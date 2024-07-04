Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки
13:35 04.07.2024 (обновлено: 13:41 04.07.2024)
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
Ближайшие пять лет рискует провести в тюрьме 56-летний житель Надворнянского района Ивано-Франковска, который избил работника территориального центра комплектования (военкомата), находящегося при исполнении служебных обязанностей, передает Zaxid.net, ссылаясь на правоохранителей
Уточняется, что в марте на одном из мобильных блокпостов в Ивано-Франковске, которые Киев установил для того, чтобы резче пополнять ряды украинской армии, военком остановил маршрутный автобус и зашел внутрь для оповещения пассажиров о мобилизации.
"Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес должностному лицу удары по голове, чем причинил телесные повреждения средней степени тяжести", – пишет СМИ.
За сопротивление насильственной мобилизации прикарпатцу грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, заключили в прокуратуре.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла деятельность одесситов, которые всеми возможными способами мешали проведению всеобщей мобилизации в городе.
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