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Киев увеличивает количество блокпостов, чтобы пополнять ряды ВСУ
Киев увеличивает количество блокпостов, чтобы пополнять ряды ВСУ - 28.06.2024 Украина.ру
Киев увеличивает количество блокпостов, чтобы пополнять ряды ВСУ
На въезде в населенные пункты, на основных дорогах, в том числе селах появляется больше пограничных контрольных постов. Власти Черновицкой области предупреждают, что они могут появится в любом населенном пункте региона, пишет портал Molbuk.ua
2024-06-28T13:45
2024-06-28T13:45
2024-06-28T13:52
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черновицкая область
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Так называемые контрольные мероприятия, напрямую связанные с принятым на Украине законом об ужесточении мобилизации, проводят пограничники в рамках действующего законодательства, уточнил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, подполковник Игорь Заруднев. Особое внимание контролю над Черновицкой областью уделяется потому что регион граничит с четырьмя регионами и двумя странами. Чтобы лишить украинцев возможности сбежать из страны и избежать принудительно отправки на фронт, блокпосты работают круглосуточно. "Очень часто сталкиваемся с людьми, которые приезжают на территорию Черновицкой области, утверждают, что у них здесь есть родственники, но при этом не знают населенных пунктов. Поэтому есть случаи, что пограничники таким людям не разрешаем въезд в область", – отметил Заруднев. СМИ пишет, что местные жители агрессивно реагируют на обилие блокпостов. Накануне граждане перекрыли трассу, образовались пробки.Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны.Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами читайте в материале Дмитрия Ковалевича на Украина.ру.
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новости, черновицкая область, вооруженные силы украины, киев, украина, мобилизация, всу, сво
Новости, Черновицкая область, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО
Киев увеличивает количество блокпостов, чтобы пополнять ряды ВСУ
13:45 28.06.2024 (обновлено: 13:52 28.06.2024)
На въезде в населенные пункты, на основных дорогах, в том числе селах появляется больше пограничных контрольных постов. Власти Черновицкой области предупреждают, что они могут появится в любом населенном пункте региона, пишет портал Molbuk.ua
Так называемые контрольные мероприятия, напрямую связанные с принятым на Украине законом об ужесточении мобилизации, проводят пограничники в рамках действующего законодательства, уточнил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, подполковник Игорь Заруднев.
"С мая количество блокпостов увеличилось. Сейчас туристический сезон, много людей ездит в разные населенные пункты и немало нарушителей маскируются именно под туристов", – сказал он.
Особое внимание контролю над Черновицкой областью уделяется потому что регион граничит с четырьмя регионами и двумя странами. Чтобы лишить украинцев возможности сбежать из страны и избежать принудительно отправки на фронт, блокпосты работают круглосуточно.
"Очень часто сталкиваемся с людьми, которые приезжают на территорию Черновицкой области, утверждают, что у них здесь есть родственники, но при этом не знают населенных пунктов. Поэтому есть случаи, что пограничники таким людям не разрешаем въезд в область", – отметил Заруднев.
СМИ пишет, что местные жители агрессивно реагируют на обилие блокпостов. Накануне граждане перекрыли трассу, образовались пробки.
Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще подделывать
документы, чтобы сбежать из страны.