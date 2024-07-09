https://ukraina.ru/20240709/1056140168.html

Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля

Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля - 09.07.2024 Украина.ру

Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля

Украина.ру, 09.07.2024

2024-07-09T09:00

2024-07-09T09:00

2024-07-09T10:49

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В США замалчивают факты о попадании украинской ракеты в киевскую больницу. ВСУ сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей, они не оставляют попыток атаковать российские территории. ВС РФ наносят точные удары, в том числе по базе националистовНакануне Минобороны России информировало, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО.По данным ведомства, Киев не впервые идет на подобные провокации.В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений.Как заявил Антонов, разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды"."Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны", — добавил он.По его мнению, произошедшее говорит лишь об одном: Западу следует прекратить снабжать бандеровцев оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине."Однако реальность такова, что инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как "превосходный подарок" для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца", — заявил высокопоставленный дипломат.Президент США Джо Байден якобы после ударов РФ пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской ПВО в рамках предстоящего саммита НАТО."Я буду принимать Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, чтобы заявить о нашей твердой поддержке Украины. Вместе с союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины", — сказал американский лидер.В Вашингтоне 9 июля стартует трехдневный саммит НАТО, на котором 32 союзника отметят 75-летие Североатлантического альянса. Зеленский также приедет в Вашингтон. На саммите союзники планируют обсудить финансирование военных нужд Украины и предложить "конкретные шаги" к ее будущему членству в альянсе.Однако председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что на саммите Зеленский не получит желаемого."Зеленский по итогам саммита получит гарбуз (укр. тыква. — ред.) по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху", — сказал Рогов.По его мнению, предлогом для отказа принять Украину в НАТО станет высокий уровень коррупции и произвола, который царит на подконтрольной Киеву территории.На днях агентство "Франс Пресс" со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Зверства ВСУВ ночь на вторник киевский режим снова предпринял попытки совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории РФ.Российские системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", — перечислили в Минобороны.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.По информации ГУ МЧС по региону, на территории частной нефтебазы в Калаче-на-Дону горят емкости с бензином."Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в МЧС.Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 65 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Семь обстрелов — на Донецком направлении, 18 обстрелов — на Горловском направлении", — говорится в телеграм-канале представительства.Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе подростка 2007 года рождения.Беженцы из Торецка (до 2016 года — Дзержинск, расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР) рассказали, что военнослужащие Украины неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей города."Когда украинская армия поняла, что им приходится туго, они стали уничтожать мирных жителей, то есть дрон "Баба-яга" летал ночью над домами, сначала разбивал крыши, а следом сбрасывал зажигательную бомбу и сжигал их", — сказал житель Торецка.Он рассказал, как после поджога соседского дома местные жители пытались его тушить.Со слов жительницы Торецка, военнослужащие Украины наносили удары возле домов гражданского населения."Минометами бьют по земле — это они выживают, типа они побили, и мы должны быстро уехать, дом не трогают, чтобы мы оставили дом весь упакованный", — сказала она.Местные жители рассказали, что во время принудительной эвакуации уезжали единицы, большая часть населения не хотела покидать свои дома."Но чтобы подстегнуть людей эвакуироваться, украинской стороной проводились обстрелы города", — объяснил беженец из Торецка.Он привел пример таких обстрелов: РСЗО "Град" выезжала на огневой рубеж, делала пару выстрелов в сторону Горловки, после чего разворачивалась и оставшимися снарядами била по Торецку.Успехи российских военныхНочью в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал звучал в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей страны.Украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заверил, что во вторник были зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Никопольского района. Он не уточнил, о каких объектах идет речь.Также СМИ информировали о взрыве в Николаевской области.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что российские военные нанесли ночью удар по региону.По его словам, пока нет подробностей последствий удара.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье — Вольнянске."Нанесен удар по скоплению боевиков ВСУ и бронетехники, находящихся в Вольнянске. Местные жители сообщают о трех взрывах", — сказал Рогов.А Лебедев отметил, что в Запорожье был нанесен удар по бригаде ВСУ."Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка", — рассказал подпольщик.Он указал, что на территории военной части были ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с боеприпасами, которые и сдетонировали."Уничтожен склад с БК и недавно привезенные артиллерийские установки натовского производства", — рассказал Лебедев.По его предварительным данным, в результате погибли порядка 40 националистов и до сотни — получили ранения.Что касается других успехов ВС РФ, подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М"."Скорпион-М" был использован во время штурма нескольких опорных пунктов. После нанесения огневого поражения артиллерии в сторону противника выдвинулись роботизированные дроны, которые взорвали опорные пункты... В результате несколько опорных пунктов перешли под контроль армии России", — сказал военнослужащий с позывным "Шмель".Он отметил, что "Скорпион-М" применяется, если артиллерии тяжело поразить цели противника. Помимо этого, роботизированные дроны привлекают внимание ВСУ, чем облегчает работу штурмовых групп."По радиоперехватам противника, группа поддержки ВСУ после обнаружения "Скорпиона-М" вернулась обратно на свои позиции. В результате штурма опорных пунктов потерь и ранений среди личного состава нет", — добавил военнослужащий.Также бойцы РФ уничтожили иностранного наемника на сватовском участке фронта в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Он уточнил, что наемник в течение получаса еще выходил в эфир на открытых радиочастотах с просьбой об эвакуации, но не дождавшись помощи скончался от полученных ранений."В результате аэроразведки местоположения иностранца, которое он выдал, выйдя на открытых частотах, была подтверждена его ликвидация. Рядом было обнаружено еще два трупа в форменной одежде вооруженных формирований Украины", — дополнил Марочко.Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным "Горыныч" указал, что иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, о необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя.В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки "Торн" российской группировки войск "Север" в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ."Иногда попадаются иностранные подразделения типа британцев. Пару раз попадались эти подразделения, когда они здесь были. Как правило, они кричат о своих потерях, что "у нас есть раненые, нужна срочная эвакуация", — сказал "Горыныч".Пренебрегая чистотой эфира, ВСУ нередко используют сотовую связь, и радиоразведка группировки войск "Север" такие переговоры тоже слышит и даже может вычислить геопозицию абонентов, отмечает МО РФ. Российское военное ведомство привело запись одного из перехватов, где военный сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: "Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных".

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, киев, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, минобороны, пво, беспилотники, атака