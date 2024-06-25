https://ukraina.ru/20240625/1055845174.html

Нарендра Моди, биография

Нарендра Моди, биография - 25.06.2024 Украина.ру

Нарендра Моди, биография

Премьер-министр Индии

2024-06-25T17:49

2024-06-25T17:49

2024-06-25T17:49

биография

индия

россия

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Детство и образованиеНарендра Дамодардас Моди родился 17 сентября 1950 года в городе Ваднагар, в Бомбейском штате (сейчас Гуджарат).Отец — Дамодарда Мулчанд Моди — владел чайной лавкой.Мать — Хирабен Моди — занималась воспитанием шестерых детей.Нарендра был третьим ребенком в семье, помогал отцу продавать чай, а потом и сам приобрел свой ларек.Однако больше Моди интересовала политика. Еще ребенком он стал членом Союза добровольных слуг родины — RSS. Сразу после школы ушел из дома, потому что не хотел вступать в брак по сговору родителей.С этого момента он путешествовал по Индии, бывал в религиозных центрах. Учился в Школе открытого обучения в Университете Дели, где в 1978 году стал бакалавром искусств по политологии, а в 1985 году стал магистром в той же области, но в Университете Гуджарата.КарьераС 1971 года Нарендра Моди работает в Союзе добровольных слуг родины. И к 2001 году он дошел до поста генерального секретаря партии.Во время чрезвычайного положения в Индии в 1975 году Моди был генеральным секретарем Гуджарат Лок Сангхарш Самити (это комитет в RSS, который занимался координацией оппозиционных сил по Чрезвычайной ситуации в Гуджарате). После этого партию запретили. Моди грозил арест, поэтому он ушел в подполье. В тот период он написал книгу "В битве против Гуджарата" о происходящих событиях.В октябре 2001 года Нарендра Моди стал главным министром Гуджарата, в 2007 году переизбран на еще один срок, а в 2012 году — еще раз.Моди заметили, так он стал кандидатом в премьер-министры от Бхаратия джаната парти (БДП) и возглавил кампанию на парламентских выборах 2014 года. По результатам голосования БДП получила максимум голосов, а Нарендра Моди с 26 мая 2014 года заступил на пост премьер-министра Индии, на который переизбирался уже трижды.Нарендра Моди – сторонник тесных отношений между Индией и Россией. Между странами уже подписан ряд соглашений в военно-технической сфере, информационно-коммуникационных технологий.Моди убежден, что сотрудничество России и Индии активно развивается по всем направлениях благодаря доверию и взаимопониманию.Личная жизнь Нарендра МодиБрак Моди с девочкой Джашодабен, который был организован родителями, когда подросткам было по 13 лет, не был завершен. Но по законам Индии, чтобы он не считался нарушителем традиций, Нарендра держал в тайне этот союз, а супругу признал лишь в 2014 году, когда выдвигался на пост премьер-министра.Интересные факты:1. С молодости Моди является вегетарианцем и не употребляет алкоголь.2. Премьер-министр Индии любит поэзию и даже сам пишет стихи на языке гуджарати – одном из 23 официальных в стране. Он выпустил книгу "Благословенны наши глаза".3. Моди неоднократно отмечало издание Time: в 2014, 2015 и 2017 годах он входил в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала, а также получал статус Человека года в 2014 и 2016.4. Моди – инициатор программы Clean India, направленной на очистку страны от мусора.5. Премьер-министр Индии является активным пользователем соцсетей, особенно Твиттера (Х) – на его странице более 30 млн. подписчиков. Моди часто пишет твиты на языке страны, в которую прибывает с официальным визитом.

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биография, индия, россия