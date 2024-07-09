Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов - 09.07.2024 Украина.ру
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Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов
Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов - 09.07.2024 Украина.ру
Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов
ВС РФ сорвали замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на Запорожской линии фронта. Об этом сообщил 9 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-07-09T11:01
2024-07-09T11:01
новости
россия
работино
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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"И там, и там противник бросил подкрепление и попытался провести ротации, чтобы укрепить свои позиции и организовать контратаки, но значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван", - сказал Рогов.Он заверил, что инициатива находится в руках российских военных.Работино - село на линии фронта на Ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.В июне Минобороны РФ информировало, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Работино, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов

11:01 09.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ВС РФ сорвали замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на Запорожской линии фронта. Об этом сообщил 9 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"И там, и там противник бросил подкрепление и попытался провести ротации, чтобы укрепить свои позиции и организовать контратаки, но значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван", - сказал Рогов.
Он заверил, что инициатива находится в руках российских военных.
Работино - село на линии фронта на Ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
В июне Минобороны РФ информировало, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияРаботиноЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
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