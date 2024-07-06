https://ukraina.ru/20240706/1056103354.html

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт проседает, накал боев растет

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт проседает, накал боев растет - 06.07.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт проседает, накал боев растет

На Харьковском направлении в последнее время отмечается повышенная активность российской армии в районе населенного пункта (н.п.) Золочев, где увеличилось количество огневых ударов, наносимых по объектам ВСУ. Особенно в приграничной зоне в районе н.п. Сотничий Казачок, Гоптовка, Граны, Казачья Лопань.

2024-07-06T07:46

2024-07-06T07:46

2024-07-06T08:15

россия

авдеевка

волчанск

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

минобороны

f-16

эксклюзив

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Эти населенные пункты расположены в непосредственной близости от государственной границе с Россией. Всё это не даëт возможности украинским подразделениям сосредоточиться только на Липцевском и Волчанском участках и вынуждает их растягивать свои силы.В районе Липцев в последнюю неделю противник не проявлял особой активности. Периодические контратаки малыми группами заканчивались предсказуемо печально. Наши беспилотники разведки мониторят постоянно местность, выявляя орудия, технику и позиции противника. Которые затем уничтожаются артиллерией и авиацией.Из-за потерь ВСУ вывели на переформирование 1004-й отдельный батальон и 33-й штурмовой батальон, а остатки 116-й бригады ВСУ придали сидящей там 92-й отдельной штурмовой бригаде, которую первоначально формировали именно из жителей Харьковской области. Но сейчас, чтобы компенсировать потери, набирают уже по всей территории Украины.В Волчанске ВС РФ в последние дни активно продавливает оборону противника в районе многоэтажек. Сначала она была прорвана по улице Колокольцева нашей бронегруппой и установлен контроль над территорией между улицей Пушкинской и многоэтажками. После чего наши штурмовые подразделения выбили врага северо-западнее микрорайона, где ранее те смогли отодвинуть нас. А затем штурмовые группы зашли с запада и взяли дом по улице Соборной и дома по улице Короленко.Противник, между тем, предпринимает попытки перебросить подкрепления из южной части города, однако все они отслеживаются с помощью дронов разведки и пресекаются ракетными и бомбовыми ударами с воздуха. В ходе одной из таких попыток был уничтожен танковый мостоукладчик, с помощью которого пытались восстановить переправу. На одном из участков восточнее н.п. Бугроватка штурмовые группы наших "Северян" форсировали реку Северский Донец и закрепляются на занятом плацдарме.На Купянском участке фронта полностью взята под контроль Степовая Новосëловка, о чëм заявили в Минобороны РФ. Наши подразделения улучшают позиции в районе Синьковки и Стельмаховке. Последнюю атакуем бронегруппами, пытаемся закрепиться на окраине. За прошедшую неделю есть также небольшие продвижения в районе Невского и Нововодяного. На Северском направлении нашими вооружёнными силами были освобождены два населённых пункта- Раздоловка и Спорное. В последнем на протяжении долгого времени наши устраивали тотальную мясорубку для противника, при этом не пытаясь пойти вперëд. И только сейчас предприняли ряд штурмовых действий и освободили Спорное.В микрорайоне Канал Часов Яра под контролем ВСУ осталось буквально несколько зданий. На днях подразделения нашей армии в результате упорных боев взяли под свой контроль севернее микрорайона большую часть урочища Орлова, восточнее канала. Переброска противником подкреплений в Часов Яр не изменила ситуацию. Для обороняющихся сил противника сложилось критическое положение.Российские подразделения полностью освободили район "Новый" в Часовом Яре. Освобождение этого города позволит обезопасить Артемовск и продвинуться к Краматорску и Славянску. По данным военных, сейчас ВСУ сооружают оборонительные объекты вдоль канала "Северский Донец — Донбасс" на западе Часова Яра.На минувшей неделе наши вновь вошли в Новгородское (Нью-Йорк), закрепившись там на южной окраине. В центре села наносятся удары по позициям врага. Был применëн и ФАБ- 3000, который ранее использовался в комплектации с УМПК только на Харьковском направлении. Полностью освобождëн н.