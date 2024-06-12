"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация - 12.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240612/1055601409.html
"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация
"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация - 12.06.2024 Украина.ру
"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация
Утверждения о том, что у ВСУ есть серьезные проблемы с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру... Украина.ру, 12.06.2024
2024-06-12T06:50
2024-06-12T06:50
новости
даниил безсонов
украина.ру
украина
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305390_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_51529e2c078e79d6b7ee8acb9a931ae3.jpg
Утверждения о том, что у ВСУ есть серьезные проблемы с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Он отметил, что общая численность всех украинских военнослужащих сейчас составляет от 800 тысяч до миллиона человек, а если Киев освободит вэсэушников от охраны границы с Белоруссией и важных объектов внутри страны, то освободится еще порядка 300 тысяч человек.Кроме того, отметил Безсонов, на Украине снизили призывной возраст, а также поисками контингента сейчас занимается НАТО."Но я вижу в этом другой смысл. Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию. Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться", - сказал Безсонов в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк Армен Гаспарян отметил, что украинская мобилизация - это крепостное право, а сама страна - концлагерь, где киевский режим построил общество по принципу "умри ты сегодня, а я – завтра". "Майдан точно за это стоял? Они для чего проводили декоммунизацию? Чтобы создать что-то, жестче ГУЛАГА? В ГУЛАГе тебя хотя бы реабилитировать могли, а из украинского "ЗЕЛАГА" ты можешь выйти только вперед ногами", - сказал эксперт.Гаспарян уточнил, что на Украине накопился такой комплекс проблем, что там может что-то произойти уже само по себе. Например, "появление какого-то партизанского движа, который будет гасить военкоматчиков".
https://ukraina.ru/20240610/1055580643.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305390_88:0:800:534_1920x0_80_0_0_3eaaeacac4bbc5e52f31aab8a3ef3e0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, даниил безсонов, украина.ру, украина, мобилизация
Новости, Даниил Безсонов, Украина.ру, Украина, мобилизация

"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация

06:50 12.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
Утверждения о том, что у ВСУ есть серьезные проблемы с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Он отметил, что общая численность всех украинских военнослужащих сейчас составляет от 800 тысяч до миллиона человек, а если Киев освободит вэсэушников от охраны границы с Белоруссией и важных объектов внутри страны, то освободится еще порядка 300 тысяч человек.
Кроме того, отметил Безсонов, на Украине снизили призывной возраст, а также поисками контингента сейчас занимается НАТО.
"Но я вижу в этом другой смысл. Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию. Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться", - сказал Безсонов в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк Армен Гаспарян отметил, что украинская мобилизация - это крепостное право, а сама страна - концлагерь, где киевский режим построил общество по принципу "умри ты сегодня, а я – завтра".
"Майдан точно за это стоял? Они для чего проводили декоммунизацию? Чтобы создать что-то, жестче ГУЛАГА? В ГУЛАГе тебя хотя бы реабилитировать могли, а из украинского "ЗЕЛАГА" ты можешь выйти только вперед ногами", - сказал эксперт.
Гаспарян уточнил, что на Украине накопился такой комплекс проблем, что там может что-то произойти уже само по себе. Например, "появление какого-то партизанского движа, который будет гасить военкоматчиков".
Армен Гаспарян интервью
10 июня, 17:51
Армен Гаспарян: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ" Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты и не скатиться в мировую войну. Но нас к этой черте кидают всеми силами. Это как в реслинге, когда тебя кидают на канаты, а ты по инерции летишь обратно и сносишь того, кто это сделал
 
НовостиДаниил БезсоновУкраина.руУкраинамобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ
07:28Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии
07:15В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения
07:00"Явно пробежало что-то большое и черное, но это не кошка": историк о том, когда Ермак утопит Зеленского
06:50"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация
06:40"Мы прозевали": Баранец назвал две технические проблемы ВС РФ
06:38Абсолютно порочная система. Украинские эксперты с негодованием о методах военкоматов и доверии к власти
06:34Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики
06:30Танцы с бубном: историк призвал помочь украинцам, которые ненавидят Россию
06:20Несколько генералов уже слетели со своих должностей: Баранец о потерях ВС РФ
06:15Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цель
06:10Эксперт назвал города, взятие которых будет иметь "необратимые последствия для ВСУ"
06:00"Может быть эскалация": Полетаев назвал за сколько можно уничтожить всю Украину
06:00"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада
05:55"Нас ждет большая драка": Баранец о том, что нужно сделать с Зеленским до саммита
05:50Кому Россия передаст "дружественное оружие" для ответа Западу? Гаспарян ответил
05:40"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами
05:30"Пробить дно в ведре, куда Запад льет воду": Баранец о военных уроках России
05:20Точка невозврата пройдена: Гаспарян об ответе России на украинскую угрозу Запада
05:10Безсонов назвал три варианта ответа России на западный "фас" Киеву
Лента новостейМолния