https://ukraina.ru/20240704/1055996156.html
Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев
Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев - 04.07.2024 Украина.ру
Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев
Правительству РФ стоит пересмотреть свое решение относительно миграционной политики в отношении граждан Украины
2024-07-04T03:30
2024-07-04T03:30
2024-07-04T03:30
новости
сергей миронов
россия
украина
украина.ру
украинцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102432/19/1024321941_0:159:2812:1740_1920x0_80_0_0_8ad91a58506f69e17fbf867b0da03aa6.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Он отметил, что сейчас украинцы могут въехать в Россию только через Шереметьево, все остальные пути, которые им были доступны ранее, закрыты или со стороны Латвии или по решению российских властей.И это в то время, когда множество украинцев готовы бежать от кровавого режима Владимира Зеленского, возмутился Миронов.C момента ограничения въезда в Россию для граждан Украины прошло более полугода. Сначала работало три пункта пропуска для украинских беженцев: два наземных на границе с Латвией и один в аэропорту Шереметьево. Латвия со своей стороны быстро закрыла наземные погранпереходы, и остались только одни "ворота" для въезда в Россию.Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
https://ukraina.ru/20240621/1055763724.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102432/19/1024321941_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0428d680cb8524bb13cfa00996fb63c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей миронов, россия, украина, украина.ру, украинцы
Новости, Сергей Миронов, Россия, Украина, Украина.ру, украинцы
Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев
Правительству РФ стоит пересмотреть свое решение относительно миграционной политики в отношении граждан Украины
Об этом в интервью изданию Украина.ру
заявил депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов
.
Он отметил, что сейчас украинцы могут въехать в Россию только через Шереметьево, все остальные пути, которые им были доступны ранее, закрыты или со стороны Латвии или по решению российских властей.
И это в то время, когда множество украинцев готовы бежать от кровавого режима Владимира Зеленского, возмутился Миронов.
"Убежден, что с учетом всех этих факторов правительство должно пересмотреть свое решение. Мы сейчас созидаем новую Россию, и я не мыслю ее без близких нам по духу и устремлениям украинцев", - заявил Миронов.
C момента ограничения въезда в Россию для граждан Украины прошло более полугода. Сначала работало три пункта пропуска для украинских беженцев: два наземных на границе с Латвией и один в аэропорту Шереметьево. Латвия со своей стороны быстро закрыла наземные погранпереходы, и остались только одни "ворота" для въезда в Россию.
Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.