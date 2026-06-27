https://ukraina.ru/20260627/pvo-sbila-esch-tri-drona-na-podlte-k-moskve-novosti-svo-1080720405.html

ПВО сбила ещё три дрона на подлёте к Москве. Новости СВО

ПВО сбила ещё три дрона на подлёте к Москве. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру

ПВО сбила ещё три дрона на подлёте к Москве. Новости СВО

По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили три беспилотника, направлявшихся к Москве. Всего с начала дня над столичным регионом сбито 14 БПЛА. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-27T19:46

2026-06-27T19:46

2026-06-27T19:54

сво

спецоперация

ростов

сочи

вооруженные силы украины

росавиация

москва

черниговская область

сергей собянин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048361915_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_03127c375c877cf1e3fd7276b9b3cf5f.jpg

🟥 Над ДНР сработало ПВО, пишут местные телеграм-каналы;🟥 В Чернигове слышны взрывы. По данным местных телеграм-каналов, не менее 10 беспилотников "Герань" направляются к городской теплоэлектроцентрали;🟥 Количество погибших в результате бесчеловечного удара в селе Петрятинка Злынковского района выросло до двух человек. Женщина скончалась от полученых ранений. Об этом сообщил глава Брянской области Егор Ковальчук;🟥 В Семёновке Черниговской области российский дрон ударил по АЗС, сообщают местные власти;🟥 Пострадавшие при атаке ВСУ на музейный комплекс под Ростовом находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, сообщили в местном минздраве;🟥 Сирены воздушной тревоги включили в Сочи, сообщают местные телеграм-каналы. В местном аэропорту введены временные ограничения;🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации.Ранее 27 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Злынковском районе. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

ростов

сочи

москва

черниговская область

семеновка (краматорск)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, ростов, сочи, вооруженные силы украины, росавиация, москва, черниговская область, сергей собянин, украина.ру, семеновка (краматорск)