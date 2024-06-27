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В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ

В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ - 27.06.2024 Украина.ру

В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла деятельность одесситов, которые всеми возможными способами мешали проведению всеобщей мобилизации в городе. Не менее семи блогеров задержаны по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, им грозит тюремный срок, сообщила пресс-служба СБУ

2024-06-27T14:51

2024-06-27T14:51

2024-06-27T14:56

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По данным украинской стороны, одесситы якобы действовали в интересах спецслужб РФ: фигуранты пытались сорвать мобилизацию и передавали координаты военных украинской армии на территории города. Помимо этого, задержанные вели телеграм-каналы с аудиториями от 15 до 200 тысяч человек. СБУ полагает, что администратором таких сообществ выступала Служба безопасности России. Так, жители города с помощью телеграм-каналов якобы помогали ВС РФ координировать свои удары по военным объектам ВСУ. В иных сообществах одесситы распространяли актуальные локации военкомов и призвали своих подписчиков приобщаться к подрывной деятельности в пользу РФ. Всех семерых украинцев следователи подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период военного положения. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Накануне одесское подполье сожгло автомобиль военнослужащего украинской армии.Читайте также почему в Одессе и во Львовской области жители выступают против декоммунизации и дерусификации в материале Марии Лихограй на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240519/1055137655.html

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новости, одесса, сбу, вооруженные силы украины, россия, мобилизация, вс рф, сво, фсб