п. Шумы, и мы продолжаем продвигаться в Кирово вдоль железной дороги по направлению к н.п. Дружба. Причëм, учитывая расширение контроля нашими подразделениями вдоль канала "Северский Донец-Донбасс", огневое давление на него идëт уже с двух сторон.От Минобороны поступила интересная информация, что, как и в Авдеевке, военнослужащие отряда "Ветераны" использовали заброшенный тоннель протяжённостью более трех километров, по которому, предварительно расчистив его, обеспечили свое снабжение и зашли в тыл хорошо укреплённого опорного пункта противника, оборудованного подземными укрытиями и долговременными огневыми точками.На Покровском участке Донецкого направления нашими войсками полностью освобождëн н.п Новоалександровка и зачищена территория южнее её. Продвинулись армейские подразделения и в районе Яснобродовки, взяв под контроль территорию северо-восточнее, выйдя на естественный рубеж, образованный рекой. В самом селе наши продвинулись вдоль пруда и, по поступающей информации, вынудили ВСУ, которые оказались в клещах, отступать за реку. На берегах Карловского водохранилища продолжаются ожесточённые бои. На южном берегу наши бойцы повторно зашли на территорию дач, расположенных перед Карловкой.В Красногоровке ВСУ начали выходить из микрорайонов Восточный и Солнечный после того, как была прорвана оборона "цитадели", и наши подразделения заняли ряд многоэтажек, образовав в этом месте "мешок", который грозит стягиванием по мере продвижения наших в частном секторе западнее микрорайона. Продвинулись также на северо-востоке города вдоль реки Лозовая. Бои ведутся за центральную больницу, в район которой отходят подразделения ВСУ, преследуя две цели — не попасть в окружение и усилить оборону больницы. В западной части города наши бойцы продвигаются в частном секторе, выбивая противника из домов, оборудованных в опорные пункты.На Южнодонецком направлении ВС РФ придвинулись вплотную к Константиновке, расширив при этом контроль в полях севернее и южнее нее. Проводится разведка боем на окраинах населённого пункта. Подразделения нашей армии приближаются к трассе, ведущей на Угледар, продвинувшись как в районе Сладкого, так и в районе Владимировки, где был практически ликвидирован "карман". Продвижение по трассе становится небезопасным для противника, а она является ключевым маршрутом для снабжения угледарской группировки ВСУ.На Запорожском направлении в районе сëл Работино и Вербовое идут позиционные бои. Наши подразделения наносят удары по объектам и позициям врага в районе Малой Токмачки. За неделю дважды были поражены, в том числе Калибрами, эшелоны, перевозящие технику. Удары наносились по станциям в населëнных пунктах Украинка и Вольнянск.Волчанский "пластырь" русской армии оттянул на себя свободные резервы ВСУ. Ожесточенное противостояние российских и украинских войск в Волчанске уже третий месяц вызывает к жизни вопрос, какую выгоду ВС России получили от этой битвы?По мнению многих военных экспертов, Россия в этом регионе уже получила, и достаточно быстро, главную выгоду – вытянула на северную свою группировку дополнительные резервы ВСУ, которые собирались не один месяц. Все сходятся в одном - для того, чтобы окончательно сломить сопротивление ВСУ в Волчанске, российской армии понадобятся свежие части. Появление их на фронте в свою очередь заставит ВСУ и вовсе скрести по сусекам своих резервов.Назвать массовой сдачу в плен украинских националистов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, конечно, нельзя — в этот раз подняли руки пять человек. Но это далеко не первый случай. Потрепанная и бежавшая из Авдеевки бригада морально разложена, потеряла боевой дух и былую прыть. А её боевики, основная часть которых состоит из насильно мобилизованных, не хотят воевать за режим Владимира Зеленского. Такое ощущение, что в плен готовы пойти целыми подразделениями.