https://ukraina.ru/20250316/1061825406.html

Западная Украина за минувшую неделю: Загадочные взрывы в Ивано-Франковске и переправщики в погонах

Западная Украина за минувшую неделю: Загадочные взрывы в Ивано-Франковске и переправщики в погонах - 16.03.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Загадочные взрывы в Ивано-Франковске и переправщики в погонах

Взрывы в Ивано-Франковске могут быть связаны с изготовлением боеприпасов для дронов, к чему в последнее время на Украине массово привлекают несовершеннолетних – соответствующих видео достаточно в интернете.

2025-03-16T07:29

2025-03-16T07:29

2025-03-16T07:29

эксклюзив

ивано-франковск

украина

россия

руслан марцинкив

любомир попович

сбу

гсчс

гбр

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В центре Ивано-Франковска раздались взрывы. "Рука Москвы" или боеприпасы для дронов?Через месяц с лишним после того, как в Ровно и Каменец-Подольском мужчины мобилизационного возраста взорвали себя на территории Территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы), на Западной Украине снова раздались взрывы – на этот раз в центре Ивано-Франковска. Как и в предыдущих случаях, в СБУ заявили о "теракте по заказу российских спецслужб". Однако на этот раз версия украинских "рыцарей плаща и кинжала" откровенно не сходится с действительностью.Напомним, в начале февраля этого года молодые мужчины взорвали себя в Ровенском областном ТЦК и возле КПП Каменец-Подольского районного ТЦК Хмельницкой области. В обоих случаях погибли только сами смертники, хотя были раненые среди персонала военкоматов. После молниеносного "расследования" СБУ сообщила, что мужчины через сеть Telegram будто бы были завербованы спецслужбами РФ, а их кураторы умышленно дистанционно активировали взрывные устройства, чтобы подрывники погибли. Целью этого в СБУ назвали "срыв мобилизационных мер", однако даже не попытались объяснить, почему жертвами стали только потенциальные мобилизованные, а не сотрудники ТЦК.Однако взрывы вечером 11 марта в Ивано-Франковске прогремели на значительном расстоянии от ТЦК, вблизи железнодорожного вокзала, недалеко от центра города. Как позже уточнили в полиции, два взрыва произошли вблизи многоквартирных домов вне вокзала, работники железной дороги и пассажиры и не пострадали. Движение транспорта возле вокзала было перекрыто, там работали взрывотехники.Через несколько часов и. о. начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области Олег Кушнирук сообщил, что на улице Привокзальной возле жилого дома взорвался "неизвестный предмет". Погиб один человек, еще трое травмированы, их госпитализировали. Также, по его словам, на улице Железнодорожной загорелась крыша многоквартирного дома "в результате взрыва на мансардном этаже". Из квартир рядом спасли четырех человек, ещё 15 жителей подъезда были эвакуированы.Утром 12 марта мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в результате первого взрыва на улице погиб несовершеннолетний студент. Один из пострадавших потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадали девушка (травмы средней тяжести) и парень, получивший легкие ранения. Второй взрыв, как сообщил Марцинкив, произошел примерно в 100 метрах от места первого, после чего загорелась крыша здания. Внутри находились четыре человека, они не пострадали и не нуждались в госпитализации.Марцинкив добавил, что рассматривается ряд версий по поводу обстоятельств взрывов, и не исключил причастность России. "Есть ряд рабочих версий – от неосторожного обращения до других, что, возможно, были причастны московские спецслужбы. Пока нельзя говорить, потому что есть следствие", – сказал он.Вечером того же дня свою версию событий обнародовали в СБУ, заявив, что "вечером 11 марта российские спецслужбы взорвали в центре Ивано-Франковска двух подростков, переносивших самодельное взрывное устройство у железнодорожного вокзала". "Приспешниками врага оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которых РФ завербовала через Telegram-каналы по поиску "легких денег" и вовлекла в преступную деятельность. В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летнего сообщника госпитализировали с тяжелыми травмами", – сказано в сообщении.Ребята учились в местных колледжах и дружили. По версии СБУ, они по заказу РФ изготовили самодельное взрывчатое вещество и два взрывных устройства, замаскированные под термосы. "Для конспирации фигуранты делали это в арендованной за деньги "куратора" квартире в многоэтажке у железнодорожного вокзала. Оба взрывных устройства они снарядили детонаторами с возможностью дистанционного подрыва и дополнительными поражающими элементами в виде металлических гаек. После этого, во исполнение указания российского заказчика, злоумышленники привели оба взрывных устройства в боевую готовность", – утверждают в СБУ."Когда подростки ориентировочно в 18:30 шли к определенной локации для размещения одного из взрывных устройств, заказчики, отслеживая передвижение ребят с помощью GPS, активировали его. Одновременно оккупанты дистанционно взорвали вторую взрывчатку, оставленную в съемной квартире", – сказано в сообщении.15-летнему подростку пообещали предъявить подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Так что 15-летний студент, который лишь 14 марта пришел в себя в реанимации без обеих ног и репродуктивных органов, имеет шанс оставшуюся жизнь провести за решеткой.