Фрустрация и депрессия "наркомана": Алексей Самойлов объяснил, почему на Украине грядет социальный взрыв
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Скоро у украинцев начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Этому серьезно поспособствует новый закон о мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Деньги из западной военной помощи на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований, компенсаций за ранения и материальной поддержкой семей погибших. Поэтому там нарастает социальный взрыв, сообщил эксперт.
Украинское общество по-прежнему находится в жутком состоянии. Людей практически полностью отключили от истинной информации и оказывается максимальное пропагандистское воздействие, рассказал политолог.
"Они (жители Украины. - Ред.) как информационные наркоманы не воспринимают ничего другого, что не поддерживает их уверенность в собственной правоте и неизбежной победе", - подчеркнул Самойлов.
Тем не менее у украинцев начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Этому серьезно поспособствует новый закон о мобилизации. В таком диком состоянии общество долго существовать не может, добавил он.
"Это не выльется в то, что они скажут: "Русские хорошие, [президент России Владимир] Путин молодец". Они просто начнут выяснять внутри себя, кто хороший, а кто плохой", - заключил собеседник Украина.ру.
Вчера, 03:15"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политологВ украинском обществе произойдет переоценка ценностей, они поймут, кто плохой, а кто хороший, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"