"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
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"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ
"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ
В оперативно-тактической зоне российская авиация чувствует себя свободно и сбрасывает на позиции противника ФАБы с УМПК. Боевая работа идет с нарастающим успехом. ВСУ постепенно теряют свои самые мощные укрепрайоны в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T05:00
2024-07-05T05:00
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Российские военные сейчас владеют стратегической инициативой на линии фронта. Кроме того, ВКС РФ завоевали превосходство в воздухе. В оперативно-тактической зоне авиация чувствует себя свободно и сбрасывает на позиции противника ФАБы с УМПК, рассказал эксперт.Я уже говорил, что рано или поздно универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) придумают и для ФАБ-3000, теперь уже можно наблюдать их работу. Российские военные уже "попали в Нью-Йорк" (поселок Новгородское в ДНР. - Ред.), добавил эксперт.Боевая работа идет с нарастающим успехом для российских войск. ВСУ постепенно теряют свои самые мощные укрепрайоны в Донбассе. Дзержинск (Торецк) — это крупный опорный пункт на линии обороны от Славянска до Угледара, которая сейчас трещит по швам и может посыпаться в любой момент, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
https://ukraina.ru/20240703/1056008844.html
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новости, донбасс, россия, сша, вс рф, сво, грузия, славянск, угледар, всу, укрепления, авиабомбы, южная осетия, наступление
Новости, Донбасс, Россия, США, ВС РФ, СВО, Грузия, Славянск, Угледар, ВСУ, укрепления, авиабомбы, Южная Осетия, наступление

"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ

05:00 05.07.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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В оперативно-тактической зоне российская авиация чувствует себя свободно и сбрасывает на позиции противника ФАБы с УМПК. Боевая работа идет с нарастающим успехом. ВСУ постепенно теряют свои самые мощные укрепрайоны в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Российские военные сейчас владеют стратегической инициативой на линии фронта. Кроме того, ВКС РФ завоевали превосходство в воздухе. В оперативно-тактической зоне авиация чувствует себя свободно и сбрасывает на позиции противника ФАБы с УМПК, рассказал эксперт.
Я уже говорил, что рано или поздно универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) придумают и для ФАБ-3000, теперь уже можно наблюдать их работу. Российские военные уже "попали в Нью-Йорк" (поселок Новгородское в ДНР. - Ред.), добавил эксперт.
"Я думаю, что США не стали сообщать эту новость, чтобы у них не возникла паника, как в 2008 году, когда во время войны в Южной Осетии "русские танки прорвались в Джорджию" (Грузия по-английски переводится как Georgia)", - отметил Леонков.
Боевая работа идет с нарастающим успехом для российских войск. ВСУ постепенно теряют свои самые мощные укрепрайоны в Донбассе. Дзержинск (Торецк) — это крупный опорный пункт на линии обороны от Славянска до Угледара, которая сейчас трещит по швам и может посыпаться в любой момент, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
О том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
Дмитрий Тренин интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
3 июля, 04:56
Дмитрий Тренин: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбиватьРазведывательные БПЛА США и других стран НАТО непосредственно задействованы в нанесении ударов по целям на территории России. Их нейтрализация - логичное и необходимое действие с российской стороны. Это также - запоздавший, увы! - ответ на эскалацию военных действий со стороны противника.
 
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