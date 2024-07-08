https://ukraina.ru/20240708/1056123254.html

В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек

В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек - 08.07.2024 Украина.ру

В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек

Конфликт двух украинцев в Луцке завершился тем, что один из участников спора бросил из окна автомобиля в толпу гранату. Не менее пяти человек пострадали, двое случайных прохожих находятся в тяжелом состоянии – у мужчины и женщины 35 лет серьезные травмы живота. Об этом сообщает портал ZAXID.NET, прилагая фото с места происшествия

2024-07-08T11:22

2024-07-08T11:22

2024-07-08T11:27

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Уточняется, что состояние пострадавших оценивают специалисты. Помимо двух тяжелых, еще трое прохожих в возрасте 29-ти, 56-ти и 72-х лет получили множественные осколочные ранения спины, верхней трети бедра и голени. Правоохранители задержали 36-летнего злоумышленника и сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия.Почему на Украине грядет социальный взрыв и какое влияние на это окажет насильственная мобилизация читайте в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.

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новости, луцк, мвд украины, оружие, жертвы