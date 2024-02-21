https://ukraina.ru/20240221/1053425117.html

Фрустрация и депрессия "наркомана": Алексей Самойлов объяснил, почему на Украине грядет социальный взрыв

Фрустрация и депрессия "наркомана": Алексей Самойлов объяснил, почему на Украине грядет социальный взрыв - 21.02.2024 Украина.ру

Фрустрация и депрессия "наркомана": Алексей Самойлов объяснил, почему на Украине грядет социальный взрыв

Скоро у украинцев начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Этому серьезно поспособствует новый закон о мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-02-21T04:30

2024-02-21T04:30

2024-02-21T04:30

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Деньги из западной военной помощи на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований, компенсаций за ранения и материальной поддержкой семей погибших. Поэтому там нарастает социальный взрыв, сообщил эксперт.Украинское общество по-прежнему находится в жутком состоянии. Людей практически полностью отключили от истинной информации и оказывается максимальное пропагандистское воздействие, рассказал политолог.Тем не менее у украинцев начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Этому серьезно поспособствует новый закон о мобилизации. В таком диком состоянии общество долго существовать не может, добавил он."Это не выльется в то, что они скажут: "Русские хорошие, [президент России Владимир] Путин молодец". Они просто начнут выяснять внутри себя, кто хороший, а кто плохой", - заключил собеседник Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240220/1053402161.html

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новости, украина, украинцы, мобилизация, сво, информация, общество, пропаганда