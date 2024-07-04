Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев - 04.07.2024 Украина.ру
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Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев
Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев - 04.07.2024 Украина.ру
Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев
Правительству РФ стоит пересмотреть свое решение относительно миграционной политики в отношении граждан Украины
2024-07-04T03:30
2024-07-04T03:30
новости
сергей миронов
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украина.ру
украинцы
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Он отметил, что сейчас украинцы могут въехать в Россию только через Шереметьево, все остальные пути, которые им были доступны ранее, закрыты или со стороны Латвии или по решению российских властей.И это в то время, когда множество украинцев готовы бежать от кровавого режима Владимира Зеленского, возмутился Миронов.C момента ограничения въезда в Россию для граждан Украины прошло более полугода. Сначала работало три пункта пропуска для украинских беженцев: два наземных на границе с Латвией и один в аэропорту Шереметьево. Латвия со своей стороны быстро закрыла наземные погранпереходы, и остались только одни "ворота" для въезда в Россию.Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
https://ukraina.ru/20240621/1055763724.html
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новости, сергей миронов, россия, украина, украина.ру, украинцы
Новости, Сергей Миронов, Россия, Украина, Украина.ру, украинцы

Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев

03:30 04.07.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу
Заседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Правительству РФ стоит пересмотреть свое решение относительно миграционной политики в отношении граждан Украины
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
Он отметил, что сейчас украинцы могут въехать в Россию только через Шереметьево, все остальные пути, которые им были доступны ранее, закрыты или со стороны Латвии или по решению российских властей.
И это в то время, когда множество украинцев готовы бежать от кровавого режима Владимира Зеленского, возмутился Миронов.
"Убежден, что с учетом всех этих факторов правительство должно пересмотреть свое решение. Мы сейчас созидаем новую Россию, и я не мыслю ее без близких нам по духу и устремлениям украинцев", - заявил Миронов.
C момента ограничения въезда в Россию для граждан Украины прошло более полугода. Сначала работало три пункта пропуска для украинских беженцев: два наземных на границе с Латвией и один в аэропорту Шереметьево. Латвия со своей стороны быстро закрыла наземные погранпереходы, и остались только одни "ворота" для въезда в Россию.
Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь
21 июня, 05:41
Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в РоссиюВ конце прошлого года Российская Федерация ввела ограничения для граждан Украины на въезд на свою территорию. В итоге единственный пунктом, через который они могли попасть в Россию, остался аэропорт Шереметьево
 
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