Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД - 13.04.2024 Украина.ру
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Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД
Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД - 13.04.2024 Украина.ру
Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД
В руках у украинцев может находится от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, сообщил 12 апреля глава МВД Украины Игорь Клименко. Он боится того, что неучтенное оружие может быть использовано бывшими военнослужащими "с ментальными расстройствами" на гражданке
2024-04-13T00:02
2024-04-13T00:02
новости
игорь клименко
мвд
киев
рада
оружие
терроризм
сво
спецоперация
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По его словам, после начала российской спецоперации Киев якобы учел все оружие, которое выдал на руки жителям страны. Вместе с тем, он не исключил, что какое-то количество попало в руки украинцам в качестве трофея и его учесть невозможно. Клименко подчеркнул, что спустя 90 дней после окончания режима военного положения в стране каждый гражданин обязан принести оружие в органы полиции или же переоформить его в разрешенный вид. В середине марта Рада одобрила в первом чтении законопроект о декларировании оружия, полученного во время российской спецоперации.
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новости, игорь клименко, мвд, киев, рада, оружие, терроризм, сво, спецоперация
Новости, Игорь Клименко, МВД, Киев, Рада, оружие, терроризм, СВО, Спецоперация

Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД

00:02 13.04.2024
 
© пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР
© пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР
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В руках у украинцев может находится от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, сообщил 12 апреля глава МВД Украины Игорь Клименко. Он боится того, что неучтенное оружие может быть использовано бывшими военнослужащими "с ментальными расстройствами" на гражданке
"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках может быть у наших граждан - от миллиона до пяти. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", – цитирует министра издание "Укринформ".
По его словам, после начала российской спецоперации Киев якобы учел все оружие, которое выдал на руки жителям страны. Вместе с тем, он не исключил, что какое-то количество попало в руки украинцам в качестве трофея и его учесть невозможно.
Клименко подчеркнул, что спустя 90 дней после окончания режима военного положения в стране каждый гражданин обязан принести оружие в органы полиции или же переоформить его в разрешенный вид.
"Не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта, и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу", – заключил глава МВД.
В середине марта Рада одобрила в первом чтении законопроект о декларировании оружия, полученного во время российской спецоперации.
Вчера, 23:15
Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками В базах украинской полиции есть данные о сотнях тысяч мужчин призывного возраста, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах страны. Военкоматы также располагают такими данными, проводится проверка, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания местных и региональных властей при президенте Украины
 
НовостиИгорь КлименкоМВДКиевРадаоружиетерроризмСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
00:02Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД
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