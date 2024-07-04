Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев

Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию

В конце прошлого года Российская Федерация ввела ограничения для граждан Украины на въезд на свою территорию. В итоге единственный пунктом, через который они могли попасть в Россию, остался аэропорт Шереметьево