https://ukraina.ru/20240612/1055601409.html
"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация
"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация - 12.06.2024 Украина.ру
"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация
Утверждения о том, что у ВСУ есть серьезные проблемы с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру... Украина.ру, 12.06.2024
2024-06-12T06:50
2024-06-12T06:50
2024-06-12T06:50
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Утверждения о том, что у ВСУ есть серьезные проблемы с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Он отметил, что общая численность всех украинских военнослужащих сейчас составляет от 800 тысяч до миллиона человек, а если Киев освободит вэсэушников от охраны границы с Белоруссией и важных объектов внутри страны, то освободится еще порядка 300 тысяч человек.Кроме того, отметил Безсонов, на Украине снизили призывной возраст, а также поисками контингента сейчас занимается НАТО."Но я вижу в этом другой смысл. Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию. Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться", - сказал Безсонов в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк Армен Гаспарян отметил, что украинская мобилизация - это крепостное право, а сама страна - концлагерь, где киевский режим построил общество по принципу "умри ты сегодня, а я – завтра". "Майдан точно за это стоял? Они для чего проводили декоммунизацию? Чтобы создать что-то, жестче ГУЛАГА? В ГУЛАГе тебя хотя бы реабилитировать могли, а из украинского "ЗЕЛАГА" ты можешь выйти только вперед ногами", - сказал эксперт.Гаспарян уточнил, что на Украине накопился такой комплекс проблем, что там может что-то произойти уже само по себе. Например, "появление какого-то партизанского движа, который будет гасить военкоматчиков".
https://ukraina.ru/20240610/1055580643.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, даниил безсонов, украина.ру, украина, мобилизация
Утверждения о том, что у ВСУ есть серьезные проблемы с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Он отметил, что общая численность всех украинских военнослужащих сейчас составляет от 800 тысяч до миллиона человек, а если Киев освободит вэсэушников от охраны границы с Белоруссией и важных объектов внутри страны, то освободится еще порядка 300 тысяч человек.
Кроме того, отметил Безсонов, на Украине снизили призывной возраст, а также поисками контингента сейчас занимается НАТО.
"Но я вижу в этом другой смысл. Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию. Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться", - сказал Безсонов в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк Армен Гаспарян
отметил, что украинская мобилизация - это крепостное право, а сама страна - концлагерь, где киевский режим построил общество по принципу "умри ты сегодня, а я – завтра".
"Майдан точно за это стоял? Они для чего проводили декоммунизацию? Чтобы создать что-то, жестче ГУЛАГА? В ГУЛАГе тебя хотя бы реабилитировать могли, а из украинского "ЗЕЛАГА" ты можешь выйти только вперед ногами", - сказал эксперт.
Гаспарян уточнил, что на Украине накопился такой комплекс проблем, что там может что-то произойти уже само по себе. Например, "появление какого-то партизанского движа, который будет гасить военкоматчиков".