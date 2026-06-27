Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 27.06.2026 Украина.ру
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Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 27.06.2026 Украина.ру
Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Украинские военные и эксперты на этой неделе били тревогу в связи с неумолимым продвижением российской армии к Краматорску и Славянску. Ситуацию на фронте на Украине пытаются перебить "перемогами", связанными с ударами по Крыму и российским НПЗ.
2026-06-27T12:45
2026-06-27T12:45
константиновка
украина
краматорск
борислав береза
александр дубинский
вооруженные силы украины
нпз
спецоперация
эксклюзив
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Тем не менее, как утверждает капитан запаса ВСУ Евгений Бекренев, война идет своим чередом, россияне продвигается хоть и медленно, но имеют оперативную цель. Таковой он считает захват городов в пойме Казенного Торца. "Теми темпами, которыми они наступают сейчас, эта цель вполне выполнима, по крайней мере, до конца компании 26-го года, то есть до опадания листвы, вероятно, значительная часть этой агломерации будет находиться под контролем войск противника", - вынужден признать Бекренев. Он также утверждает, что дальнобойные удары по российским предприятиям никак не влияют на ход боевых действий.Еще один отставной капитан ВСУ Алексей Петров рассказывает нацисту и экс-депутату Бориславу Березе, что ВСУ теряют города по одному и тому же сценарию, наступая на те же грабли. По его словам, украинская армия так и не научилась противостоять фланговым охватам. По такому принципу потеряна Константиновка, а далее то же самое ожидает Дружковку, считает эксперт."Уже был Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар и так далее, и так далее. И кругом одна и та же проблема - фланговые охваты. Неужели у нас не хватает светлых голов с генеральскими погонами, которые точно знают, как этому противодействовать?", - задает вопрос Петров.Петров также жаловался на приказы командования, из-за которых украинских дронщиков регулярно накрывают авиабомбами. "Мне говорили, что твои пилоты должны сидеть в этом селе, я пытался разговаривать исключительно армейским языком: понимаете, это село стирают КАБами. Мои пилоты не смогут работать там нормально. Хорошо, если только не смогут работать, плохо, если будут "трехсотыми" или, не дай бог, "двухсотыми", - жаловался капитан, признавая, что командование к нему не прислушивалось.Нардеп Александр Дубинский тоже не видит абсолютно никаких побед ВСУ, а отмечает катастрофическую нехватку личного состава. "Не знаю, о каких “перемогах” идет речь, кроме картинок в телемарафоне, но все, находящиеся сейчас на фронте друзья и знакомые говорят, что на “передок” выгребают сейчас всех. Людей не хватает катастрофически, и на 2-3 линиях остаются либо раненые, либо те, кто в принципе не в состоянии держать в руках оружие", - пишет нардеп. Единственные "перемоги" Зеленского, по его словам, - в информационной войне.Как констатирует украинской оппозиционный паблик "Легитимный", так происходит потому, что на Киев работает западная пресса, Киев влил миллионы в "медийку", красиво замалчивает провалы на фронте и пиарится на ударах по громким объектам.Украинский волонтер Богдан Зуяков в интервью УНИАН рассказывает, что Краматорск уже стал фронтовым городом. По его словам, там фиксируются частые удары FPV-дронов, а также авиабомб и ракет. Из-за этого многие врачи покинули город, пусто в банках и центрах административных услуг; магазины закрываются один за другим, малый бизнес постепенно уезжает. Некоторые районы уже прекратили вывоз мусора, отмечает Зуяков.Украинские эксперты также признают, что российские войска уже закрепились в ряде районов Лимана и продолжают расширять свое присутствие на его юго-восточных окраинах, а боевые действия ведутся не только на подступах, но и непосредственно в городской застройке.Паблик Deep State пишет, что в Лимане "количественное преимущество и низкая плотность оборонительных порядков способствует проникновениям со стороны противника".Украинский военкор с позывным "Мучной" жалуется, что россияне систематически "режут логистику" на всех направлениях. Он отмечает также усилившиеся удары по Славянской ТЭС, которая уже несколько лет не работает, но используется ВСУ."Если такая интенсивность ударов сохранится, полное уничтожение территории – лишь вопрос времени. После потери этого объекта, как укреплённого района и опорной зоны, противник получит гораздо больше возможностей для дальнейших действий на этом участке фронта", - комментирует "Мучной" удары по бывшей ТЭС.По его мнению, россияне пытаются постепенно изолировать район будущего наступления, уничтожая инфраструктуру и укрытия ВСУ еще до начала активного продвижения. Именно поэтому, по его словам, давление на Славянскую ТЭС и прилегающие территории остаётся одним из их приоритетов.Параллельно "Мучной" сообщает, что в Константиновке еще остались украинские военнослужащие, но они уже не обороняются, а пытаются выйти из города. После фактического падения Константиновки театр боевых действий, по его словам, смещается в соседнюю Дружковку, через которую проходят логистические маршруты снабжения ВСУ. Таким образом, подчеркивает "Мучной", россияне реализуют классическую тактику: сначала разрушают логистику, после чего додавливают остатки обороны без необходимости проводить масштабные штурмовые действия.Подробнее о тактике российских войск в последние СВО - в статье "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии"
константиновка
украина
краматорск
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Дмитрий Ковалевич
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константиновка, украина, краматорск, борислав береза, александр дубинский, вооруженные силы украины, нпз, спецоперация, эксклюзив
Константиновка, Украина, Краматорск, Борислав Береза, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Спецоперация, Эксклюзив

Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

12:45 27.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные и эксперты на этой неделе били тревогу в связи с неумолимым продвижением российской армии к Краматорску и Славянску. Ситуацию на фронте на Украине пытаются перебить "перемогами", связанными с ударами по Крыму и российским НПЗ.
Тем не менее, как утверждает капитан запаса ВСУ Евгений Бекренев, война идет своим чередом, россияне продвигается хоть и медленно, но имеют оперативную цель. Таковой он считает захват городов в пойме Казенного Торца. "Теми темпами, которыми они наступают сейчас, эта цель вполне выполнима, по крайней мере, до конца компании 26-го года, то есть до опадания листвы, вероятно, значительная часть этой агломерации будет находиться под контролем войск противника", - вынужден признать Бекренев. Он также утверждает, что дальнобойные удары по российским предприятиям никак не влияют на ход боевых действий.
Еще один отставной капитан ВСУ Алексей Петров рассказывает нацисту и экс-депутату Бориславу Березе, что ВСУ теряют города по одному и тому же сценарию, наступая на те же грабли. По его словам, украинская армия так и не научилась противостоять фланговым охватам. По такому принципу потеряна Константиновка, а далее то же самое ожидает Дружковку, считает эксперт.
"Уже был Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар и так далее, и так далее. И кругом одна и та же проблема - фланговые охваты. Неужели у нас не хватает светлых голов с генеральскими погонами, которые точно знают, как этому противодействовать?", - задает вопрос Петров.
Петров также жаловался на приказы командования, из-за которых украинских дронщиков регулярно накрывают авиабомбами. "Мне говорили, что твои пилоты должны сидеть в этом селе, я пытался разговаривать исключительно армейским языком: понимаете, это село стирают КАБами. Мои пилоты не смогут работать там нормально. Хорошо, если только не смогут работать, плохо, если будут "трехсотыми" или, не дай бог, "двухсотыми", - жаловался капитан, признавая, что командование к нему не прислушивалось.
Нардеп Александр Дубинский тоже не видит абсолютно никаких побед ВСУ, а отмечает катастрофическую нехватку личного состава. "Не знаю, о каких “перемогах” идет речь, кроме картинок в телемарафоне, но все, находящиеся сейчас на фронте друзья и знакомые говорят, что на “передок” выгребают сейчас всех. Людей не хватает катастрофически, и на 2-3 линиях остаются либо раненые, либо те, кто в принципе не в состоянии держать в руках оружие", - пишет нардеп. Единственные "перемоги" Зеленского, по его словам, - в информационной войне.
Как констатирует украинской оппозиционный паблик "Легитимный", так происходит потому, что на Киев работает западная пресса, Киев влил миллионы в "медийку", красиво замалчивает провалы на фронте и пиарится на ударах по громким объектам.
Украинский волонтер Богдан Зуяков в интервью УНИАН рассказывает, что Краматорск уже стал фронтовым городом. По его словам, там фиксируются частые удары FPV-дронов, а также авиабомб и ракет. Из-за этого многие врачи покинули город, пусто в банках и центрах административных услуг; магазины закрываются один за другим, малый бизнес постепенно уезжает. Некоторые районы уже прекратили вывоз мусора, отмечает Зуяков.
Украинские эксперты также признают, что российские войска уже закрепились в ряде районов Лимана и продолжают расширять свое присутствие на его юго-восточных окраинах, а боевые действия ведутся не только на подступах, но и непосредственно в городской застройке.
Паблик Deep State пишет, что в Лимане "количественное преимущество и низкая плотность оборонительных порядков способствует проникновениям со стороны противника".
Украинский военкор с позывным "Мучной" жалуется, что россияне систематически "режут логистику" на всех направлениях. Он отмечает также усилившиеся удары по Славянской ТЭС, которая уже несколько лет не работает, но используется ВСУ.
"Если такая интенсивность ударов сохранится, полное уничтожение территории – лишь вопрос времени. После потери этого объекта, как укреплённого района и опорной зоны, противник получит гораздо больше возможностей для дальнейших действий на этом участке фронта", - комментирует "Мучной" удары по бывшей ТЭС.
По его мнению, россияне пытаются постепенно изолировать район будущего наступления, уничтожая инфраструктуру и укрытия ВСУ еще до начала активного продвижения. Именно поэтому, по его словам, давление на Славянскую ТЭС и прилегающие территории остаётся одним из их приоритетов.
Параллельно "Мучной" сообщает, что в Константиновке еще остались украинские военнослужащие, но они уже не обороняются, а пытаются выйти из города. После фактического падения Константиновки театр боевых действий, по его словам, смещается в соседнюю Дружковку, через которую проходят логистические маршруты снабжения ВСУ. Таким образом, подчеркивает "Мучной", россияне реализуют классическую тактику: сначала разрушают логистику, после чего додавливают остатки обороны без необходимости проводить масштабные штурмовые действия.
Подробнее о тактике российских войск в последние СВО - в статье "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии"
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КонстантиновкаУкраинаКраматорскБорислав БерезаАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныНПЗСпецоперацияЭксклюзив
 
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