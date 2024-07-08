В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек - 08.07.2024 Украина.ру
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В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек
В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек - 08.07.2024 Украина.ру
В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек
Конфликт двух украинцев в Луцке завершился тем, что один из участников спора бросил из окна автомобиля в толпу гранату. Не менее пяти человек пострадали, двое случайных прохожих находятся в тяжелом состоянии – у мужчины и женщины 35 лет серьезные травмы живота. Об этом сообщает портал ZAXID.NET, прилагая фото с места происшествия
2024-07-08T11:22
2024-07-08T11:27
новости
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оружие
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Уточняется, что состояние пострадавших оценивают специалисты. Помимо двух тяжелых, еще трое прохожих в возрасте 29-ти, 56-ти и 72-х лет получили множественные осколочные ранения спины, верхней трети бедра и голени. Правоохранители задержали 36-летнего злоумышленника и сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия.Почему на Украине грядет социальный взрыв и какое влияние на это окажет насильственная мобилизация читайте в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.
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новости, луцк, мвд украины, оружие, жертвы
Новости, Луцк, МВД Украины, оружие, жертвы

В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек

11:22 08.07.2024 (обновлено: 11:27 08.07.2024)
 
В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу
В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу
Читать в
Конфликт двух украинцев в Луцке завершился тем, что один из участников спора бросил из окна автомобиля в толпу гранату. Не менее пяти человек пострадали, двое случайных прохожих находятся в тяжелом состоянии – у мужчины и женщины 35 лет серьезные травмы живота. Об этом сообщает портал ZAXID.NET, прилагая фото с места происшествия
"По словам свидетелей, подозреваемый – военнослужащий, впрочем в полиции ZAXID.NET эту информацию пока не подтвердили и не опровергли", – говорится в публикации.
Уточняется, что состояние пострадавших оценивают специалисты. Помимо двух тяжелых, еще трое прохожих в возрасте 29-ти, 56-ти и 72-х лет получили множественные осколочные ранения спины, верхней трети бедра и голени.
Правоохранители задержали 36-летнего злоумышленника и сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия.
Почему на Украине грядет социальный взрыв и какое влияние на это окажет насильственная мобилизация читайте в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова на Украина.ру.
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16 мая, 14:59
"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронтаНа Украине в ряды воюющих подразделений не поступают новые люди, это может привести к обвалу фронту. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ в интервью украинскому изданию "Зеркало недели"
 
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Заголовок открываемого материала
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11:22В Луцке военнослужащий метнул гранату в толпу, пострадали минимум пять человек
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