Сейчас в ходе боевых действий военнослужащие 3-го батальона 110-й мехбригады ВСУ, отправленные своим командованием "на мясо", сдались в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады в районе Яснобродовки на Красноармейском направлении. Вроде, это не первый случай, когда украинские военные поднимают руки и выходят к российским позициям. Однако в данном случае решение было коллективным. То есть не каждый сам по себе принял такое решение, а они вместе обсудили, как им пойти сдаваться в плен. И это уже тенденция для ВСУ, когда тема плена стала единственным выходом, чтобы избежать смерти.Сдавшиеся украинские солдаты рассказали, что были брошены своим командованием, их загнали в окопы и приказали сражаться до последнего. При этом должным образом не обеспечили оружием и боеприпасами, огневой поддержкой, да и едой тоже. Все они, насильно мобилизованные ТЦК, не имели никакого опыта боевой подготовки, а мотивации воевать у них не было. Вот и получилось, что возможность добровольно сложить оружие и сдаться в плен стала для них единственным шансом выжить.Ещё одной "мотивацией" для сдавшихся было то, что во время боя их позиции начали обстреливать свои же. Снаряды ложились всё ближе, и стало понятно, что вот-вот накроют и их окопы. Предупредить о том, что бьют по своим, было некому и нечем. Командиры прятались где-то в тылу, а средства связи не позволяли связаться с штабом бригады. Ситуация патовая — либо свои накроют, либо российская артиллерия достанет."Нам всегда говорили начальники, что русский плен либо смерть, либо ад, — рассказал один из бывших военнослужащих 110-й бригады ВСУ. — Солдатская молва говорила другое. По словам из тыла, от женщин, которые в соцсетях выискивают информацию, сложилось у нас мнение, что и живыми оставят, и накормят, и помощь медицинскую окажут. Поэтому посовещались, погутарили между собой, да и пошли сдаваться. И не ошиблись".110-ю бригаду ВСУ имени хорунжего Марко Безручко можно назвать злосчастной. Она постоянно мелькает в новостях в крайне негативных контекстах. В феврале подразделения бригады позорно бежали из Авдеевки, где простояли два года, пока не началось российское наступление. Остатки 110-й вывели в тылы, которые оказались передовой — на границу с Брянской областью. И здесь они откровенно сдрейфили. Побежали в первую очередь офицеры, бросив на убой подчиненных, которые остались без командования.Личный состав 110-й бригады теробороны далек от совершенства. Большая часть бойцов — насильно мобилизованные "дядьки", которым глубоко за 50, и отловленные инвалиды. Их "забрили", дали автоматы и по паре гранат. Войско ещё то. Казалось бы, их никчёмность ни на какие события на фронте не влияет. Но именно из-за 110-й бригады относительно безопасная Сумская область попала под мощный ответный удар ВС РФ. Произошло это после атаки на российскую территорию.Совсем не удивительно, что потери личного состава заметно увеличиваются при отсутствии офицеров на передовой. Самый обученный солдат или сержант обладает своей тактической осведомленностью и не имеет связи с вышестоящим штабом, откуда ситуация видна более отчетливо. Именно командир, опытный и хорошо обученный, способен организовать как оборону, так и наступление. Солдат из окопа видит, образно говоря, на расстояние прямого выстрела. Он не понимает степень опасности, не знает, когда нужно укрыться, а когда выйти на позицию. Так что совсем не удивительно, что не подготовленных мобилизованных кладут пачками и потом пачками хоронят.Сейчас "отдохнувшую" в тыловом районе 110-ю бригаду ВСУ снова отправили на фронт — на Донецкое направление. Ничего здесь после Авдеевки не изменилось. В том числе с оставлением позиций и сдачей в плен.Много шума, особенно в информационном пространстве, ведется о поставке на фронт партии американских истребителей. Доставшиеся воздушным силам Украины F-16 должны в скором времени появиться в сводках, как сбитые в небе, или уничтоженные на земле, на аэродромах. Это даже не удар по самим самолётам, а по престижу американского авиапрома, который не желает "разгрома в небе", поэтому сами самолёты тщательно маскируют, прячут едва ли не в стогах сена. А ещё выставляют ложные цели, надувные макеты F-16, которые трудно с воздуха отличить от настоящих.О том, что говорят украинские военнослужащие о происходящем на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

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россия, авдеевка, волчанск, владимир зеленский, гайдар, вооруженные силы украины, минобороны, f-16, эксклюзив