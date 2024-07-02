https://ukraina.ru/20240702/1055979603.html

Сергей Миронов: кто он

Сергей Миронов: кто он - 02.07.2024 Украина.ру

Сергей Миронов: кто он

Депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — за правду"

2024-07-02T05:47

2024-07-02T05:47

2024-07-02T05:47

новости

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МИРОНОВ Сергей Михайлович родился 14 февраля 1953 года.В 1980 г. окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.В1997 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации Северо-Западная академия государственной службы.В 2002 г. — Санкт-Петербургский государственный университет.19 сентября 2021 года избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Социалистической политической партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ".

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2024

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Новости

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новости