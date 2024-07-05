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"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ

"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру

"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ

В оперативно-тактической зоне российская авиация чувствует себя свободно и сбрасывает на позиции противника ФАБы с УМПК. Боевая работа идет с нарастающим успехом. ВСУ постепенно теряют свои самые мощные укрепрайоны в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-07-05T05:00

2024-07-05T05:00

2024-07-05T05:00

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Российские военные сейчас владеют стратегической инициативой на линии фронта. Кроме того, ВКС РФ завоевали превосходство в воздухе. В оперативно-тактической зоне авиация чувствует себя свободно и сбрасывает на позиции противника ФАБы с УМПК, рассказал эксперт.Я уже говорил, что рано или поздно универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) придумают и для ФАБ-3000, теперь уже можно наблюдать их работу. Российские военные уже "попали в Нью-Йорк" (поселок Новгородское в ДНР. - Ред.), добавил эксперт.Боевая работа идет с нарастающим успехом для российских войск. ВСУ постепенно теряют свои самые мощные укрепрайоны в Донбассе. Дзержинск (Торецк) — это крупный опорный пункт на линии обороны от Славянска до Угледара, которая сейчас трещит по швам и может посыпаться в любой момент, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

https://ukraina.ru/20240703/1056008844.html

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