларов США", - сообщило ГБР.
Полицейский рассчитывал на свой статус при пересечении блокпостов. Госпогранслужба Украины в Житомирской области внесла коррективы в эту самонадеянность.
Следователи выяснили, что у беглецов было все необходимое для дальнейшего пешего перехода госграницы - еда, туристические коврики, одежда для маскировки и средства навигации. Процессуальное руководство за этой историей осуществляет Житомирская областная прокуратура.
Полицейского уволили и теперь он фигурирует в уголовном деле как бывший сотрудник Нацполиции.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова тем временем анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной. Подробности в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа
Также 26 августа СБУ отчиталась за противодействие помощи жертвам насильственной мобилизации на возмездной основе. Подробности в публикации Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов"
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