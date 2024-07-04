Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки

"Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистов

В украинском экспертном сообществе думают о том, насколько велика может быть цена иллюзий. Обсуждают, куда может привести эскалация вокруг украинского кризиса и размышляют над тем, удастся ли вытащить страну из тьмы.