https://ukraina.ru/20240703/1056030982.html

Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается

Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается - 03.07.2024 Украина.ру

Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается

В столице Казахстана Астане начинает работу расширенный саммит руководителей стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, который станет очередным этапом на пути укрепления евразийской интеграции в экономике и политике.

2024-07-03T15:05

2024-07-03T15:05

2024-07-03T15:05

эксклюзив

шос

китай

индия

казахстан

оон

саммит

астана

владимир путин

касым-жомарт токаев

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В Астану прибыл президент России Владимир Путин.Российский лидер проводит сегодня двухсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с Мохаммадом Мохбером, который временно руководит исполнительной властью Ирана, где сейчас проходят выборы нового президента.Важность этих встреч очевидна.Во-первых, они в который раз указывают на провал попыток изолировать Российскую Федерацию, которые постоянно предпринимают представители коллективного Запада.Эта стратегия принесла обратные результаты. Внешнеполитическая активность российского президента только усилилась и привела к заметным дипломатическим успехам – о чем теперь с сожалением пишут американским медиа.Во-вторых, контакты между лидерами дружественных стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества или являются ее партнерами, должны ускорить практическую реализацию различных совместных инициатив. А это имеет большое значение для противостояния давлению со стороны Запада.К примеру, на встрече российского президента с монгольским лидером обсуждались вопросы взаимодействия в области энергетики. А в беседе с Ильхамом Алиевым Владимир Путин предложил рассмотреть перспективы развития транспортного коридора Север – Юг, который также имеет важное значение для Ирана.Как сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, лидеры стран – членов ШОС будут обсуждать вопросы дальнейшего продвижения сотрудничества по ключевым вопросам, которые касаются политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей.Здесь можно напомнить, что Владимир Путин недавно говорил о ШОС как об одном из ключевых сегментов системы евразийской безопасности. А сейчас в этом же ключе высказался президент Казахстана."Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду", – отметил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа".Кроме того, ожидается, что во время саммита статус полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества получит Белоруссия, которую представляет в Астане президент Александр Лукашенко.Прежде эта страна участвовала в ШОС в качестве наблюдателя, однако ее вступление в организацию давно назрело. И это тоже является свидетельством активизации интеграционных процессов на огромном пространстве от Бреста и до Шанхая.По итогам саммита его участники должны подписать пакет из 24 совместных документов, а также представят декларацию и совместное заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.Действительно, на площадке Шанхайской организации сотрудничества нет места для конфронтации. Даже в том случае, если в отношениях некоторых стран исторически присутствуют те или иные противоречия.Наряду с Пакистаном и Китаем в саммите принимает участие Индия, которую представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Премьер-министр Нарендра Моди не смог приехать из-за сессии в индийском парламенте. Однако ожидается, что в ближайшее время он посетит с визитом Москву.В Астану прилете даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш – подчеркивая своим присутствием значение этого глобального форума, который проводится без участия Соединенных Штатов Америки и зависимых от них сателлитов.Действительно, значение ШОС таково, что ее влияние по-своему ощущается во всем мире, и этим фактом невозможно пренебрегать."Шанхайская организация сотрудничества в своём роде уникальна. Это полноценный институт, то есть достаточно формализованная структура со своими органами и правилами (в отличие, например, от БРИКС, природа которого пока чётко не прояснена). Но институт, появившийся уже в новое время, когда вообще-то такого типа объединения либо не образовывались, либо оказывались конъюнктурными и недолговечными.Сейчас крупнейшие евразийские державы выходят на лидирующие позиции в международной экономике и политике. Но механическое суммирование потенциалов, которым любят заниматься, говоря о ШОС или БРИКС, мало о чём говорит.Важнее, что эту огромную территорию невозможно ни обойти, ни игнорировать, от неё зависят или с ней связаны все процессы, происходящие на земном шаре. Классики геополитики не случайно называли Евразию "сердцевиной". И принадлежность к ней объединяет все государства Шанхайской организации сотрудничества", – написал об этом Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".К примеру, в мире вызывает интерес встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Потому что, как предполагают эксперты, на ней могут быть затронуты важнейшие вопросы глобальной повестки – от урегулирования украинского и ближневосточного кризиса до реализации проекта совместного газового хаба, который откроет для российских углеводородов новые рынки.Официальный лозунг саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане – "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию", – вполне отвечает содержанию и духу этой международной встречи.В то время, как США строят свою внешнюю политику на конфронтации, создавая в мире очаги военной напряженности и постоянно придумывая новые санкции, направленные против Москвы, Пекина и угрожающие сотрудничающим с ним странам, ШОС показывает пример совершенно других отношений, учитывая интересы всех стран-участников.Здесь нет никакого диктата, который обычно применяет в отношениях с другими странами Вашингтон. Речь идет об равноправной и взаимовыгодной интеграции, которая проходит без вмешательства во внутренние дела других государств.И эта концепция, лежащая в основе развития ШОС, открывает перед организацией серьезные перспективы.

https://ukraina.ru/20230707/1047868849.html

https://ukraina.ru/20231026/1050501127.html

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