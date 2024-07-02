Сергей Миронов: кто он
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — за правду"
МИРОНОВ Сергей Михайлович родился 14 февраля 1953 года.
В 1980 г. окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.
В1997 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации Северо-Западная академия государственной службы.
В 2002 г. — Санкт-Петербургский государственный университет.
19 сентября 2021 года избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Социалистической политической партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ".