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Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД

Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД - 13.04.2024 Украина.ру

Украинцы располагают 1-5 млн единиц незарегистрированного оружия - МВД

В руках у украинцев может находится от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, сообщил 12 апреля глава МВД Украины Игорь Клименко. Он боится того, что неучтенное оружие может быть использовано бывшими военнослужащими "с ментальными расстройствами" на гражданке

2024-04-13T00:02

2024-04-13T00:02

2024-04-13T00:02

новости

игорь клименко

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спецоперация

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По его словам, после начала российской спецоперации Киев якобы учел все оружие, которое выдал на руки жителям страны. Вместе с тем, он не исключил, что какое-то количество попало в руки украинцам в качестве трофея и его учесть невозможно. Клименко подчеркнул, что спустя 90 дней после окончания режима военного положения в стране каждый гражданин обязан принести оружие в органы полиции или же переоформить его в разрешенный вид. В середине марта Рада одобрила в первом чтении законопроект о декларировании оружия, полученного во время российской спецоперации.

https://ukraina.ru/20240412/1054490649.html

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новости, игорь клименко, мвд, киев, рада, оружие, терроризм, сво, спецоперация