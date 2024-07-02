Сергей Миронов: кто он - 02.07.2024 Украина.ру
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Сергей Миронов: кто он
Сергей Миронов: кто он - 02.07.2024 Украина.ру
Сергей Миронов: кто он
Депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — за правду"
2024-07-02T05:47
2024-07-02T05:47
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МИРОНОВ Сергей Михайлович родился 14 февраля 1953 года.В 1980 г. окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.В1997 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации Северо-Западная академия государственной службы.В 2002 г. — Санкт-Петербургский государственный университет.19 сентября 2021 года избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Социалистической политической партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ".
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новости
Новости

Сергей Миронов: кто он

05:47 02.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — за правду"
МИРОНОВ Сергей Михайлович родился 14 февраля 1953 года.
В 1980 г. окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.
В1997 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации Северо-Западная академия государственной службы.
В 2002 г. — Санкт-Петербургский государственный университет.
19 сентября 2021 года избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Социалистической политической партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ".
 
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