Также полицейские планируют "квалифицировать действия двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с исполнителями при подготовке теракта". На сайте Национальной полиции Украины сообщили, что процесс изготовления взрывчатого вещества и устройств подростки снимали на видео "по указаниям заказчика". За эту работу им вроде бы пообещали заплатить 1700 долларов.Однако версии украинских правоохранителей просто не совпадают с фактами. Например, "поражающих элементов в виде металлических гаек" при взрыве на улице Привокзальной никто из прохожих не видел. Собственно, будь они, то жертв было бы гораздо больше. Но главное – вблизи места взрыва нет ни одного объекта, хотя теоретически мог заинтересовать российские спецслужбы. Также вызывает вопрос, почему взрывные устройства изготавливались в мансардной квартире нового дома – её дорого арендовать, да и соседей немало.При этом местные комментаторы уверены, что на самом деле речь идет об одной из точек изготовления боеприпасов для украинских дронов, к чему в последнее время на Украине массово привлекают несовершеннолетних – соответствующих видео достаточно в интернете. Эта работа действительно оплачивается – как правило, нелегально, из средств, которые собирают "волонтеры". Вот только Россия не имеет никакого отношения ни к этому опасному бизнесу, ни к неосторожному поведению Ивано-Франковских студентов с изготовленными ими взрывными устройствами.Силовики региона все чаще задействованы в переправке уклонистов за границуТолько на прошлой неделе правоохранители разоблачили в Закарпатье две группы людей в погонах, которые занимались переправкой украинских мужчин мобилизационного возраста за границу. Причём если в первом случае речь идет о двух таможенных инспекторах, то во втором – о начальнике одного из районных управлений ГСЧС.Итак, 12 марта сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии с Государственной пограничной службой (ГПСУ) и Государственной таможенной службой сообщили о подозрении двум инспекторам таможенной службы, которые за деньги взялись переправить мужчину через государственную границу Украины.Организовал бизнес инспектор Закарпатской таможни. В начале года он предложил знакомому за 8 тысяч долларов переправить его через границу. Помогали в этом ещё один таможенник и четверо гражданских подельников. Мужчину сначала доставили в Мукачево, откуда его должны были довезти до границы и дать инструкции, как в пешем порядке попасть в Венгрию.После передачи оговоренной суммы двум таможенникам их задержали правоохранители. Задержанным сообщено о подозрении в незаконной переправке через границу, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Санкция соответствующей статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения – содержание под стражей, сообщили в ДБР.В тот же день правоохранители провели обыски у руководителя Хустского районного управления ГСЧС Андрея Поповича. Следственные действия осуществляли сотрудники ГБР, военной контрразведки и Оперативно-розыскного отдела ГПСУ. Причина обысков – подозрение в причастности к организации нелегальной переправки военных за границу.Как сообщил близкий к СБУ журналист Виталий Глагола, Попович вместе с четырьмя сообщниками пытался организовать побег за границу двух военнослужащих, самовольно покинувших часть во Львовской области.За 6500 долларов военных вывезли с полигона и доставили в Закарпатье. Далее военных должны были переправить через границу, но стражи порядка разоблачили эту схему. В итоге, военным скрыться не удалось, а организаторов попытки перевозки уклонистов разоблачили. Обыски прошли как у Поповича дома, так и в его служебном кабинете. По информации местных комментаторов, к схеме были привлечены ещё несколько сотрудников ГСЧС.При этом переправкой уклонистов за границу занимаются и сами пограничники. В конце января 2025 года работники ГБР задержали инспектора пограничной службы в Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально перебраться в Румынию. За пересечение границы он брал 20 тысяч евро с каждого."Подозреваемый владел информацией о времени и месте передвижения пограничных нарядов, и обещал своим клиентам лично провести их через границу пешим ходом. Он собирал желающих в заранее оговоренном месте и на собственном авто довозил их до одного из пограничных сел, недалеко от границы с Румынией", – сообщали тогда в ДБР.В свою очередь, в Госпогранслужбе добавили, что получили информацию о возможной причастности этого пограничника к нелегальной переправке уклонистов. Оперативники совместно с офицерами отдела внутренней и собственной безопасности отследили его действия и поймали с поличным. Следует отметить, что за последние годы количество подобных "анти-пограничников" на Западной Украине перевалило за два десятка – и это только пойманных.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

эксклюзив, ивано-франковск, украина, россия, руслан марцинкив, любомир попович, сбу, гсчс, гбр