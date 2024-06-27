В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ
14:51 27.06.2024 (обновлено: 14:56 27.06.2024)
В Одессе блогеры
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла деятельность одесситов, которые всеми возможными способами мешали проведению всеобщей мобилизации в городе. Не менее семи блогеров задержаны по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, им грозит тюремный срок, сообщила пресс-служба СБУ
По данным украинской стороны, одесситы якобы действовали в интересах спецслужб РФ: фигуранты пытались сорвать мобилизацию и передавали координаты военных украинской армии на территории города.
"Злоумышленники снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителях ТЦК (военкомата - Ред.). Кроме того, блогеры распространяли координаты блок-постов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов", – сказано в опубликованном сообщении.
Помимо этого, задержанные вели телеграм-каналы с аудиториями от 15 до 200 тысяч человек. СБУ полагает, что администратором таких сообществ выступала Служба безопасности России.
Так, жители города с помощью телеграм-каналов якобы помогали ВС РФ координировать свои удары по военным объектам ВСУ. В иных сообществах одесситы распространяли актуальные локации военкомов и призвали своих подписчиков приобщаться к подрывной деятельности в пользу РФ.
Всех семерых украинцев следователи подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период военного положения. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
Накануне одесское подполье сожгло автомобиль военнослужащего украинской армии.
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