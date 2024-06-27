В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ - 27.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240627/1055882371.html
В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ
В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ - 27.06.2024 Украина.ру
В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла деятельность одесситов, которые всеми возможными способами мешали проведению всеобщей мобилизации в городе. Не менее семи блогеров задержаны по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, им грозит тюремный срок, сообщила пресс-служба СБУ
2024-06-27T14:51
2024-06-27T14:56
новости
одесса
сбу
вооруженные силы украины
россия
мобилизация
вс рф
сво
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055882251_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_d2ac132fd01f23275207b33074caa7c2.jpg
По данным украинской стороны, одесситы якобы действовали в интересах спецслужб РФ: фигуранты пытались сорвать мобилизацию и передавали координаты военных украинской армии на территории города. Помимо этого, задержанные вели телеграм-каналы с аудиториями от 15 до 200 тысяч человек. СБУ полагает, что администратором таких сообществ выступала Служба безопасности России. Так, жители города с помощью телеграм-каналов якобы помогали ВС РФ координировать свои удары по военным объектам ВСУ. В иных сообществах одесситы распространяли актуальные локации военкомов и призвали своих подписчиков приобщаться к подрывной деятельности в пользу РФ. Всех семерых украинцев следователи подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период военного положения. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Накануне одесское подполье сожгло автомобиль военнослужащего украинской армии.Читайте также почему в Одессе и во Львовской области жители выступают против декоммунизации и дерусификации в материале Марии Лихограй на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240519/1055137655.html
одесса
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055882251_81:0:1218:853_1920x0_80_0_0_1d3277b3214e79c244e4cbecaa57b344.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, сбу, вооруженные силы украины, россия, мобилизация, вс рф, сво, фсб
Новости, Одесса, СБУ, Вооруженные силы Украины, Россия, мобилизация, ВС РФ, СВО, ФСБ

В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ

14:51 27.06.2024 (обновлено: 14:56 27.06.2024)
 
В Одессе блогеры
В Одессе блогеры
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла деятельность одесситов, которые всеми возможными способами мешали проведению всеобщей мобилизации в городе. Не менее семи блогеров задержаны по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, им грозит тюремный срок, сообщила пресс-служба СБУ
По данным украинской стороны, одесситы якобы действовали в интересах спецслужб РФ: фигуранты пытались сорвать мобилизацию и передавали координаты военных украинской армии на территории города.
"Злоумышленники снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителях ТЦК (военкомата - Ред.). Кроме того, блогеры распространяли координаты блок-постов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов", – сказано в опубликованном сообщении.
Помимо этого, задержанные вели телеграм-каналы с аудиториями от 15 до 200 тысяч человек. СБУ полагает, что администратором таких сообществ выступала Служба безопасности России.
Так, жители города с помощью телеграм-каналов якобы помогали ВС РФ координировать свои удары по военным объектам ВСУ. В иных сообществах одесситы распространяли актуальные локации военкомов и призвали своих подписчиков приобщаться к подрывной деятельности в пользу РФ.
Всех семерых украинцев следователи подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период военного положения. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
Накануне одесское подполье сожгло автомобиль военнослужащего украинской армии.
Читайте также почему в Одессе и во Львовской области жители выступают против декоммунизации и дерусификации в материале Марии Лихограй на Украина.ру.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
19 мая, 04:19
Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами? Сегодня противодействие мобилизации в Запорожье происходит не только на уровне видеосъемок похищений военнообязанных на улицах. Порой местные жители применяют радикальные меры, отметил автор статьи "Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье, Дмитрий Ковалевич
 
НовостиОдессаСБУВооруженные силы УкраиныРоссиямобилизацияВС РФСВОФСБ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью
15:25НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг
14:51В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ
14:36Светлое будущее США и России: Джексон Хинкл побывал в новых регионах и рассказал о кризисе Америки
14:17Зеленскому от ЕС предоставят письменные гарантии и €1,9 млрд
13:45ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны
13:39"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю
13:21Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов
13:00Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине
13:00Беглецы готовят теракты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 июня
12:56Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT
12:41Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович
12:22Кровавые провокации против деятелей РФ готовят сбежавшие российские депутаты – Times
12:16Пиночет-неудачник. В Боливии провалился проамериканский военный переворот
12:14"Их условия мало чем отличались от лагеря". Трагедия "самоваров" и "танкистов" не должна повториться
12:00Заплатили, членами не стали: Порошенко напомнил, как Украина 10 лет пытается войти в ЕС
11:48Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать
11:33Шольц обвил Россию в отказе от диалога
11:21Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу
10:53Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147%
Лента новостейМолния