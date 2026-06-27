ПВО сбила ещё три дрона на подлёте к Москве. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
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ПВО сбила ещё три дрона на подлёте к Москве. Новости СВО
ПВО сбила ещё три дрона на подлёте к Москве. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
ПВО сбила ещё три дрона на подлёте к Москве. Новости СВО
По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили три беспилотника, направлявшихся к Москве. Всего с начала дня над столичным регионом сбито 14 БПЛА. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T19:46
2026-06-27T19:54
сво
спецоперация
ростов
сочи
вооруженные силы украины
росавиация
москва
черниговская область
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🟥 Над ДНР сработало ПВО, пишут местные телеграм-каналы;🟥 В Чернигове слышны взрывы. По данным местных телеграм-каналов, не менее 10 беспилотников "Герань" направляются к городской теплоэлектроцентрали;🟥 Количество погибших в результате бесчеловечного удара в селе Петрятинка Злынковского района выросло до двух человек. Женщина скончалась от полученых ранений. Об этом сообщил глава Брянской области Егор Ковальчук;🟥 В Семёновке Черниговской области российский дрон ударил по АЗС, сообщают местные власти;🟥 Пострадавшие при атаке ВСУ на музейный комплекс под Ростовом находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, сообщили в местном минздраве;🟥 Сирены воздушной тревоги включили в Сочи, сообщают местные телеграм-каналы. В местном аэропорту введены временные ограничения;🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации.Ранее 27 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Злынковском районе. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, ростов, сочи, вооруженные силы украины, росавиация, москва, черниговская область, сергей собянин, украина.ру, семеновка (краматорск)
СВО, Спецоперация, Ростов, Сочи, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Москва, Черниговская область, Сергей Собянин, Украина.ру, Семеновка (Краматорск)

ПВО сбила ещё три дрона на подлёте к Москве. Новости СВО

19:46 27.06.2026 (обновлено: 19:54 27.06.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили три беспилотника, направлявшихся к Москве. Всего с начала дня над столичным регионом сбито 14 БПЛА. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Над ДНР сработало ПВО, пишут местные телеграм-каналы;
🟥 В Чернигове слышны взрывы. По данным местных телеграм-каналов, не менее 10 беспилотников "Герань" направляются к городской теплоэлектроцентрали;
🟥 Количество погибших в результате бесчеловечного удара в селе Петрятинка Злынковского района выросло до двух человек. Женщина скончалась от полученых ранений. Об этом сообщил глава Брянской области Егор Ковальчук;
🟥 В Семёновке Черниговской области российский дрон ударил по АЗС, сообщают местные власти;
🟥 Пострадавшие при атаке ВСУ на музейный комплекс под Ростовом находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, сообщили в местном минздраве;
🟥 Сирены воздушной тревоги включили в Сочи, сообщают местные телеграм-каналы. В местном аэропорту введены временные ограничения;
🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации.
Ранее 27 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Злынковском районе.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня
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