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Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов

Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов - 09.07.2024 Украина.ру

Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов

ВС РФ сорвали замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на Запорожской линии фронта. Об этом сообщил 9 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-07-09T11:01

2024-07-09T11:01

2024-07-09T11:01

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запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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"И там, и там противник бросил подкрепление и попытался провести ротации, чтобы укрепить свои позиции и организовать контратаки, но значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван", - сказал Рогов.Он заверил, что инициатива находится в руках российских военных.Работино - село на линии фронта на Ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.В июне Минобороны РФ информировало, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля на сайте Украина.ру.

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работино

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новости, россия, работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины